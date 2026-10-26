Dayım yaşarken ‘hissemi paylaştır’ diye bana vekalet verdi

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, GÜNAYDIN’a konuştu. Sanatçının mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakmasının soru işaretleri oluşturduğunu belirten İnanır, “Bu vasiyette ciddi sıkıntı var. Dayım çok ilaç alıyordu. Jülide Hanım o halinden istifade edip vasiyeti istediği gibi yaptırdı” diyerek ekledi: “Fatsa’daki ata toprağımızı niye ona bıraksın ki! Yaşarken ‘Hissemi paylaştır’ diye bana vekalet verdi. Arşivini de onayı ile müze haline getirecektim. Bu hak bile Jülide Hanım’a verilmiş”

Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?

İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a dayımın yanına geldim. Bana babalık yaptı, beni okuttu. Hiçbir zaman dayı yeğen gibi olmadık. 2025'te hastanede yatarken, doktoruna 'Levent benim oğlum' demişti. Bu kadar yakındı ilişkimiz. 1973'ten 1984'e kadar aynı evde yaşadık. Sinemaya adım atmamı da o istemişti. Onun isteğiyle soyadımı İnanır olarak kullandım sektörde.

İnanır, tüm mirasını birliktelik yaşadığı Jülide Kural'a bıraktı. Vasiyetinde aile üyelerine yer vermemesine şaşırdınız mı peki?

Tabii ki. Dayım böyle bir vasiyete asla rıza göstermez. Onun en yakınlarından biri bendim. Buna itiraz ettiğim için beni medyaya farklı gösterme çabasına girdiler. Vasiyet açıklanacak diye bizi çağırdılar. 28 kuzenim medyatik olduğum için sözcü olarak beni seçti. Orada yaptığım konuşma bile çarpıtıldı. Onlara diyorum ki, gayet sakin ve gülerek "Hakime hanım yeterli çoğunluk olmadığı için, 17 Aralık'a erteledi." Sözlerim bu kadardı, farklı algı yaratmak isteyenler var. Dayım, Jülide Hanım'la 20 yıllık birliktelik yaşadı. O da kopuk, kopuk. Kadir dayımın filmleri, hanımefendinin kendi işleri, turneleri falan, zaman zaman ayrılıklar, küslükler oldu... Dayım onunla evlenmedi. Ama dayım eğer nikah yapmadıysa bu büyük aşk gibi anlatılan bir şeye, burada ciddi soru işareti var demektir. Jülide Hanım farklı yansıtmak istiyor olabilir ama gerçek öyle değil.

Nedir peki?

Ben, bu vasiyette çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela, dayımla bir konuşmamda müze yapımı meselesi konuşuldu. Dayımın arşivi bende. Ona filmlerde kullandığı aksesuarlar dahil birçok eşyasını, ödüllerini, arşivini müze haline getirmek istediğimi söylemiştim. O da istemişti. Vasiyetnamede müze yapma hakkı bile Jülide Hanım'a verilmiş. Böyle bir şeyi ona bırakma ihtimali yok. Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Dayım, burası konusunda çok hassastı. Yeğenleri arasında toprağın bölünmesini bile istemiyordu. Ata toprağını neden Jülide Hanım'a bıraksın. "Hissemi paylaştır" diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var. Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı. Mirasını bu şekilde bırakması zaten kişilik yapısına aykırı. Onu gerçekten tanıyan insanlar da "Kadir asla böyle bir şey yapmaz" diyor. Vasiyetteki bir diğer anlamsız yer, eğer Jülide Hanım dayımdan önce ölürse, dayımın malları 3 vakfa kalacakmış. Yani dayım yaşarken kendi evinde kiracı olacakmış. Böyle saçma bir şey olabilir mi?

'BENİ HİÇ SEVMEDİ'

Dayınız hayattayken Jülide Hanım'la aranız nasıldı?

