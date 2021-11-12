Teknolojinin artılarını kullanmayan sektör yok. Müzik, sinema, dizi sektörü ve elbette el sanatları… Hâl böyle olunca sormadan edemiyoruz 'Ne olacak bu dünyanın hali?'... İşte bu sorunun cevabında büyük şirketler, CEO'lar ve start up projeler yer alırken, bugün yeni bir kavramla da tanışıyoruz: NFT!



SANATÇILAR DUYURUN SESİNİZİ!

Sanat sektöründe herkes hayalindeki sergilerde eserlerini sergileyemiyor, milyonlar önünde şarkılarını söyleyemiyor ya da meramını dile getiremiyor. İşte gökyüzünün buradaki en büyük alameti farikalarından bir tanesi, Kova Çağı'nın öncülüğünde vuku buluyor. Dijital sanatın ilk ayak sesleri olan bu sanal sergiler; el becerilerini, grafikteki sanat ustalıklarını ve görsel zekalarını üst düzey bir biçimde kullanan kişilere adeta biçilmiş bir kaftan. Sanatçılar, gökyüzü size sesleniyor:'Daha ne duruyorsunuz?'

NFT'nin getirdiği devrimsel değişimlerden bir tanesi de sanatçıların ellerini geleneksel satış piyasalarına mahkûm etmemek. Düşünün ki bir ünlünün sizin eserinizi beğenmesi ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşması bile sanatınızın önünü ne kadar açıyor, size özgüven veriyor, üretme isteği aşılıyor. İçinizden 'E bu zaten yaşandı!' dediğinizi duyar gibiyim. Ancak aceleci olmayın, bunlar sadece bir başlangıç. Çünkü sanal dünyanın ağında ortaya çıkarılan bu eserler, sahipleriyle beraber tanınmak istiyor. Geleneksel işleyen rutinlere ve prosedürlere, sosyal medyanın karnı tok. Zaman akıyor, sanatseverler beklemiyor.



MANEVİ BAĞLAR YENİDEN GÜÇLENİYOR

Dijital sanat eserlerinden en revaçta olanı NFT'lerin, en önemli özelliklerinden biri de sanatçıyla eseri arasında o eser satıldıktan sonra hemen engel konulmuş olmaması. Kağıt üzerinde ne kadar temel görünse de bu durum yıllar içinde değişen sanat eseri fiyatlarının, müzayede kurallarının ve eseriyle bağı kopmaya başlayan sanatçının en büyük kaygılarından bir tanesi. Kim el emeğiyle ürettiği, emek verdiği bir eseri sattığı anda unutmak ister ki… Sanatın amacı ismi ölümsüz kılmak, geleceğe dokunmak ve güzel hisler uyandırmak değil mi? Demem o ki, NFT kültürü gün geçtikçe popülaritesini artırırken, adaletsizliğe maruz kalan bütün sanatçıların ilacı gibi adeta.