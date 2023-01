Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesi Nevin Teoman’a bakmamakla, hatta evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil, davalık olduğu annesi ile GÜNAYDINGÜNAYDIN’a konuştu. Aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen anne Teoman ’a “Seren’e büyük haksızlık yapılıyor. O kimseye iftira atmaz, yalan söylemez. Benimle hiç alakası olmayan bir avukat yüzünden yaşandı bunlar. Seren’le para, pul meselesi yüzünden aramız bozulmaz” dedi. Serengil ise “Annem bana hep ‘Bütün malvarlığım senin’ der. Bu yüzden annemi kandırmama veya kumpas yapmama ihtiyacım yok”‘yok” diye konuştu

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesine kumpas yapıp evini üzerinden almakla suçlanan Serengil ve anne Teoman, yaşanan sürecin iç yüzünü anlattı.

Seren Hanım annenizle yeniden bir aradasınız. Neler söylemek istersiniz?

Çünkü oyun bozuldu, çünkü zaten annemin de benim de bildiğim gerçekler dışında hiçbir gerçek yoktu. Annem bana hayattaki her şeyden fazla düşkündür, benim annemin bana bir şeyler yapması için onu kandırmama veya ablamın ifadesinde olduğu gibi ona kumpas yapmama ihtiyacım yok. Babamdan bize kalanların onlarla bir ilgisi olmadığı için annem böyle bir vasiyet ve sözleşme yapmıştır, sonra da baskıyla bunları inkar etmek zorunda kalmıştır. Neyse ki buraya kadar muvaffak olabildiler.



KÖTÜ EVLAT GİBİ GÖSTERİLDİM

Tabii ki ben çok üzüldüm, bunları ispatlayamayabilirdim, herkesin gözü önünde annesini kandırmış, elinden mülklerini almaya çalışmış bir evlat gibi gösterilmek ağrıma gitti. Bir de avukatlara tedbir kararı aldırılıp annemin yanına gitmem ve doğruları anlatmam engellendi. Annem ne yaptıysa isteyerek hür iradesinde, devlet dairesinde, devlet hastanesinin verdiği raporla yaptı. Burada ne bir kandırma olabilir ne de bir katakulli. Annem böyle bir şey zaten hiç düşünmedi çünkü ne yaptığını biliyordu ama onlara bunu söyleyemedi. Onlar da bunu kullandılar. Biz bu dava açıldıktan sonra da annemle hep birlikteydik, tatillere gittik. Son birkaç ay iletişimimiz engellendi çünkü hem görüşüp hem mahkeme kazanılamazdı. 50 milyonluk evde oturup doğalgazı kesilemezdi ama mahkemede annemin benimle yaptığı sözleşme ancak ona bakmadığımda bozulacağı için bu tip şeyler çıkardılar. Ama buraya kadar muvaffak olabildiler. Et tırnaktan ayrılmaz ve doğru birdir... Şükür annem yanımda..







Siz neler söyleyeceksiniz Nevin Hanım?

Seren'e çok haksızlık yapılıyor ve ben buna tahammül edemiyorum. Benim kızım kimseye iftira atmaz ve yalan söylemez. Onun üzülmesine tahammülüm yok. O, insanlara bir şey katmayı sever, iş sahibi olmalarına yardım eder, ayrılmaya kalkan birçok arkadaşını barıştırır, ayırmaya çalışanlara savaş açar. Bu sadece programda değil özel hayatında da böyledir, arkadaşını satmaz, laf söyletmez. Ama maalesef okul arkadaşları ve aile dostlarımızın dışında edindiği kişiler, onun arkadaşı olabilecek düzeyde değil ve ne geliyorsa onlardan geliyor. Kaç kere ikaz ettim "Bunlarla samimi olma, sonra seni kendileriyle aynı yere koyacaklar" diye. Hep inanan her şeyini paylaşan büyütemedim Seren'i ben bu konuda hiç.



KIZIMIN YARINLARI GARANTİ

Nevin Hanım, Seren Hanım'la para yüzünden sorun çıktı mı?

Hayır. Seren'in paraya ihtiyacı yok, yarınları garanti, milletin 30 yılda kazanacağı serveti ben ona bırakıyorum zaten. Evladımdan bir kuruş almış bir anne değilim. Buna da ihtiyacım yok, malım mülküm var. Her zaman Seren'in arkasında dağ gibi dururum. Seren eli çok açık, hesap kitap bilmeden para harcayan bir kız. Bir kayağa gidip 400 bin TL harcayabilir misiniz? Dağa giderken cipi bozuluyor, dönerken galeriye girip başka araba alıp eve dönüyor. Onu disipline etmek istiyorum, o zaman da aramız bazen açılıyor. Seren'le para pul meselesi yüzünden aramız bozulmaz. Seren yanlış yapacak bir kız değil. Benimle ilgisi olmayan bir avukat yüzünden bunlar yaşandı.