Beni hiçbir zaman sevmedi. Açıkça da bunu söylemişti. Jülide Hanım dayımın bütün arkadaşlarıyla, akrabalarıyla arasını bozdu. Dayımın eski şoförüne bile tahammül edemedi. Dayıma kan verdiği için işten atıldığını ben de biliyordum ama ayıp olur diye dile getirmedim. Dayımı kim sevip, yanında oluyorsa o kişiyi dayımdan uzaklaştırmaya çalıştı. Jülide Hanım bunu sistematik olarak yaptı. Dayımı dolduruşa getirip bunu yapıyordu. 2012'de dayım ameliyat olduğunda Türkiye'nin bütün starları hastaneye geldi. 2025'de ise Sermiyan Midyat dışında tek bir isim gelmedi.

TELEFONU KURAL'DAYDI

Neden?

Sanatçı arkadaşlarımdan duydum: "Biz Kadir'i arıyoruz, niye telefonlarımıza cevap vermiyor?" Telefonlarına cevap vermiyordu çünkü telefonu Jülide Hanım'ın elindeydi, istediğine cevap veriyordu. Arayanları da söylemiyordu. İnsanlar da uzaklaştı dayımdan. Jülide Hanım evde çalışan kadını bile güya 600 TL çaldı diye 'hırsız' diyerek kovdu.

Jülide Hanım mirası sizce nasıl değerlendirecek?

Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, "Tazminatı da Kadir'den alırsın" demiş. 3 sene dayıma hizmet etmiş şoförüne, ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım...

NESLİHAN HANIM'A BİR KERE BİLE ŞİDDET GÖSTERMEDİM



Eski eşiniz Neslihan Acar, dayınızla mesafeli bir ilişkiniz olduğunu ve sürekli küsüp barıştığınızı söylemişti. O nereden biliyor. O birilerinin etkisinde kalıyor. Doğru konuşmuyor.

Neslihan Hanım'a hiç şiddet uyguladınız mı? Asla. Hayatımda ben kimseye bir fiske bile atmadım. Neslihan Hanım'a bir kere bile şiddet göstermedim. Kadına asla el kalkmaz. Bir tane şahit çıkaramaz... Medyada çıkan fotoğrafı da ben ona gönderdim. Benim aleyhime demeç verirken o fotoğrafı hatırlattım ona. Kendisi o şiddet olayını yaşadıktan sonra ben ona sahip çıktım. Hatta ona bunu yapanlara da hesap sordum. Bakın bu fotoğraf üzerinden bana komplo kurdular.

Size niye komplo kurulduğunu düşünüyorsunuz?

Beni itibarsızlaştırmak için yapıldı. Ben dayımın evine tedbir getirdim çünkü hizmetçi Jülide Hanım'ın 600 TL parasını çalınca, korktum dayımın da eşyalarına bir şey olur diye. Hakime hanımı, polisleri, kapıda görünce Jülide Hanım şoke oldu. Çıldırmış, masayı sandalyeyi yıkmış. "Onu sokağa çıkamaz hale getireceğim" diye bağırmış. Ben de Neslihan'a o fotoğrafı gönderince onlara altın tepside fırsat sunmuş oldum. Bunu organize bir şekilde yaptılar, bana komplo kurdular.

JÜLİDE HANIM DAYIMIN NAAŞI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA KALKTI



Cenaze töreninde Jülide Hanım'ın tavrı nasıldı size karşı?

Dayım cenaze töreninin Atlas Sineması'nda yapılmasını istiyordu, Jülide Hanım şov yapmak için AKM'de yaptırdı. Hatta gerildik bu konuda da. Cenaze törenindeki konuşma listesinde de gariplikler vardı. Listeye bir baktım ki dayımın hiç tanımadığı iki kişiyi koymuş. Almanya'dan gelmişler, dayımın cenaze törenini propaganda alanına çevirdiler. Cenaze töreninde bile siyaset yaptırdı Jülide Hanım. Ağzında bir barış lafıdır gidiyor. Aile içindeki barışı bitirdin, dışarda neyin barışını arıyorsun? Dayım için belgeselden kolaj yapmışlar, ne 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı koymuşlar ne 'Tatar Ramazan'ı. Erdal Eren'i koymuşlar... Dayımın cenaze töreninde onun filmleri yok, Kenan Evren'i eleştiren kesitler var. Dayım için hazırlanan kolajda bile siyaset yapıldı. Hatta törende buna tepki gösterenler oldu... Jülide Hanım dayımın naaşı üzerinden siyaset yapmaya kalktı. Yazıklar olsun...