Miras kavramı öylesine önemli bir kavramdır ki bir kişinin kendisinden sonraki nesle bıraktığı parçasıdır aslında. Adını ölümsüzleştiren, zikredilen, fikri eskimeyen bir etkiye sahiptir. Fikrin belli kalıplar içerisinde hapsolması ise bu miras önünde büyük engeldir.



AMACINIZA YÖNELİN!

En kolayından en zoruna, hayatta bir amaç için hareket ederiz. Amaçlar bizi hayata bağlar, ayakta tutar, ilerleme içgüdümüzü tetikler. İşte burada kişinin aklındaki fikirler en az eylemleri kadar önemlidir. Bir işte çalıştığınızı düşünün, işin gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirirsiniz ama bunun üzerine bir düşünce katmadan sadece vaktinizi geçirirseniz amacınıza doğru bir biçimde hizmet etmiş olmazsınız. Sadece sebeplerin içinden kendinize bir yol haritası çizersiniz. Hayat ne kadar zor olursa olsun, sizler de kolay bir birey olmadığınızı her adımınızda belli etmelisiniz. Sonuçta sebeplerin ardına sığınmak en kolayı.



MANEVİ BİRİKİMLER

Miras kavramı toplumumuzda kimi zaman yanlış anlaşılan kavramların başında gelebiliyor. Yalnızca maddi getiriler, birikimler düşünülüyor. Halbuki bu duruma daha geniş bir perspektiften bakarsanız, mirasın bambaşka anlamlara geldiğini fark edersiniz. Öyle ki düşüncelerin bir nesilden diğerine aktarılması da bir miras örneğidir. Aile büyüklerimizin bizlere verdiği öğütler de bir mirastır, yakın arkadaşımızdan aldığımız hayat dersi de bir mirastır, en önemlisi kendi düşüncelerimizi bizden yaşça küçük kişilere sunmak ve onlara rehber olmak da en nihayetinde bir mirastır.

Zorlu bir maraton olarak metaforlaştırdığımız hayat yolunda, emeklerini bir fikre döndüren kişiler emin olun unutulmaz. Emek en büyük miraslardan biridir. Bütün maddi kaygıları bir kenara iter ve düşüncenin ana temasına odaklanmamızı sağlar. Ne de olsa içselleştirebildiğimiz ve hayatımıza entegre ettiğimiz fikirler önemlidir.