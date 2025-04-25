TUBA KALÇIK

İstanbul depremi ile büyük korku yaşadık. 6.2 şiddetindeki deprem İstanbulluların yüreğini ağzına getirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun. Depremle ilgili gelişmeleri takip etmek için sosyal medyaya girdim. 'Keşke hiç bakmasaydım' dedirtecek paylaşımlar gördüm. Anlaşılan geçmişten hiç ders çıkarılmamış... Toplumdaki korku ve paniği körükleyecek paylaşımlar mı dersiniz, bilerek dezenformasyon yapanlar mı dersiniz... Bir de bu ortamı fırsata çeviren muhalif tipler var ki akıl alır gibi değil. Artçı depremler devam ederken bile siyaset yapıyorlar. Millet sokağa dökülmüş korkudan, bunlar da klavye başında salyalarını akıta akıta tweet atıyorlar. Bunu yapanlar arasında muhalif gazetecilerin de olması bana pes dedirtirdi. Trol ruhlu gazeteciler bunlar...

YALAN PAYLAŞIMLAR

Gerçi bu tipler aynı şeyi Kahramanmaraş depreminde de yapmışlardı. Sosyal medyadaki yalan paylaşımları ile halkı nasıl korku ve paniğe sürüklediklerini hatırlıyoruz. Tam gaz aynı dezenformasyona devam ediyorlar... Hükümeti suçlayalım da ne olursa olsun kafasıyla yalan, yanlış konuşmayı adeta alışkanlık haline getirdiler. Hiç utanmadan, sıkılmadan. Millet olarak birlik içinde hareket etmemiz gereken böyle dönemlerde bile siyasi nefretle hareket etmek tam bir akıl tutulmasıdır. Allah böylelerine şifa versin. Umarım bu ruh halinden kurtulurlar...



GENÇLİK NEREYE GİDİYOR?

14 yaşında hayattan koparılan bir çocuk Mattia Ahmet Minguzzi. Yaşasaydı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 yaşına girecekti. Allah ailesine sabır versin. Annesinin yürek yakan konuşması hâlâ kulaklarımda. Ailenin adalet mücadelesini yakından takip ediyorum. Umarım cinayeti işleyenler kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alır. Minguzzi'nin 18 yaşından küçük iki kişi tarafından öldürülmesi bizlere ciddi bir uyarı niteliğindedir.

Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit edenler ve failleri öven mesajları paylaşanlar arasında dört tane çocuğun olması ise geldiğimiz noktayı gösteriyor.

'Gençlik nereye gidiyor?' sorusunu her açıdan değerlendirmek ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Dünyada ve ülkemizde gençlik arasında yükselen bir şiddet eğilimi var. Sosyal medya bunda elbette ki önemli bir rol oynuyor. Şiddeti normalleştiren, nefret saçan paylaşımların havada uçtuğu sosyal medya ortamı başlı başına bir sorun. Ama tek sorun bu değil. Yeni nesilde artan şiddet eğiliminin sosyolojik ve psikolojik sebepleri de iyice araştırılıp ortaya konulmalı. Aksi takdirde çözüm için sağlıklı bir yol haritası çizilemez.