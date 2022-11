Ünlü sanatçı Orhan Gencebay: Türkiye tam bağımsızlık yolunda hızla ilerliyor

Orhan Gencebay, ülkemize hizmet etmiş birçok lideri bizzat tanıdığını belirtip “Özal’ı, Demirel’i tanıyıp severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da tanıyorum. Sergilediği duruşu alkışlıyorum. Cumhurbaşkanımızın milli başarıları vatanını seven herkese gurur verirken muhalefet etmek çok yanlış” diyerek ekledi: “Atatürk, ‘Bağımsızlık karakterim’ demişti. Erdoğan’ın ‘Tek bayrak, tek vatan, tek millet’ sözü Ata’nın bu felsefesiyle çok örtüşüyor”

Usta sanatçı Orhan Gencebay, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Sosyal medya demokratik bir alandır, herkes istediğini yazar' düşüncesi çok yanlış" diyen Gencebay, yapılan sosyal medya düzenlemesiyle hakka ve hukuka uygun kurallar getirildiğini söyledi.

Bir süre basına konuşmadınız. Neden böyle bir karar vermiştiniz?

Ben görüşlerimi, sanatımla ilgili değerleri konuşmak istiyorum ama ne desem bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Ve bunlar, kendine göre siyasi duruşu ile değerlendirmeye çalışan, bilgi sahibi olmayan, art niyetli kişiler. Tavsiyem şudur ki; lütfen tüm düşünceleri kendi siyasi duruşunuza göre değerlendirmeyin. Yoksa böyle ayrımlarla tek dostunuz kalmaz. Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım.



HUKUKUN SAĞI SOLU YOK



Bu yorumlara üzülüyor musunuz?

Üzülüyorum. Benim de eksiklerim vardır ama bilgiye dayalı konuşmalarımı bile eleştirenler var. Birleştirici mesajlar vermeme rağmen anlaşılamadığım zamanlar oluyor. Türk müziğine yönelik konuşma yapıyorum, onu bile başka tarafa çekme gayretinde olanlar var. Zaman zaman anlaşılamamak beni yoruyor. Ben duygularımı ve düşüncelerimi özgür bırakarak sanatımı icra ediyorum. Bilgiye dayalı, kendime has tarzımla yapıyorum bunu. Buna rağmen beni anlamak istemeyenler var, canları sağ olsun ne diyeyim... Maalesef ben böyle düşünürken, birileri sırf muhalefet yapmak için şartlanmış ya da şartlandırılmış şekilde bana karşı çıkıyor. Ben siyasette sağ ve sol kavramlarının varlığına inanmıyorum. Ama birileri bu kavramları kullanarak kendini muhalif olarak konumlandırıyor. Hakkın ve hukukun sağısolu yoktur.







Bazı kişiler sizi neden hedefe koyuyor?

Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım. Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da, Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.









ASIL ADIM İNSAN



Büyük lider Atatürk, "Bağımsızlık benim karakterimdir" demişti. "Tek bayrak, tek vatan, tek millet" sözleri de Atatürk'ün bu muhteşem ifadesiyle örtüşüyor. Gerçek anlamda Atatürk'ü anlayan, seven biri zaten 'tek bayrak, tek vatan, tek millet' anlayışını benimser. Ülkemizin bağımsızlığını hep savundum, savunacağım da. Kendimi de şu mısralarla anlatıyorum: Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya anavatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır.









TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA HIZLA İLERLEYEN BİR TÜRKİYE VAR



Atatürk'e olan sevginizi birçok defa röportajlarınızda söylemiştiniz...

