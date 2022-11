TUBA KALÇIK

Pazar günü çok acı bir gün yaşadık. Ülkece, Taksim'deki terör saldırısında onlarca yaralı ve 6 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Batı medyası yine iş başındaydı. Bu sefer rengini ilk belli eden New York Times oldu... Sosyal medya hesabından saldırı haberini "Bombalamanın gerçekleştiği bölge, Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin en çok gittiği yer" ifadeleriyle vermesi tam anlamıyla skandal... Buna habercilik kisvesi altında Türkiye aleyhine propaganda yapmanın en somut hali desek yeridir.







Açık açık 'Türkiye'ye gitmeyin, giderseniz başınıza sizin de böyle şeyler gelebilir' demenin başka versiyonudur bu skandal ifadeler. Çok değil, daha birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'nın birçok önemli şehrinde art arda terör eylemleri olduğu zaman neden haberi böyle bir ifadeyle vermedi? Yabancı medyanın bir kısmının konu Türkiye olunca şirazesi öyle bir kayıyor ki, anlamak mümkün değil gerçekten. Dünyanın ortak sorunu terör saldırılarında bile, Batı ve diğerleri diye ayrımcılık yaparak bir yere varılamayacağını artık görmeleri gerekiyor. Yazık, hem habercilik adına hem de insanlık adına!



'ONU BİR KEZ DAHA GÖRMEK İSTEDİM AMA CESARET EDİP KEFENİNİ AÇAMADIM'

Çok zor bir söyleşi oldu benim için. En kıymetlisini hain bir terör saldırısında kaybetmiş acılı baba Nurettin Uçar ile konuşurken onun acısını kalbimde hissettim. "Onu son bir kez görmek istedim ama cesaret edip kefenini açıp yüzüne bakamadım. Benim için o hep gülen yüzüyle hafızamda kalacak" dedi Nurettin Uçar. "Daha onunla yapacak çok şeyimiz vardı, hepsi yarım kaldı" diyerek sözlerine şöyle devam etti Uçar:

"Hâlâ öldüğünü kabullenemiyorum. Her gün konuştuğum can yoldaşımı kaybettim. O kadar çok seviliyormuş ki, arkadaşları arıyor beni. Ne kadar melek bir kızım olduğunu, onu kaybettikten sonra da görüyorum. Kadere inanan biriyim. Melek gibiydi, melek olup aramızdan ayrıldı.. Benden hiçbir şey istemezdi. 'Baba sen iyi ol yeter bana' derdi. Ona ölmeden bir süre önce harçlık göndermiştim. Onu bile harcamak nasip olmadı kızıma. Son görüştüğümüzde sınavlar bitmiş ara tatile girdiklerini söylemişti. 'Uçak biletlerine bakıyor musun?' diye sormuştu bana.









'FENER MAÇINA GİDECEKTİK'

Yılbaşı için planlarımız vardı. Kadıköy'e FB maçına gitmek istiyordu, geldiğimde birlikte gidecektik. Şimdi aklıma geldikçe canım yanıyor... Allah sıralı ölüm versin derler ya, ne kadar doğru... Kızımın beni toprağa vermesi gerekirken ben onu verdim. Şehitlik mertebesine erişti, benim yavrum. Tek tesellim bu. Menekşeyi çok severdi. Mezarı şimdi çiçeklerle doldu taştı. Menekşe de ekeceğim mezarına. Ciğerim yanıyor. Allah millet olarak bize bir daha böyle acılar yaşatmasın."