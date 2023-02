İşadamı Abdurrahim Albayrak: Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın

Kasım ayında 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’yı kaybeden işadamı Abdurrahim Albayrak, sessizliğini GÜNAYDIN’a bozdu: “Ciğerim yanıyor! Rabbim kimseyi böyle bir olayla imtihan etmesin”

Uzun zaman sonra sessizliğini bozan işadamı Abdurrahim Albayrak, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda torununu kaybeden Albayrak, yaşadığı büyük acıyı da anlattı. Albayrak, "Ailecek kızımın yanında ona destek olmaya çalışıyoruz. Torunumu en son vefatından bir hafta önce gördüm. Bana giderken öyle sıkı sarılmıştı ki, hâlâ gözümün önünde o sarılması" diye konuştu. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Albayrak, bir hayalini de açıkladı: "Her Galatasaraylının hayali kulübe başkan olmaktır, benim de böyle bir hayalim var. Zamanı gelince aday olmak istiyorum. Şimdiki yönetimi de çok seviyorum ve destekliyorum."

Ülkemizden kazandığınız parayı yine Türkiye'ye yatırıyorsunuz. Binlerce insana istihdam sağlıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu ülke bizim ülkemiz. Hiç kimse 'İş yok!' demesin, çalışana her zaman iş var. Ülkemizin her köşesinde iş var. Geçtiğimiz günlerde 'Bir şoföre ihtiyacımız var' dedim, başvuru yapanları da işe aldım. Kadın şoföre çok ihtiyacımız var, kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Servis alanında da keşke daha fazla kadın şoförümüz olsa. Biz bu sayıyı arttırmak için elimizden geleni yapacağız.

"Çalışana her zaman iş var" diyorsunuz ama "İşsizlik çok yüksek" diyen bir kesim de var. Siz neler söylemek istersiniz?

İşsizlik yok, iş beğenmiyorlar artık. Bakkala, berbere, manava git, çalıştıracak insan arıyorlar. Bakın ben de şoför arıyorum. Çalışana iş de var, gelir de. Ama bakıyorum her yer kahvehane ve içerisi de tıklım tıklım dolu. İnsanlar çalışmak yerine kahvehaneye gidiyor sonra da iş yok diyorlar. Tembelliğe alıştık, eskiden böyle değildik. Gördükçe hayret ediyorum. "İşsizlik var" diye de kimse yakınmasın. Çalışanın işi de ekonomisi de iyi olur.











ÇALIŞANLARIMIN MAAŞLARI GÜNÜNDE YATSIN DİYE VASİYET ETTİM



Sıfırdan bugünlere geldiniz...

Almanya'ya işçi olarak gittim, çok çalıştım. Kazandığım parayla da bir dolmuş alıp bu işe başladım. Her zaman şükür ettim. Allah şükür edene verir. Şimdi hayal bile edemediğim noktadayım. Gece gündüz çalıştım, hâlâ da çalışıyorum. Kar oluyor, sabah 6'da işbaşı yapıyorum. Çocuklarıma vasiyet verdim, "Çalışanlarım benim için çok kıymetli. Ben onların maaşlarını hep günü gününe veririm. Ben ölürsem onların maaşlarını günü gününe yatırın" dedim. Pandemi döneminde bile hiç aksatmadan maaşlarını ödedim, kimseyi işten çıkarmadım. Ben onlar sayesinde kazanıyorum, zor dönemlerde de kazandığım parayı onlar için harcarım. O süreçte işler durmuştu ama kendi cebimden maaşlarını ödedim. Helali hoş olsun, yine olsa yine yaparım. Çalışan insan benim için çok kıymetlidir. Ülkemizin en kıymetli insanları Vehbi Koç'un, Sakıp Sabancı'nın hayatına bakın. Onlar da hep çalışmanın önemini vurgulardı. Size Sakıp Abi ile bir anımı anlatayım. İftar yemeğinde kendisiyle yan yana oturuyorduk. O yemekte bana otobüs sattı. Ertesi gün de otobüs garaja giriş yaptı, bana da not yazmış, "Abdurrahimcim bu otobüs sana hayırlı uğurlu olsun" diye. Ne pazarlık yapabildim ne de başka bir şey. Bakın bu çalışmaktır, iftar yemeğinde bile işi düşünüyorlardı.











