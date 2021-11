- KOÇ: Kasım ayının ilk haftasına yoğun bir tempoyla başlıyorsun. Geçmiş konuların etkisinden kurtulmuş olmanın getirdiği ferahlığı hissedeceksin. Birtakım projeler karşına gelirken kendine olan güvenin ile dikkat çekeceksin.

- BOĞA: Yeni ayın gündemi yoğun. Özellikle karşıt burcunda gerçekleşecek olaylar bütün haftanı şekillendirebilir. İkili ilişkiler Mars'ın su burcuna geçişi ile daha fazla gündemine gelebilir.

- İKİZLER: İletişim gezegeni toprak burcunda hareket etmeye başlayacak. Problemli olan ilişkilerinin üzerine yoğunlaşacağın bir hafta seni bekliyor. Kırgınlıkların varsa telafi etme zamanı, sence de bunun zamanı gelmedi mi?

- YENGEÇ: Su burcunda gerçekleşecek yeni ay, bu haftanın temposunu belirleyecek. İsteklerin daha fazla öne çıkarken, kendini daha net bir şekilde fark edeceksin. Senin için harekete geçme vakti!

- ASLAN:Bu hafta kariyerin açısından yoğun bir süreç. Önemli toplantılar, konferanslar, gelecek için sana ipucu verebilir. Spor veya diyet gibi konular aklının bir köşesinde duruyor; benden söylemesi.



- BAŞAK: Maddi konular ayın ilk haftasından gündeminde. Özellikle acele olmayan harcamalarından vazgeçmek isteyebilirsin. Çevrendeki kişilere olan tahammülün azalabilir. Ani tepkilere dikkat!

- TERAZİ: Gökyüzü sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kulaklarını tıkama. Kendi kendini yıprattığın konulara bir dur deme vakti. Bu aralar dalgın olabilirsin, kendini ihmal etme.

- AKREP: Bu hafta burcunda önce yeni ay, ardından da Merkür geçişi gerçekleşecek. Ne yapıp ne edip kendine vakit ayırmayı başaracaksın. Cuma günü senin için öne çıkarken, atik tavırlarınla ön planda olacaksın.

- YAY: Yaşam alanında değiştirmek istediğin konular daha fazla gündeminde. Koşuşturmaların bitmezken, bir yenisi daha eklenecek. Stresten uzak bir hafta geçirmek sana ne kadar iyi gelirdi değil mi?

- OĞLAK: Sevgi gezegeni bu hafta burcunda konumlanmaya başlıyor. Yeni bir iş, yeni bir hedef… Kısacası yeni olacak her ne varsa bu hafta ilk adımı atıyorsun. Şans senden yana olacak.

- KOVA: Aile kavramının önemini daha iyi hissedeceksin. Kendi isteklerinden çok bu hafta onların istekleri gündeminde olabilir. İletişimine her şeyden daha fazla dikkat edeceğin bir hafta seni bekliyor.

- BALIK: Yoğun bir tempoyu geride bıraktın. Dinlenmek isteyebilirsin ama vaktin olacak mı meçhul. Her ne kadar işlerin fazla olsa da kendinle ilgilenmeyi başaracaksın. Pazar günü senin günün.