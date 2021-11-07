Yer altı gezegeni Plüton adından da anlaşılacağı üzere birçok konuya olumsuzluk katabilen bir gezegen. Astrolojideki karşılığı bir yana dursun, Yunan mitolojisinde bile yer altı tanrısı Hades'i simgeleyen cüce gezegen, Zodyak macerasında ne gibi aksiyonlara katılıyor? Hangi ev konumlarında nasıl etkiler bırakıyor? Gelin beraber keşfedelim.

»EĞER PLÜTON BİRİNCİ EVDEYSE; Özgüveniniz ve cesaretiniz bulunduğunuz ortamlarda ne kadar dikkatleri çekse de dış görüntünüzü daima aklınıza takmayı başaran bu konumlanma, Plüton'un en mutlu anlarınızda bile bir anda mod değiştirmenize sebep olduğunu açıklıyor.

»EĞER PLÜTON İKİNCİ EVDEYSE; Cüce gezegenin natal haritanızdaki konumu ikinci evinizdeyse, karar anlarında kimi zaman kayıtsız kaldığınızı, bu kayıtsızlığında maddi açıdan sonuçlarını ağır ödemek zorunda kaldığınızın altını çizer. Kalbinizdeki yaraları sarmak için yeterli muhakeme yeteneğiniz olmadığını da söylemeye çalışan bu konumlanma, kişide yoğun stres yaratabilir.



»EĞER PLÜTON DÖRDÜNCÜ EVDEYSE; Sorumluluk bilincinizin yoğun bir biçimde olduğunun altını çizen bu konumlanma, iş hiyerarşisi konusunda ne kadar takıntılı bir yapınız olduğunu ortaya koyar. Gerilimli yapınızın ne zaman nerede ortaya çıkacağına bu ev konumlanması karar verir diyor gökyüzü…

»EĞER PLÜTON YEDİNCİ EVDEYSE; Plüton'un bu konumlanması, ikili ilişkilerdeki konuşmalardan az da olsa kaçış eğiliminde olduğunuzu gözler önüne seriyor. Kendi kişiliğini keşfetmeye çalışan yeni çiftler için zorlu bir açıyı simgeleyen bu konum, ani boşanmalar ve sinir harbinin besleyicisi niteliğinde… Plüton'un bu konumlanması evlilikteki bağlılık ve sadakat duygusunu da simgeler.

»EĞER PLÜTON DOKUZUNCU EVDEYSE; Natal haritanızda yedinci evinize konumlanan bir Plüton varsa, tehlike çanları çalıyor demektir.

Neden mi? Çünkü bu konumlanma en ılımlı kişilikleri bile takıntılı olduğu detaylarla sınar. Değer verdiği konular, bir anda fanatizme dönebilir. İyi yaptığı bir hobiyi bile belli bir süre sonra saplantıya dönüştüren kişiler bu ev konumlanmasından doğrudan etkilenebilir.

»EĞER PLÜTON ON İKİNCİ EVDEYSE; Öğrenmek, öğretmek, aramak, araştırmak ve bilgelik gibi kavramlar etrafında dönen bu konum, sosyal hayatınızla iş hayatınız arasındaki dengeyi kurmak konusunda sorunlar yaşadığınızı ifade eder.

Üçüncü kişilerin sözlerine aldırış etmeseniz de bir yerde önünüze çıkabileceğini ifade ediyor.