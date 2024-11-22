TUBA KALÇIK

Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor. Nebioğlu'nun babasına açtığı maddi ve manevi tazminat davasında geçen hafta tanıklar dinlendi. Bu hafta da ablası Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar ile babalık davası karara bağlandı. Ben de her iki davayı konuşmak üzere Duygu Nebioğlu'nu aradım.

"Babamla olan davamda tanık olarak annemin kuzeni dinlendi ve çok önemli detaylar söyledi" diyen Nebioğlu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Annemin kuzeni Müge Anlı'ya çıktıktan sonra bize ulaştı. Annemle geçmişte çok sık görüştüğü için Metin Akpınar'la ilişkisine şahit olmuş biri. Annemle babamın 2 yıla yakın ilişkisi olduğunu ve annemin Akpınar'ın kulisine gittiğini, sık sık bir araya geldiklerini anlattı. Annem bir dönem kuzeninde kaldığı için o döneme dair çok önemli tanıklıkları var.









'İLİŞKİYİ BİLEN ÇOK TANIK VAR'

Annemle babamın yemeklere gittiğini hatta Metin Akpınar, Uğur Dündar, Erol Simavi ve annemin bir fotoğrafı bile olduğunu söyledi. Babamın iddia ettiği gibi annemle bir günlük ilişkisinin olmadığını mahkemede görüştükleri yerleri de söyleyerek anlattı. Mahkemede benim tanıklarım dinlendi. Şimdi babamın tanıkları dinlenecek. 14 Ocak'ta Uğur Dündar Beykoz Adliyesi'nde ifade verecek. Uğur Bey hem annemi tanımadığını söylüyor hem de babamın lehine tanıklık edecek. Gerçekten anlamak mümkün değil...









Babam bir günlük tanıdığım bir kadın diyor, Uğur Dündar hiç tanımıyorum diyor. İlginç olan, bu beyanlarının tam aksini ifade eden insanlar var ortada. Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum, bu durum benim psikolojimi çok kötü etkiledi. Ben 36 yaşındayım ve babam 36 senedir bizim başımıza gelen her şeyi biliyor. Yetiştirme yurduna gitmemizin sebebi de babamdır. Kendisine açtığım 10 milyon TL'lik davanın vergisini ödeyemediğim için fakirlik belgesi aldım ve vergiden muaf edildim. Kendisi bu davadan kurtulmak için fakirlik belgeme bile itiraz etti. Ben bu süreçte tehditlere maruz kaldım. Ölümle tehdit edildim. Tüm belgeleri avukatıma verdim. Daha başıma neler gelecek bilmiyorum."









'UĞUR BEY ERKEN SEVİNCE KAPILMIŞ'

Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan ile Uğur Dündar'ın babalık davasına dair ise şunları söyledi: "Mahkeme ablamın aleyhine karar verdi ama Adli Tıp Raporu'na dair ciddi şüphelerimiz var. Biz testin tekrarını istememize rağmen mahkeme talebimizi reddetti. Mahkemenin ret kararına itiraz edeceğiz. Ablam gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek. Dündar'ın 'gereksiz dava' diye nitelendirmesi bile üzücü. Bu kadar yaşanan olaya rağmen bizi hor görüyor. Zaten ekranlara çıkıp hiç tanımadığını söylediği annem için bile çok kötü sözler sarf etmişti. Annem de çıkıp konuşmuyor. Annem ya korktuğu için ya da korkutulduğu için ortaya çıkmıyor. Uğur Bey, kesin olarak babalık davası reddedildi diye erken sevince kapılmış ama şunu bilsin ki biz sonuna kadar gideceğiz. Ablam yaşananlar karşısında çok üzgün. ZGerçek neyse elbette ortaya çıkacak. Bizim hukuka güvenimiz tam."