Ben kızıma ne yapıyorsam onun hakkı olduğu için yaptım. Onun yarınını düşünmek zorundayım; ne çocuğu oldu ne aile kurabildi. Benden başka kimsesi yok. Diğer kızlarımın ailesi var, başlarında kocaları var. Seren lükse alışık, yok nedir bilmez, köpeklerinin aylık masrafı 30 bin TL. Tekne aldı, her ay 50 bin TL marina, kaptan parası ödüyor. Yaz kış aylık gideri çok. Her gün evine misafirler geliyor, internetten alışverişler yapıyor yani kısmıyor, tatile gidiyor arkadaşlarının oda paralarına kadar ödüyor. Çocukluğundan beri böyle, ben kızınca da kızdı oluyorum. Bunları yapacağına kendine bir şey al, benim bırakacaklarım bonus olsun diyorum yok, yapmıyor...







MAGAZİNİ BIRAKIYORUM KADIN PROGRAMI İSTİYORUM

Seren Hanım şu anda nasılsınız?

Ben profesyonelim. Geçen sene ölüyordum hastalık sürecinde, affedersiniz altıma ediyordum, kusuyorum yine kimseye fark ettirmeden programı yaptım. Yeter ki moralim iyi olsun. Ama moralim olmazsa duygusal bir yapım olduğu için konsantrasyonum bozuluyor, işimi yapamayacak hale geliyorum, bunlar kontrol altına alınırsa sorun yok. Bu süreçte bir karar aldım, aslında çok önce almıştım bu kararı ama çalıştığım kanalı ve patronumu çok sevdiğim için bu yıl da devam ettim ama bu yıl magazini bırakıyorum. Kendi vizyonumu gösterebileceğim farklı konseptte programlar yapacağım. Kadın programı yapmayı düşünüyorum.



YORUMCU DEĞİLİM BEN, SEREN SERENGİL OLDUĞUM İÇİN O MASADAYIM!

Amerika'ya gittikten sonra aynı programı yaptığınız arkadaşlarınızın arkanızdan halay çekmesi ve 'Bu masada olsa da olur olmasa da olur' sözleri çok konuşuldu. Program sırasında hastanelik de oldunuz. Neden bu şekilde davrandılar size, üstelik Arto'yu programa sizin aldırdığınız da biliniyorken?

SEREN SERENGİL: İnanın bu sorunun cevabı bende değil. Çünkü bunları yaşatan ben değilim. Ama çok kırıldım. Amerika'ya giderken ikisini de öpüp gittim, bir kırgınlıkları olsaydı bu tavır içinde olmamaları gerekiyordu, bilakis çok iyiydik. Bu program konseptini 11 yıldır farklı kişilerle yaptım, anlaşamadığın farklı düşündüğün zamanlar olur. Mesela biz Cengiz Semercioğlu ile farklı düşüncelere sahip iki insandık ama hiç saygısızlık etmedik birbirimize. İlk defa gazeteci olmayan bir masada oturdum ve problem yaşadım, olanları buna bağlıyorum. Ben magazin yorumcusu değilim. Ben Seren Serengil'im. O masada bu yüzden varım. Tek titrim yorumcu olmak değil, bununla şöhret olmadım. Yani yorumcu olduğum için Seren Serengil olmadım, buradaki fark gözetildiğinde kimse kimseyle anlamsız bir yarışta bulmaz kendini.







BABAMIN-ANNEMİN BIRAKTIKLARI BANA BİR ÖMÜR YETER

SEREN SERENGİL: Annemin çok para harcıyorum düşüncesi onun ve babamın bana verdiği yaşam standardının devamı. Ne gördüysem onu devam ettiriyorum. Bir sürü ev almama gerek yok. Zaten annem 'Her şeyim senin' demiş, hayatım garanti, ben de kendi kazandıklarımla yaşıyorum, daha fazlasını istemiyorum. Ben mutluyum, babamın annemin bıraktıkları bana bir ömür yeter.

NEVİN TEOMAN: Seren, babasına çekmiş. Yaşlılığını da düşünerek harcamalı. Bendeki maddi gücü unutsun, zaten ona bırakıyorum. Kendi parasını da tutsun istiyorum sadece. Tek isteğim benden sonra kimseye muhtaç olmadan yaşaması. Babası gibi elindeki paraları harcar diye korkuyorum. Babasının da uçsuz bucaksız bir serveti vardı ama kaybetti. Kızımdan ben hiçbir şey esirgemedim, esirgememem de. Her şeyim onun. Seren benim başımı hiç öne eğdirmedi. Ne içkisi ne sigarası var, liseyi yurt dışında okudu, öğretmenleri hep saygısından bahsederdi. Bu mesleğe girdi kendini bozmadı, ahlaki değerlerini kaybetmedi. Çok iyi yetiştirilmiş bir kız, kendini hiç bozmadı.



YENİ YILDAN BEKLENTİM SAĞLIK, ANNEMİN VE KÖPEKLERİMİN VARLIĞI

Yeni yıldan beklentiniz nedir?

S.S: Sağlık, huzur, annemin ve köpeklerimin varlığı. Hayvanların barınak diye adlandırılan ölüm kamplarından salıverilmesi... Yazın uzun bir seyahat... Dostlarımla bütününde güzel eğlenceli bir yıl...