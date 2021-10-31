Dün su elementli yönetici burcuna geçiş yapan mücadele gezegeni, sadece bu gündemi ile durmuyor. "Ey Mars! Bu ne şiddet bu celal" sözlerini söylemekten dilimizde tüy bitecek. Bununla da kalmayacak, 18 Kasım 2021'de Mars-Uranüs karşıtlığı da böylesi bir gökyüzü olayıyla beraber gerçekleşecek. Net adımlar ve gerçekçi düşünceler söz konusu diyor gök kubbe.







HAK KAVRAMINI KONUŞACAĞIZ

Mars'ın Akrep hali, bütün dünyada eş zamanlı bir şekilde, insan haklarına aykırı olan her şeye meydan okuyacak. Bireyselden kolektife daha çok açıldığımız bir gündeme doğru yürürken, Mars'ın açık sözlü etkilerini herkesten hissedeceğiz. Umulmadık kararlar, kabul edilmesi olası değil dediğimiz olaylar Mars'ın su burcundaki geçişinde "mümkünlük" kazanabilir. Politik ve askeri açıdan güçlü yanlarını ortaya koymaya çalışan ülkelerin sayısının da artacağını işaret eden gök kubbe, dünyada eş zamanlı bir şekilde gerginlik yaşayabilecek ülkeleri de vurguluyor. Mars, Akrep burcundayken gündeme gelecek maddeler;

Ülkeler arası ticaret anlaşmalarının detayları.

Askeri tatbikatlar ve askeri teknolojiler konusunda ilerleme kaydeden ülkeler.

Çok yönlü yatırımlarına hız, ivme kazandıran şirketler.

Arasında politik gerilim olan ülkelerin, siyasi hamleleri.

Ülkemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni atılımlarını bizlere duyurabilir.

Bazı ülkelerin askeri sanayisini sanıldığından daha farklı amaçlar için kullandığını görebiliriz.

Uçak sanayisindeki ilerlemeler ve üretim anlaşmaları.



6 ARALIK TARİHİNE DİKKAT!

İki malefik gezegenin 6 Aralık tarihinde yaşanacak iletişimi, devletler arası meydan okuma egosunu normal seyrin üzerine taşıyacak. Kimin lafı kimden daha büyük yarışına şahit olacağız. Fark ettiyseniz Mars'ın Akrep etkisi genel olarak ülke yönetimleri ve siyaseti üzerinde etkili. Bunun sebebini çok uzakta aramamak lazım aslında, ülkemizin natal haritasında Güneş burcu Akrep burcu sonuçta. Diğer bir yandan Mars-Akrep döngüsünün etkileyeceği Çin-ABD gerilimi, Tayvan üzerinden tekrar alevlenebilir. Bu iki ülkenin diplomatik olarak karşı karşıya gelmesi Filipinler ve Güney Çin Denizi'nin aynı Akdeniz gibi ısındığını gözler önüne serecek. Görünen köy kılavuz istemez denilen günler geliyor.