Birçok semavi dine, mitolojiye ve tarihe konu olan mavi gezegenimizin uydusunun binlerce tarihi olaya tanıklık ettiğini biliyor musunuz? İçinde barındırdığı öykülerle daima gizemli yapısını korusa da, 'Bir gözleyici mi yoksa başlatıcı mı?' sorularının odağı olsa da bunu insanoğlunun ay–dünya arasındaki gizemli ilişkisini çözerek cevaplayacağız.



SELEN VE AY İLIŞKISI

Yunan ve Antik Roma Mitolojisindeki yeri, Ay'ın hikayelerine kulak vermemizi sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de adını Ay'ın ışığından alan ve literatürde 'şafak tanrıçası' olarak geçen Selen (Selene)… Selen, gökyüzündeki bilgeliğin, düşüncenin simgelediği bir tanrıçadır. Çizimlerde daima bir ata binerken tasvir edilen Selen, Atinalı bir Titan tanrıçasıdır. Selen ne kadar ihtişamlı bir tanrıça olsa da, kutsal dağ Olympos'ta kendine yer bulsa da kalbini ölümlü bir çobana kaptırır. Zeus'ta bu aşkı çok içselleştirir, bu genç çobana sonsuz gençlik ve ölümsüzlük verir. Selen'i tasvir ederken başındaki taçtan ve pelerinindeki ışıltıdan bahseden kaynaklar da vardır.







Kasımın bir yanı Yeni Ay, bir yanıysa yürekleri tutan Dolunay!

Önce su burcunda bir Yeni Ay'a ev sahipliği yapan, sonrasında ise toprak burcunun sabitinde tutulacak olan Ay, kasım ayının sanıldığından daha hızlı bir gündemle hayatımıza sirayet edeceğini işaret ediyor. İlişkilerdeki kırılma noktaları, uzun zamandır kalbini kilitlemiş ama açmak için doğru zamanı bekleyen kişileri ve sevdiği insana duygularını açmak için geç kalmak istemeyenlere vurgu yapacak bu Ay, sanıldığından daha fazla sırrı bünyesinde barındırıyor.

Ay, kasımda başka bir ruha bürünürken, yorgunluğunu bize de hissettirecek. Bu da günlerimizin inişli çıkışlı geçmesinin sebebinin kasımdan olduğunu hatırlatacak.

Kendinizi kasım ayının yoğunluğuna hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!



Kasımda Ay'ın boşlukta olduğu saatler:

