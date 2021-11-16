Kimimiz yöneticilerimizle iyi anlaşırken kimimiz de sürekli olarak sorunlar yaşayabiliriz. Peki bu sorunların temelinde ne yatıyor hiç düşündünüz mü? Aslında amaç olarak hepimiz aynı şeyi istiyoruz ama gidiş yolarımız farklı olduğundan farklı şekilde düşünüyoruz. Bu yüzden kendimizi beklemediğimiz tartışmaların içerisinde buluyoruz. Bir yönetici ile görüştüğünüzde size özel sorular yöneltmesi yöneticinizle gelecekte olan diyaloğunuzu etkiler. Eğer size kişisel bir soru soruluyorsa, bu da yöneticinizin hayatınızla ilgili konularda sorumluluk almasını gerektirir. Çünkü az ya da çok sizin özelinizle ilgili bilgi sahibi olmuştur. Aslında yönetici bu tarz konulara yoğunlaşmamalıdır.



MESAFE KORUNMALI

Her yöneticinin tavrı farklıdır. Yöneticilik konumu, tek bir kavram olsa da bu konumdaki kişinin cinsiyeti farklı etkiler yaratabilir. Örneğin, kadın bir yönetici ile erkek bir yöneticiden birebir aynı davranışlar beklenemez. İki taraftan birinin daha özverili, şefkatli, emeğin karşılığını veren kişiler olduğunu düşünmek de yanlış olacaktır. Herkes çalışan olabilir, ancak herkes yönetici olamaz. Yöneticilik kavramı, sorumluluğunu aldığı kişileri en doğru biçimde yönetebilmeli ve işin akışını engellememelidir. Erkek veya kadın da olsa sağduyudan ödün vermemeli, mesafesini korumalıdır. Kısacası profesyonel olmalıdır. Bir de üstünlük kurmamalıdır. Teknoloji çağındayız ve her şeyin birbirine karıştığı bir döngüden geçiyoruz. 2020'nin mart ayından bu yana devam eden Satürn-Kova döngüsü 2023'ün martına kadar, 'Yönetmek nedir?', 'Yönetici Nedir?' kavramlarını sorgulatacak.



YETERLİLİK ÖNEMLİDİR

İşin özüne bakılırsa, yöneticilik pozisyonunda bakılması gereken en son şey belki de cinsiyettir. Bir konumu belirleyen cinsiyet değil, o pozisyon için kişinin yeterliliğidir. Başarılı bir yönetici, çalışanları tarafından saygı gören, çalışma etiği takdir edilen ve cinsiyet fark etmeksizin bütün çalışanlarına aynı hassasiyetle davranan kişidir. Ayrıca başarılı bir yönetici;

Çalışanlarını destekler, gelişimi için elinden geleni yapar

Ayırt etmeksizin tüm çalışanlarına karşı eşit mesafede durur

Çalışanlarının beklentilerini göz ardı etmez

Sorun karşısında sağduyulu davranır

Çalışanlarını doğru yerde ve zamanda ödüllendirir

Değişen kurum ve yapılarda ekibini ezdirmez

Hatayı sahiplenme olgunluğu sergileyip, ekibini en iyi şekilde yetiştirir