»KOÇ:

Emin olmadığınız konularda yorum yapmayın. Dedikodu yapılan ortamlardan kaçın.

Hırsınızı işinize doğru yansıttığınız anda, görevlerinizi ne kadar kolay yerine getirdiğinizi fark edeceksiniz.

»BOĞA:

Harcamalarınızdaki bonkörlük, farkında olmadan planlarınızı bütünüyle etkileyebilir.

Aile içerisinde gerçekleşen tartışmalarda, bir körükleyici olduğunu fark edeceksiniz.

»İKİZLER:

Bahanelerle ihmal ettiğiniz, yoğunluğunuzun içinde unuttuğunuz sağlık kontrolleriniz için adım atma vakti geldi.

Yaşadığınız polemikler, iletişim kurma tarzınızı değiştirmeniz konusunda size ders olacak.

»YENGEÇ:

İstekleriniz için emek verme zamanı geldi. Yeni ay ile birlikte, bir şeyler yapmaya karar vereceksiniz. Ne bekliyorsunuz?

Endişe ettiğiniz konular mı var? Cevabınız evet'se sorunu çözmek için kolları sıvayacaksınız.

»ASLAN:

Fiziksel görüntünüzdeki ani değişimlerden rahatsız olan burçlardan biri olarak, acilen spora başlamak isteyeceksiniz.

Kariyer konusundaki beklentileriniz karşılık bulmasa bile üzülmeyeceksiniz, her şeye hazırlıklı olacaksınız.

»BAŞAK:

Yatırımlarınızı yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Ekonomi hakkındaki araştırmalarınız hızlanıyor.

Tutamadığı sözler verip, yalana başvuran kişilere karşı tahammülünüz azalacak.

»TERAZİ:

İlişkinizdeki ilgi yoğunluğunun karşılıklı olduğunu düşünseniz de tüm adımların sizin tarafınızdan atıldığını fark edeceksiniz. Ancak gökyüzünün bir uyarısı var, sevdiğiniz kişinin üzerine fazla gitmemelisiniz.

İhtiyaçlarınızı temin etmek konusunda aceleci davrandığınızı fark edeceksiniz.

»AKREP:

İlişkinize dahil olmaya çalışan üçüncü kişilere karşı daha tutucu olduğunuzu fark edeceksiniz.

Kişisel bakımınız için özen gösterirken maddi sıkıntılara düşmemeye dikkat edin.

Yeni ay ile daha girişken olduğunuzu fark edeceksiniz, sizi durduramayacaklar.

»YAY:

Sorumluluk algınız tamamen değişecek, evliyseniz, eşinizin daha çok sorumluluk alıp, yardım etmesini isteyebilirsiniz.

Zihinsel rahatlama için fazla uzağa gitmeyin, stresten uzaklaşmak için okuma aktivitesi yapmak size iyi gelecek.

»OĞLAK:

Yeni bir iş, yeni bir hedef, yeni bir düzen için kolları sıvamanın vakti geldi.

Özel hayatınızda sorunlarınız varsa ailenizin yardımları sizde bambaşka etkiler yaratacak.

»KOVA:

Kişisel isteklerinizden ziyade, ailenize karşı sorumluluk olarak gördüğünüz görevlerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. Bunu yaparken kardeşleriniz ile ters düşmemeye dikkat edin.

»BALIK:

Az uyurum, bu bana yeter diyenlerdenseniz, yeni ay size daha çok uyumanızı tavsiye ediyor.

İçinde bulunduğunuz sosyal ortamları artık değiştirmek isteyeceksiniz.