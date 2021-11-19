Bugün saat 11.57'de Boğa burcunda 27 derecede parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma ile anlatacaklarımızın, içimizde sakladıklarımızın biriktiğini hissedeceğiz. Ttulma; hayattan beklentilerimizi gündemimize getirirken ''Ne istiyorum?" sorusunun cevabını alabileceğiz. İçinde bulunduğumuz yaşam şartlarını değiştirmeye olan hevesimiz artacak. Bugüne kadar yaşadıklarımıza farklı bir gözle bakabilecek ve kendi farkındalığımızı gerçekleştirebileceğiz.



Doğru yanlış birbirinden ayrılıyor

Yaşanacak olan parçalı Ay tutulması, ülkemizin burcunu da yakından ilgilendiriyor. 27 derecede gerçekleşecek tutulma, insan hakları kavramına tüm dünyada anlam aratırken, insanlık mülteciler üzerinden yaşanan hadiseleri daha fazla konuşacak. Dolayısıyla da araştırmacı yönümüz bir hayli ivme kazanacak. Ülkemizin burcu olan Akrep burcunun karşısında gerçekleşecek tutulma; dünyanın birçok dijital platformlarında gösterime girmiş film ve dizilerin tartışmaya açılacağının altını çiziyor.



İhtiyaçlara göre değişim kendini gösterecek

Ay tutulurken Venüs-Uranüs 45'liği de yaşanacak. Bu da konfor, rahatlık, para gibi konuların sık sık konuşulacağını işaret ediyor. Ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğimize odaklanacağız. Yeni yatırım alanlarına odaklananlar, değişen döviz piyasalarıyla adımlarını daha yavaş atabilir diyor gökyüzü.



Konuştuklarımız geleceği inşa ediyor

27 derecede gerçekleşecek Boğa-Akrep aksındaki tutulma, kamusal alanları yakından da ilgilendiriyor. En önemlisi de işini teknolojik altyapılar sayesinde büyüten şirketler kendi içlerinde "daha ne kadar gelişebiliriz?" sorusunu sorabilirler. Boğa burcundaki tutulma, bu hedef doğrultusunda sanal yatırımlarını çoğaltan patronların artacağını işaret ediyor.



Hangi konuları konuşacağız?

Start-up projeler, girişimciler

Teknoloji, bilişim, yazılım

İHA'lar ve SİHA'lar Tutulma yaşanırken kişisel önerim;

Bireysel duyarınızı açık tutmanız,

Doğru ve yanlış ayrımını iyi yapabilmek adına hızlı kararlardan kaçınmanız,

İyiliklerinizi, fedakarlıklarınızı doğru yönetmeniz,

Sabit fikrilerimizi sorgulamak gerekiyorsa tekrar gözden geçirmeliyiz.

Ciddi yatırımlar ve büyük borçlar altına girmek tutulma sürecinde tehlikeli olabilir. Her şerde bir hayır vardır Kitlesel konularda çektiğimiz sıkıntıların sona yaklaştığını tutulmanın etkisini artırmasından anlayabiliriz. Unutmayın her tepe noktasının inişe geçtiği bir grafik çizgisi vardır. Şerlerden hayırlara doğru ilerleyeceğimiz sürecin ufukta belirdiğini anımsayabileceğiz. Ay, duyguları temsil eder. Parçalı tutulma tam tutulmaya nazaran daha minimal etkilidir. Fakat 6 ay öncesinden 6 ay sonrasına kadar olan süreci kapsar. 2022'nin başlangıç gündemini bu tutulma belirleyecek.