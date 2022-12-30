TUBA KALÇIK

İyisiyle, kötüsüyle, 2022 yılını geride bırakıyoruz. Bu yıl 'yok artık' dediğimiz o kadar çok şey oldu ki magazin dünyasında. Ama 'En çok konuşulan haber hangisiydi?' diye soracak olursanız, cevabı çok açık... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 4 ay süren evliliği gerçekten başından sonuna kadar çok konuşuldu... Üzerine çok yazıldı çizildi, boşanma sürecin- de artık öyle bir noktaya gelindi ki 'Yüzük sahteydi' diyen de oldu, 'Robot süpürgeyi istedi' diyen de... Dinçerler'in geçmişte attığı paylaşımlar bile medyanın gündemine oturdu.







Uzun süre sessizliğini koruyan Dinçerler, GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'e çok özel açıklamalarda bulundu ve tüm merak edilenleri cevapladı. İki medyatik ismin evliliğinin konuşulması kadar normal bir şey yok. Ancak bu süreçte Hadise öyle hareketler yaptı ki... Magazin gündemine bomba gibi düştü, üstüne günlerce konuşuldu... Konserinde yüzük de fırlattı, şarkılarında Dinçerler'e göndermede de bulundu... Bunların hepsinin gündeme bomba gibi düşeceğini bilecek kadar tecrübeli bir isim... 'Magazin figürü değilim' edasıyla geziyorsan, basına da malzeme vermeyeceksin yoksa 'samimiyetin' ortadan kalkıyor... Hadise bu sene tam da böyle yaptı işte... Ünlülerin hayatı kolay değil, ne yapsalar haber oluyor, bunu tartışacak değilim ama gündemde olmak için de bu kadar gönüllü oluyorlarsa, o zaman eleştirilere de açık olmalılar. Sonrasında sosyal medya hesaplarından isyan etmek işe yaramıyor ne yazık ki...



'GÜNAYDIN' FARKI

GÜNAYDIN yine çok konuşulan bir yılbaşı partisine imza attı... Uzun süredir bu kadar ünlü ismi bir arada görmemiştik... Hem çok samimi hem de çok eğlenceli bu gece için başta GÜNAYDIN Gazetesi Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler...







GÜNAYDIN ailesi olarak 2022'de magazin dünyasından çok konuşulan haberlere, röportajlara, yazılara imza attık... Umarım 2023'de de aynı başarıyı devam ettiririz... İyi ki varsın GÜNAYDIN.





REYTİNG UĞRUNA DEĞİL, KAMU YARARINA PROGRAMCILIK!

TV dünyasında bu sene atv'nin işleri yine çok konuşuldu. Atv dizileriyle, programlarıyla farkını yine ortaya koydu. Türkiye'nin yakından takip ettiği, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e parantez açmak istiyorum. Yayınlandığı ilk günden beri işlediği konularla, binlerce aileye yardım etti. Geçtiğimiz hafta 3 bininci programı geride bırakan Anlı, hem kişiliği hem de programcılığıyla takdir ettiğim bir isim...







Reyting uğruna değil, kamu yararına programcılık denilince aklımıza gelen ilk isim... Uzun soluklu projelere imza atmanın çok zor olduğu bu medya ortamında 3 bininci programa ulaşmak başlı başına büyük bir başarı. Müge Anlı'yı bu başarısından dolayı kutluyorum... Umarım daha nice 3 bininci programlara imza atar.