Hiçbir davranışı bilerek gelmeyiz dünyaya. Öğrendiğimiz ya da uyguladığımız her davranışı bir şekilde öğrenir ve ona göre uygularız. Bu süreçte çevremizde bizlere destek yerine köstek olanlar her zaman vardır ve olmaya devam edecektir. Önemli olan tercihlerimizin arkasında durmak ve sonuçlarına katlanmaktır. Sonuçta ezbere yaşamıyoruz hayatı. Yeni maceralar karşımıza illa ki çıkacaktır.

Farkında olmamız gereken ise, yeni ve farklı bir yol izlemenin kötü olmadığıdır. İyiyi de kötüyü de tecrübe etmeden öğrenemeyiz.



KENDİMİZDEN UZAKLAŞIYORUZ

Öyle bir dönemin içerisindeyiz ki istediğimiz her şeye kolayca ulaşabiliyoruz.

Bu durum ister istemez bizleri üşengeç biri haline getiriyor.

Kendi sınırlarımızı kendimiz daraltıyoruz.

Yapmamız gereken her konuyu ertelerken "Daha sonra ilgilenirim" diyor ve sorumluluklarımızı göz ardı ediyoruz.

Kendimizden uzaklaşıyoruz.



BAŞKALARININ SÖZLERİ NİYE ÖNEMLİ?

Sosyal medya platformlarında yer almayan kişi sayısı oldukça azaldı. Dolayısıyla paylaşım yaptığımız içerikler artık çok daha fazla kişiye ulaşıyor. Bu durum da ister istemez bizi çok daha çekimser biri haline getiriyor. Başkaları ne der diye yapmaktan çekindiğimiz her konu içimize dert oluyor. Başkalarına göre yaşamaya çalışmamız bizi biz olmaktan uzaklaştırıyor.



YENİLGİ BİZİ TESLİM ALIRKEN MÜCADELEDEN KAÇIYORUZ

Her istediğimiz her zaman olmaz.

Bunu çocuk yaşımızda öğrenemesek de ilerleyen yaşlarda deneyimliyoruz. Ama ihmal ettiğimiz, atladığımız bir nokta var.

Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır. Yenilgi bizleri teslim alırken mücadelelerden kaçıyoruz.

Farkında olarak veya olmayarak birçok konu karşımıza gelir. Cesaret edebilenler, engelleri ortadan kaldıranlardır. Eğer cesaretiniz yoksa her zaman bir bahaneniz vardır. Mazeretlere sığınmak hayatın sunduğu büyük bir kolaylıktır.

Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren hayat yolculuğunda bir maceraya çıkarız. Kimi kendi seçimlerimiz, kimi başkalarının gösterdiği yolları seçer ve ona göre hareket ederiz. Seçtiğimiz yollar hayatımız boyunca değişirken sorumlu değişmez. Sonuç her ne olursa olsun tek bir sorumluk vardır. Onu görmek için de aynaya bakmamız yeterlidir.