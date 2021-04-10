Çok değil neredeyse son 3-4 yıldır gündemimizin hatırı sayılır bir parçası oldu şu kripto para birimleri… Hal böyle olunca bu mecraya olan rağbet de arttı, nefret de. Demek istiyorum ki yeni çıkan her akım gibi takipçileri de var, bu yatırımdan hoşlanmayanı ve geleneksel yollarla parasını değerlendirmek isteyen var. Beni sosyal medya hesaplarımdan tanıyan ya da kitaplarımı okuyanlar kripto paraların geleceğe nasıl damga vuracağını kaleme aldığımı bilirler. Dolayısıyla bu kripto para çılgınlığı katlanarak devam ederken insanoğlunun para kavramını yeniden keşfettiği bir çağa adım attığına hep birlikte şahitiz. Daha nelere şahit olacağız derseniz ise;



Bir pizza ile başlayan sistem devletin elinden para basma işini alabilir mi?

22 Mayıs 2010 tarihinde Jüpiter- Balık döngüsünde kripto para ile ilk alışveriş yapıldı. Alışveriş yapılan para birimi Bitcoin, alınan ise bir pizzaydı. Bu olaydan itibaren dünyada varlığını somut bir şekilde kanıtlayan kripto paralar günümüzdeki konumlarına ulaştı. Her ne kadar dalgalı bir ekonomik grafik çizse de kripto paralara olan rağbet günden güne artıyor. Birçok ekonomi, istatistik ve iktisat uzmanının, kripto paraların geleceğin en güvenli para birimi olacağı yönünde görüşleri de var. Hal böyle olunca kripto paralar, kendine döviz ve altından sonra hatırı sayılır bir yer ayırdı. Bu bir seçenek haline geldi. 2021 yılının ilk tutulmaları yaklaşırken Bitcoin dünyasının aslında bir dijital veri olduğunu bir gecede hepimiz öğreneceğiz. Bunun da adı siber saldırı olacak. Siber saldırılar uydular üzerinden ülkelerin elektrik sistemlerine kadar inerken kripto dünyasına karşı bir itibarsızlaştırma savaşının içinde olacağız.



KRİPTO PARA

Kripto para borsalarına girmek ve buradan önemli kazanç sağlamak isteyen kişilerin sayısı çoğalınca, bu paraları alternatif yollarla kazanma yöntemlerine yönelenler de çoğaldı.

Günümüzde ise bunların en yaygın yapılanı kripto para madenciliği, dünyadaki adıyla mining. İşte bu yöntem kısaca; donanımlı bilgisayarlar ile küçük küçük kripto para kazancı sağlamak. Stokları madencilik için tüketen kişiler, normal bilgisayar kullanıcılarının da epey canını sıktı.

Yeni dünya düzeni ekran kartlarını ceplere sığdırırken şu ana kadar toplanan bütün ekran kartları ise çöp olacak. Bu da kripto para madenciliğinin envanterlerini değiştirecek.

Sonuç olarak unutulmaması gereken bir konu varsa o da bu piyasanın dalgalı bir şekilde ilerleyeceği bir yıldan geçtiğimizdir. 2021'in astrolojik verilerine göre kripto para dünyası daha sansasyonel olaylara gebe.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Satürn 60'lığı dünyaca ünlü kişilerin çeşitli ilişkilerini gözler önüne serebilir. Sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar "Bu şimdi ne demeye çalıştı yoksa?" dedirtecek... 16 Ağustos 1958'de Merkür retrosunda doğan Madonna, bunların başında gelecek.