Tüm dünyanın takdir ettiği istisnasız en büyük lider. Vatanımız büyük fedakarlıklar verilerek kuruldu. Emperyalizme karşı büyük bir mücadele verdi Atatürk. Dünya tarihinde emperyalist olamayan yegane milletiz. Türkiye'nin bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu konuşmalarında hep söylemiş büyük bir lider Atatürk. Bugün de bağımsızlığımızı korumak için birçok önemli hamle yapılıyor. Atatürk'ün bize gösterdiği tam bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen bir Türkiye var. Dış politikada yapılanlarla da görüyoruz. Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta da bunu gösteriyor. Türk milleti olarak hem kendi tarihimize hem de değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Fransız bir tarihçi "Allah Türkleri dünyaya adaleti getirsin diye göndermiştir" der. Alman tarihçiler de "Türkleri tarihten çıkar, tarih kalmaz" der.









Biz en az 30-40 bin yıllık tarihimizi araştırarak, bunları ortaya çıkarmalıyız. Dünyaya bizi yanlış tanıttılar. Churchill de "Biz Türklere tarihlerini de kahramanlarını da unutturduk" demiştir. Millet olarak kendi değerimizi bilmeliyiz... İngiliz hakimiyet teorisine göre, Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur. Dünyanın yeraltı zenginliğinin yüzde 75'i Avrasya'da. Biz de ülke olarak bu bölgenin tam ortasındayız. Şimdi neden 3. Köprü yapıldı, neden yeni havalimanı yapıldı diye karşı çıkanlar var ama jeopolitik açıdan son derece önemli bir hamleydi bu. Biraz geniş bir açıdan bakarsak, bunların yapılmasının ne kadar önemli olduğunu görürüz. Milli hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz, bunlar yapıldığı için de alkışlıyorum. Bize de dışarıdan saldırmalarının nedeni bu zenginliklerimizdir. Ülkemiz çok büyük ve güçlü, her türlü sorunun üstesinden de gelir.



AKIL İNSAN UNVANINI BANA DEVLETİMİZ VERDİ



Kendi müziğinizin arabesk olarak tanımlanmasına hep karşı çıktınız. Siz müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Benim tüm çabam Türk müziğinin daha gelişmesi ve zenginleşmesi. 6 yaşımdan beri üreten biriyim. Son nefesime kadar da üreteceğim. Türk müziğini iyi bir noktaya taşımak için bilgi çerçevesinde duyguların ve düşüncelerin özgür olması gerekiyor. Ben müziğimi bu özgürlükle yapıyorum. Halk müziğimizi de Türk Sanat Müziği'mizi de son derece iyi biliyorum. Kimliğimizi koruyarak müziğimizi yapmak gerekiyor. İlhamını gelenekten alan yenilikler gelişmişliktir. Bütün ülkeler böyle yapmalı, her ülke kendi geleneğini geliştirerek evrenselliğe katkıda bulunur.



SON NEFESİME KADAR ÜRETECEĞİM



Kendi müziğinizin arabesk olarak tanımlanmasına hep karşı çıktınız. Siz müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Benim tüm çabam Türk müziğinin daha gelişmesi ve zenginleşmesi. 6 yaşımdan beri üreten biriyim. Son nefesime kadar da üreteceğim. Türk müziğini iyi bir noktaya taşımak için bilgi çerçevesinde duyguların ve düşüncelerin özgür olması gerekiyor. Ben müziğimi bu özgürlükle yapıyorum. Halk müziğimizi de Türk Sanat Müziği'mizi de son derece iyi biliyorum. Kimliğimizi koruyarak müziğimizi yapmak gerekiyor. İlhamını gelenekten alan yenilikler gelişmişliktir. Bütün ülkeler böyle yapmalı, her ülke kendi geleneğini geliştirerek evrenselliğe katkıda bulunur.





OPERASYON SONRASI OKUMALARA GİRİYORUM



Yeni albümünüz ne zaman çıkıyor?

Ufak bir operasyon geçireceğim, ondan sonra da albüm çalışmalarımı tamamlayıp, çıkaracağım. Albümün altyapısı hazır, operasyon sonrası da okumalara giriyorum. Çok güzel bestelerim var. Gönül dostlarımın bu bestelerimi seveceğine inanıyorum.