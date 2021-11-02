Yılın başından bu yana, neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı bize hatırlatacak, hatta ve hatta 'gün sonu özeti' gibi bir kasım ayı yaşayacağız. İçinde birçok gökyüzü olayını barındıran bir kasım ayı… Güneş'in ve Mars'ın el ele Akrep burcuna konumlanarak başladığı bu ay, bütün dünyayı mücadeleye davet edecek.

Mavi Gezegen, 'Yorgun Gezegen' olarak karşımıza çıkacak

Güneş patlamaları ve su ile ilişkili haberleri, kasım ayının ilk haftasından itibaren alacağız. En büyük sorunlarımız arasında olan iklim krizi, dünya gündemine yeniden yerleşecek. Yaşam kaynağı olan Güneş ve su konulu temalar dünyanın dört bir ucundan kaygıları tetikleyebilir. Kasımın eteklerinde oturan ve 4 Kasım tarihinde meydana gelen Güneş-Uranüs karşıtlığı "Doğada neler oluyor?" sorusunu sorduracak.

Güneş, radyoaktif etkisi ve yaydığı ışınlar açısından gündeme gelebilir.

Okyanusyalarda gelgit seviyesi yükselebilir.

İnternet ve uydu alıcılarında problemler çıkabilir.

Meteoroloji, mevsim normallerinden farklı gelişen doğa olaylarını haber verebilir. Gökyüzü toprak burcunda tutulmaya giderken, ülkeler arasındaki su krizleri, yaşanacak gelişmeleri körükleyebilir.



Tansiyon yükseliyor!

Dünyanın birçok ülkesinde nabız yükselten stratejiler yürürlüğe konacak. Duyduklarımızdan ve okuduklarımızdan daha fazlası olduğunu fark edeceğiz. Dünyanın ne tür devlet politikalarına esir olduğunu öğrenmeye başlayacağız. Perdeler aralanıyor, sahnede bu sefer gerçek oyuncular var.

Bilim kendini gösteriyor

19 Kasım'da 2021'in üçüncü tutulması toprak burcunda meydana gelirken, Kovid-19 virüsü ile birçok araştırmacının önünün açıldığını duyacağız. Bu açıdan finansal kaynaklar ve yeni araştırma laboratuvarları gündeme gelecek.

Yeni aşılar çıksa da haplar yeni koruma yöntemi olarak tedavilerde kullanılacak.

Petrol arama faaliyetleri ve donanımlar gündemde olacak

Jüpiter-Kova seyrinin son derecelerine doğru, denizlerdeki kaynaklar tüm dünyanın derdi olmaya başlayacak. Petrol kurumlarındaki yapı değişiklikleri, kasım ayının dikkat çekecek gündemlerinden bir tanesi olacak. Ülkeler arasındaki iletişimlerin fosil yakıtlar üzerinden artması çeşitli çıkar çatışmalarını beraberinde getirebilir diyor gök kubbe.

İki sert gezegen meydan okuyor!

17 Kasım'da Mars-Uranüs karşı karşıya gelecek.

Ardından oluşan tutulma ile giderek yükselen tansiyonun içerisine bizler de düşeceğiz.