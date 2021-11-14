İç dünyamızdaki kırılma noktalarını çekinmeden dile getiren ve bunu yaparken bizleri düşündüren gezegenin diğer adı "Satürn"dür. Satürn gerek bireysel gerekse sosyal yaşantımızdaki disipline ettiğimiz alanları temsil eder. Otoriteyi tanıtır. Kaçtığımız duyguları önümüze çıkarır. Sağlık açısından da kemik yapısını ve cildi yönettiği bilinir. Peki bu gezegenin de diğer gezegenler gibi zararlı konumları var mı? Elbette. Öğreten gezegenin Zodyak'taki yolculuğuna gelin beraber mercek tutalım.



Eğer Satürn Birinci Evdeyse;

Öğreten gezegenin birinci evdeki konumu içsel sorunları çözmenin ve huzura ulaşmanın etkilerini yansıtsa da kişinin geçmişinde yaşadığı güven sorunlarına tuz basabilir. Özellikle de ikili ilişkilerdeki bireysel kararların etkilerini uzunca süre hissettiren bu konumlanma Satürn'ün derinde kalmış ve unutulması gereken konuları unutturmamasıyla doğrudan ilintilidir.



Eğer Satürn Dördüncü Evdeyse;

Satürn'ün buradaki konumlanması bireysel geçinme kurallarını baştan yazar. Gök kubbeye göre öğreten gezegenin en dikkat edilmesi gereken konumlarından bir tanesi olan dördüncü ev, arabulucu rolüne kimseyi büründürmez çözülmesi gereken sorunlar ise çözülmez. Karar ve muhakeme konusunda atalet veren bu konumlanma ani yorgunlukların da altını çizer.







Eğer Satürn Yedinci Evdeyse;

Satürn'ün bu konumlanması arkadaşlık konularını sınamak konusunda oldukça ustadır. Sebebi ise yeni tanışmalara pek mahal vermemesidir. Gök kubbe nin bu evdeki uyarılarından bir tanesi de ortaklı yapılan işlerde güven ortamının tam olarak sağlanamamasıdır. Kuşkunun artışı bu evin etkileri özelinde oluşur.



Eğer Satürn Dokuzuncu Evdeyse;

Dokuzuncu evde konumlanan Satürn maddi hırsları temsil eder. Bu noktadaki negatif etkilerinden bir tanesi de aile içi miras konularındaki hırs çatışmalarıdır. "Bu benim! O senin! Şu kimin?" gibi sözler en çok Satürn kişinin dokuzuncu evindeyse dile gelir. Mali krizleri körükler ve çıkış yollarını kapatır. Bununla beraber kişinin eklem sorunlarını da vurgular.



Eğer Satürn Onuncu Evdeyse;

Öğreten gezegen Satürn'ün onuncu evdeki konumlanması tam olarak arz talep üzerine kuruludur. Kişinin yaptığı mesleği ve bu meslekten aldığı verimi gözler önüne seren onuncu ev, mali yönden çekilen bütün sorunların derinine iner, içsel sorgulamayı artırır, girişimcilik için risk alma eğilimi verebilir. Sabırlı olmak bu konumla başa çıkmak için en etkili yöntemdir.