CİĞERİM YANIYOR, ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN!



Torununuzu kaybettiniz.. Ciğerim yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ailecek kızımın yanında ona destek olmaya çalışıyoruz. Allah bize sabır versin. Din adamlarıyla konuştum bu süreçte. Onu bize Allah verdi, sonra da yanına aldı. Allah'a asla isyan etmedim. Rabbim onu yanına aldı. Torunumu en son vefatından bir hafta önce görmüştüm. Bana, giderken öyle sıkı sarılmıştı ki, hâlâ gözümün önünde o sarılması. Orucunu tutan, Cuma namazlarını kaçırmayan, Allah inancı çok yüksek bir torunum vardı. Rabbim kimseye böyle sınavlar vermesin.











ZAMANI GELİNCE ADAY OLMAYI ARZULUYORUM



Galatasaray'a tutku ile bağlısınız. GS'ye başkan olma hayaliniz var mı?

Her Galatasaraylının hayali kulübe başkan olmaktır. Benim de böyle bir hayalim var, çok istiyorum. Zamanı gelince aday olmayı arzuluyorum. Şimdiki yönetimi de çok seviyorum ve destekliyorum. Okan Buruk çok iyi, çalışkan ve yetenekli bir hoca. Çok seviyorum ve onu da destekliyorum. Allah ondan razı olsun, takımı birinciliğe taşıdı. Takım kazandıkça, biz de coşuyoruz.









BASKIYA BOYUN EĞMEDİM



"Galatasaray başkanını çok destekliyoruz" dediniz ama yönetimde yer almıyorsunuz. Neden?

Mustafa Cengiz yönetiminde istifa etmem için çok baskı yapılmıştı."İstifa et, Mustafa Cengiz tek başına kalsın" baskısına boyun eğmedim. Mustafa Cengiz'in, ölüm döşeğinde bile kalbi Galatasaray aşkıyla doluydu. Beyin ameliyatından çıktığında bile elimi tutup bana Galatasaray'ı sormuştu. Böyle bir insanı asla yarı yolda bırakamazdım. Yöneticilik sorunları çözmektir. Ben o dönemde elimden geleni de yaptım. Ben hayatım boyunca kimseyi yarı yolda bırakmadım, bırakmam da. İstifa etmediğim için de ben ve başka arkadaşlarıma, haksızca bir yıl yönetime girmeme cezası verildi. Cezadan dolayı da yönetime giremedim.









GALATASARAY YÜZDE 99 ŞAMPİYON OLACAK



Bu sene Galatasaray şampiyon olur mu?

Yüzde 99 şampiyon olacak. Çok iyi gidiyor bu sezon. Şampiyon olunca bir firmanın 100 bininci aracını almıştım. Galatasaray'a o araç ile şampiyonluk turu attıracağım. Galatasaray için ne yapsam az. O benim en büyük tutkum. Yalnız şunu da söylemek istiyorum, Galatasaray'la ilgili konuşmak istemiyordum aslında ama sen yine konuşturmayı başardın. Tebrik ediyorum seni.



CUMHURBAŞKANIMIZLA YILLARA DAYANAN DOSTLUĞUMUZ VAR



Vefalı bir insan olduğunuzu yakın çevrenizden de duyuyoruz hep.

Geçen röportajınızda da Cumhurbaşkanımızla ilgili "Dostluğumuz mezara kadar" demiştiniz. Sizi bu açıklamanızdan dolayı eleştirenler de olmuştu. Neler söylemek istersiniz? Benim Cumhurbaşkanımızla yıllara dayanan dostluğum var. Aile dostum, hemşehrimdir benim. Rahmetli babamla da iyi dostluğu vardı. Hayatımda kimseye yanlış yapmadım, yapmayı da Allah nasip etmesin. Eleştiriler olabilir. Yapıcı eleştiriye her zaman kapım açık. Galatasaray'da yönetici olduğum dönemlerde de çok eleştiriye maruz kaldım. Ateşe ateşle gitmemek lazım. Anlayışlı olmak gerekiyor