TUBA KALÇIK

Türkiye gündeminde en çok konuşulan isim Sinan Sardoğan... Her şey kayıp Arife Gökçe'nin baş şüphelisi olarak Sardoğan'ın atv'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılmasıyla başladı. Haftalardır bizi ekranlara kilitleyen Anlı, bir yandan Gökçe'yi ararken diğer yandan Sardoğan'ın taciz ettiği kadınların öyküleriyle karşılaştı. Adam o kadar pişkin ki...









Kadınlara açık açık mesajlar atıp, taciz ettiği ortaya çıksa da bunları inkar etmesi bir yana, bir de mağdur ettiği kadınları suçluyor... Dayak yemesine, yaşadığı köydeki insanlar tarafından istenmemesine rağmen sanki hiçbir şey yapmamış gibi pişkin pişkin cevaplar veriyor. Allah insanı böylelerinden uzak tutsun sözü; Sinan Sardoğan ve benzerleri için söylenmiş adeta. Kadın, çoluk-çocuk fark etmeden sapkınlığı öyle bir vaziyetteki Anlı bile çileden çıktı. Yayınlanmayan ses kayıtları dinleyen Anlı, "Onun konuşmaları insanın sınırlarını zorluyor. Migrenim tuttu, kendimde değilim" diyerek bu sapığın ne kadar kirli bir zihin yapısına sahip olduğunu anlattı.







ÖRNEK PROGRAM

Dizide senaryo gereği bunları yapsa 'abartılıyor' diyeceğimiz böyle tiplerle aynı havayı teneffüs etmekten bile rahatsızım... Bu arada şunu da belirtmek isterim; Müge Anlı, programında işlediği insan hikayeleriyle kamu yayıncılığına örnek gösterilecek bir program yapıyor. Bunu defalarca dile getirmiştim ama yine tekrarlamak istiyorum, iyi ki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı var ekranda.



ÇOCUKLAR DEĞİL, CEM ÖZER'İN KENDİSİ DEPRESYONDA...

Cem Özer öyle açıklamalar yaptı ki neresinden başlasam bilemedim. "Çocukları seviyorsanız, çocuk yapmayın. Soyum yürüsün mantığıyla üremek saçma" ve daha neler neler... Sanki nüfus planlamasından sorumlu genel müdür...







Bu nasıl bir özgüvense, çok çocuklu, maddi geliri düşük aileleri resmen aşağılıyor röportajında. "Çocuk yapmayın, depresyonla mı yaşasın çocuklar?" diyor ama bence kendi depresyonda ki, böyle ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundu. Bence en rahatsız edici cümlesi kendi çocuklarına yönelik "İki çocuğum da istemeden oldu" açıklamasıydı. Nasıl bir insansın ki bir kız, bir erkek evladın için kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapıyorsun! Bunu okuduklarında incinebileceklerini hiç mi düşünmüyorsun? Ama tek derdin böyle açıklamalar yapayım, gündeme oturayım ise, tebrikler, başardın Cem Özer.