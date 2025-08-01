TUBA KALÇIK

Yine hayatının baharında genç bir kadın yine benzer bir son. İsimler farklı olsa da kaderleri benziyor. Hayatlarındaki erkekler yüzünden mağdur olmuş kaçıncı kadın? Daha geçen hafta Ayşe Tokyaz'ın sevgilisi yüzünden hayattan nasıl koparıldığını konuşuyordu tüm Türkiye. Bu hafta ise Göksu Çelebi…

ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. İddialar çok ciddi. Muhalif medya mevzubahis Gökalp İçer olunca, suspus oldu. Daha nereye kadar kafalarını kuma gömecekler, bekleyip göreceğiz.

Çelebi gibi Yağmur Taktaş da yasaklı madde yüzünden hayatını kaybetmişti.

Hatırlarsınız, Yağmur'un acılı annesi ile yaptığım söyleşi de kızının ölümünden sevgilisi A.C.F.'yi sorumlu tutmuştu. Geçen sene nisan ayında Amerika'da hayatını kaybeden Yağmur için ailesi hukuk mücadelesini sürdürüyor.

'İADE EDİLMELİ'

Geçtiğimiz günlerde Yağmur Taktaş davasında önemli gelişmeler yaşandı. Ben de ailenin avukatı Fethi Öksüz ile hukuk mücadelesinde gelinen noktayı konuştum. "Yağmur'un Amerika'daki otopsi raporu geldi" diyen avukat Öksüz sözlerine şöyle devam etti:

"Otopsi raporuna göre çeşitli yasaklı maddenin yarattığı zehir sebebiyle öldüğü belirtiliyor. Raporda darp izleri ve bacaklarında, kollarında morluklar olduğu yazılmış. Otopsi videosunu izlediğimde vücudunda sigara söndürme izleri var. Bizim iddiamız A.C.F.'nin Yağmur'u rehin alıp, aç bırakıp uyuşturucu verdiğiydi. Bu rapor da iddiamızı doğruluyor zaten. Yağmur'un sevgilisi daha önce İstanbul'da yumruk atıp dalağını patlatmıştı. Bunun sonucunda Yağmur dalağını kaybetmişti.

Bununla ilgili İstanbul'daki mahkeme şahıs hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Cinayet dosyasıyla ilgili de 25 Temmuz'da şahısla ilgili bir kere daha yakalama kararı çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte öncelikle Amerikan vatandaşı olan A.C.F.'nin yakalanıp, ifadesinin alınmasını ve Amerika'dan Türkiye'ye iade edilmesini talep edeceğiz. Amerika'daki hukuk sisteminde emsal kararlar çok önemlidir. Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade kararı bizim davamız için çok önemli. Tok ve Cihantimur'un iade kararını biz de emsal olarak kullanarak şahsın iadesini isteyeceğiz. A.C.F. hala Amerika'da yaşıyor, iade kararıyla adalet yerini bulacak. A.C.F hakkında yakalama kararının çıkmasıyla Yağmur'un ailesinin yüreğine az da olsa su serpildi.

Amerika'dan iade edileceğine inanıyorum. Çünkü iade edilmez diye düşünülen Tok ve Cihantimur da iade edildi. Yağmur cinayete kurban gitti. Yemek yerine uyuşturucu vererek Yağmur'u öldürmüş. Yağmur, bu şahıstan önce uyuşturucu kullanmıyordu. Bu şahıs uyuşturucu vermiş. Yağmur çok ağır şiddet görmüş, otopside kaşı ve saçı kazınmış vaziyetteydi. İşkence, eziyet, aç bırakmak, rehin almak gibi çeşitli suçları işlemiş. Bunun hesabını adalet önünde vereceğine inanıyorum. Umarım A.C.F. bir an önce iade edilir."