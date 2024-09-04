TUBA KALÇIK

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası annesinin iyileşmek istemediğini belirten Calvin, Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye ne zaman defnedileceğinin tarihinin de henüz belli olmadığını söyledi.

Annenizi kaybettiniz neler söylemek istersiniz?

Annem bir haftaya yakın uyuyamamıştı. Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün uyandım, dışarı çıktım, geri geldim. Sanki basiretim bağlandı. Annem uykusuz kaldı, uyusun diye düşündüm. Ama gece 11 gibi çok uyudu diye düşündüm. 01.00'de odasına gittim. Annemi iki elimle omuzlarından kaldırdım.









Baktım buz gibi. Cesediyle karşılaştım. 'Anne' diye koşarak koridora çıktım. Komşumuza gittim, sonra polisleri aradım. Polisler sabaha kadar incelemeye aldı. Beni annemin yanına sokmadılar. Morg arabası geldi, annemin naaşını alıp götürdüler. Annemin iki haftadır çok ateşi vardı. "Hastaneye gidelim" demiştim, istemedi. Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı. Annem başım ağrıyor diye migren ilaçları almıştı. Aç karnına aldığı için mideyi kanatmış. Yemek bile yiyemiyordu. Şekerli yoğurt vermiştim. Şimdi polisler tüm ilaçlarını topladı ve incelemeye aldı.









Anneniz ne zaman defnedilecek?

Henüz belli değil. Nakil işlemleri tamamlanmadı. Pasaportumu yenilemem lazım. Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı. Annemin cenazesiyle ben ve gazeteci büyüklerimle manevi babam Örfi Bilgin ilgileniyor. Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu da konsolosluk aracıyla bize ulaştı, maddi manevi yardımcı oldular. Bu isimlerin dışında kimseden maddi yardım görmedim. Annem bana "Ben ölürsem beni burada bırakma, beni doğdum yere gömün" dedi. Annemi Türkiye'ye getirebilmem için 20 bin dolar gerekiyor. Kültür Bakanlığımız üstlenmek istiyor. Başka yardım etmek isteyenler de var.









ANNEMİN TABLETİNDEN 4 BİN DUA ÇIKTI



Anneniz geçtiğimiz aylarda büyük bir kaza da geçirdi. Ondan sonra iyileşemedi mi?

Annem iyileşmek istemedi. "11 yaşından beri çalışıyorum, çok yoruldum" dedi. Annem korkunç zeki, görmüş geçirmiş bir kadındı. Yıllarca çok çalıştı. Sürekli namaz kılardı. Bu son rahatsızlığından sonra namaz kılamadığı için çok üzülüyordu. Onunla ilgili olumsuz yorumlar yapılıyor ama dinle, imanın kimde olduğunu bilemezsin. Allah korkusu çok olan, dini bütün bir kadındı. Annemin cüretkar pozları olduğu için farklı algılanabiliyor ama son dönemini dua okuyarak geçirdi. Tabletinden 4000 tane dua resmi çıktı. Böyle bir insandı. O çok özel bir kadındı. Bu yaşıma kadar bana baktı. Bir dönem çalıştım. Ama son 7 aydır annemle ilgileniyordum. Oturduğumuz sitenin dışına bile çıkmadım onu yalnız bırakmamak için. Anneme sigarayı bıraktıramadım. O konuda ona çok kızdım. Keşke daha yapıcı olsaydım. Annemi çok seviyorum.









ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU



AHU Tuğba'nın cenazesinin İstanbul'a nakli konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililerin Tuğba'nın vefatını, 'şüpheli ölüm' kategorisine alması nedeniyle nakil işlemleri, uçuş prosedürüne takıldı. Dolayısıyla Tuğba'nın cenazesinin ne zaman geleceği henüz belli değil. Prosedürler tamamlanırsa cenaze, planlandığı gibi perşembe günü defnedilecek. Daha önceki duyurularda Tuğba'nın cenazesinin Miami'den tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği belirtilmiş, perşembe günü AKM'de düzenlenecek törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği açıklanmıştı. SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) yönetim kurulu üyesi Nur Türkşen "Amerika'daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur" açıklamasında bulundu.