TUBA KALÇIK

Tiyatro dünyası bu haftaya acı bir haberle uyandı. Tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş turne dönüşünde Amasya'da geçirdikleri trafik kazasında vefat etti. Kazanın ardından birçok isim art arda başsağlığı mesajları yayınladı. Bunlar arasında medyada en gündem olan mesaj ise Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'den geldi. Gülmez'in 'Ben seni afettim, affet beni' mesajı hakkında sosyal medyada çok şey yazıldı, çizildi. Ben de eski eşinin ardından neler hissettiğini sormak için Gülmez'i aradım...







Çok üzgün olduğunu belirten oyuncu, duygularını şöyle anlattı: "Şok yaşadım, duyunca inanamadım. Biz tiyatrocuların hayatının gerçeği bu. Dışarıdan kolay para kazanıyoruz gibi görünüyor ama gerçek bu değil. Zorlu koşullarda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gece olmuş kaza, arkadaşlarım bana üzülürüm diye haber verememişler. Sabah kuzenim arayıp söyleyince öğrendim.







Tolga ile çok sık görüşmüyorduk ayrıldıktan sonra. En son bir yıl önce görüşmüştük. Dostane ayrılmadık ama düşman da değildik. Biz anlaşamadık, ayrıldık ama insan olarak çok seviyordum Tolga'yı. Yıkıldım, çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Yapacak çok şeyi vardı tiyatro için. Kısa zamanda büyük yol almıştı mesleğinde. Tolga sanat uğruna hayatını kaybetti. Büyük bir acı, kayıp. Allah ailesine sabır versin. O mesleğini hep büyük bir aşkla yapıyordu. Allah rahmet eylesin.







Tolga ile 2 yıl evli kaldık. Neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Mesajımın içeriği çarpıtıldı ama sadece ona yazdığım bir mesajdı. Tolga ile helalleştim o mesajı atarak. Tolga öldükten sonra benim bu mesajım üzerinden içeriği doldurulmaya çalışılıyor ama çarpıtılmaması gerekiyor. Hiç mesaj atmasam neden mesaj atmadı diyeceklerdi, başka bir şey yazsam onun için de başka şeyler yazacaklardı. Helalleştim ben Tolga ile. Bunu magazinleştirmemek gerekiyor."