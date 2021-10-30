Bugün mücadele gezegeni Mars, Akrep burcunda konumlanıyor. Bu konum, 2022 yılının koordinatlarını içinde barındırıyor. Artık 2022'nin ayak seslerini yavaş yavaş duymaya başlayacağız.

Sert bir döngünün ortasına düştüğümüzü insanlığın agresif tavırlarından anlayacağız. Size önerim, sakinliğinizi korumanız ve kelimelerinizi seçerek konuşmanız.

Bütün dünya kendine, 2022 meşalesini yakmak için kıvılcım arıyor. Bireyler, kurumlar ve devletler, kendi çizdikleri sınırları birbirlerine kabul ettirmeye çalışacak. İnsanların fikirlerinin dağlardan aşağı yuvarlanan küçük çakıl taşıyken, nasıl çığa dönüştüğüne hepimiz şahit olacağız. Bu çığın ilişkilere format atması bir yana, alışılmamış durumların bile artık rutine gireceği gözler önüne seriliyor.

2022 yılı, adeta bir maç! Mars-Akrep döngüsü ise, bu maça erken başlamaya çalışanların hikayesini anlatacak.







Mars, kendi yönettiği su burcundaki Akrep'e, 2 yıl aradan sonra misafir oluyor. Bu güçlü ve baş döndürücü günler en çok bizi ilgilendiriyor aslında… Neden mi? Çünkü savaş gezegeninin kendi yönettiği burçta hareket etmesi, hepimize farklı bir itiş gücü olacak diyor gökyüzü. Nasıl mı? Cesaretini toplayamayanlar, söylemek istedikleri boğazında düğüm olanlar, adım atmak için çekinenler en sonunda kendi yolunu çizebilecek. Sonunda bu yapamadıklarını yapacak, her şeye meydan okuyacak!



NE KADAR SÜRECEK?

Bu döngü, 30 Ekim 2021 ile 13 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.



NELERİ KONUŞACAĞIZ?

Dünya ekonomilerinin sıkışıklığı nedeniyle, kurum ve kuruluşların farklı tedbirler aldığını göreceğiz. Özellikle hammadde ithal eden şirket ve fabrikalar, gündemin ilgi çekici konusu olabilir.

Ekonomik verilerin paylaşılması, tüm dünyada yatırımın farklı yerlere yöneldiğini hatırlatacak. Bir baygın bir ayık gezen kripto para piyasaları, en çok trader'ların başını ağırtacak.

Dünyadaki statü değişimleri göze çarpacak. Dile kolay, savaş gezegeni su elementini yönettiği burçtayken, dünyada çarpıcı olaylar yaşanabilir.

Gümrükler, sınırlar, yönetimler, para birimleri, ekonomistler, analistler, uzmanlar, eğitim görevlileri ve diplomatlar bu döngüde daha çok ön planda olacaklar. İnsanlığın 2022 yılına hummalı bir şekilde hazırlandığını bugünlerde fark edeceğiz. Değişimin bizi ilgilendiren kısmı ise, konuşmalarımızda ve kararlarımızda gizli.