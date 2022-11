TUBA KALÇIK

Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Süper Starımız Ajda Pekkan talihsiz bir ev kazası geçirmişti. Acilen ameliyata alınan Pekkan, pazar günü taburcu oldu. Bazı internet sitelerinde 'Ajda Pekkan bir daha sahneye çıkmayacak mı?' gibi haberler okuyunca ben de hemen menajerini aradım. Ev kazası geçirdiği gün ünlü sanatçıyı hastaneye yetiştiren, ameliyat sürecinde hep yanında olan kişi menajeri Oğuz Arınmış'tı. Süper Star'ın evde dinlendiğini söyleyen Arınmış, sözlerine şöyle devam etti:







"Sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. Enerjisi her zamanki gibi çok yüksek. Ajda, bomba gibi desem yeridir. Evde fizik tedavi görüyor. Yürüyor da. Şimdiden müjdeyi vereyim; yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak."

Arınmış, ünlü sanatçının sevenlerine mesajı da olduğunu söyledi. İşte Pekkan'ın mesajı:

"Sevenlerime tüm iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Yakında sahnede yeniden bir araya geleceğiz."



'POPÇULAR GİYİNCE ALKIŞLIYORLAR, TÜRKÜCÜLERİ ELEŞTİRİYORLAR'

Bu hafta sosyal medyada gündem olan konulardan biri de Berdan Mardini'nin tayt giymesiydi. Spor yaparken taytlı görüntüsünü paylaşan Mardini'nin bu hareketi eleştirilerin de hedefi oldu. Ben de Mardini'ye bu konuyu sordum. İşte cevabı:

"Zaman zaman özel hayatıma dair paylaşımlarda bulunuyorum. O gün de spor salonundan bir kare paylaştım. Açıkçası bu kadar gündem olacağını da tahmin etmiyordum. Ben taytı sokakta giyip, dolaşmıyorum ki... Taytı spor yaparken giymiştim. Ne var bu kadar eleştirecek? Ben doğu kökenliyim, türkücüyüm diye bu görüntümü eleştiriyorlar. Türkücüleri 'kıro, geri kafalı' gören bir kesim var. Bu kesim benim pembe giymemi de eleştirmişti. Benden birkaç gün sonra Kenan Doğulu baştan aşağıya pembe giydi, onu eleştiren yok ama. Popçular mayoyla neredeyse çıplak çıkıyorlar sahneye. Türkücü bir kadın yapsa bunu, ülkeyi terk edecek kadar linçe uğrar...







Türkücüler yerden yere vuruyorlar, popçuları alkışlıyorlar. Bu ayrımcılıktan başka bir şey değil. Zaten bu ayrımcılık yüzünden sanat dünyasında da çatışma yaşanıyor, insanlar birbirine giriyor. Ben müziğe evrensel bakan ve her tarz okuyan bir yorumcuyum. Pop da, arabesk de, türkü de okurum... Kürtçe de, Türkçe de şarkılar seslendiriyorum. Ne yazık ki bunları da ayrıştıranlar var. Ama ben Türküm de, Kürdüm de, popçuyum da, arabeskçiyim de, türkücüyüm de... Ben özünde insanım... Türkücü diye beni etiketleyip, aşağılayan bir kesim var. Pembe giymeyi de, spor yaparken tayt giymeyi de seviyorum. Bana yapılan eleştirilere cevap vermek ve biraz da eğlenmek için şalvarla gittim spor salonuna. Bize sadece şalvarı yakıştıranlarla eğlenmek için... Bence artık bu tür ayrımcılığa son vermemiz gerekiyor. Ben eleştirilere göre hareket eden biri değilim. Nasıl yaşıyorsam, onu da sosyal medyamda yansıtıyorum."