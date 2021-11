Doğru veya yanlış nedir? Düşündünüz ve herkesin söyleyebileceği cevaplar mı ürettiniz? Hayır. Çünkü doğru ve yanlışın evrensel cevapları olduğu kadar, kişiye indirgenebilen tanımlamaları da vardır... Kısacası göreceli olduğu durumlar da olabilir. Peki hata yapan bir kişinin tepkileri, ona olan güveninizi etkiler mi? Hayatınıza aynı tonda devam edebilir misiniz?

120 gün sürecek Venüs'ün Oğlak seyri, çevremizde kurduğumuz her türlü ilişkide ne beklediğimizi, nelerden hoşlanmadığımızı bir kez daha bize hatırlatırken doğru ve yanlış kavramını yeniden sorgulatacak.



NEDENİ NEYDİ?

Sizinle her sırrını paylaşan bir kişi düşünün, bu kişi dostunuz, iş arkadaşınız ya da sevgiliniz olabilir. Sırrı paylaşırken sizinle olan iletişimi ve sizden sonra bu sırrı başka bir yerde duymanız, fark etmeseniz de bu kişiye karşı düşüncelerinizin değişmesine yol açar. Unutmayın, iletişimde karşı taraftan önemli iletiler almak, aradaki güven bağını güçlendirir. Ancak bu güven bağını zedeleyebilecek hatalara bir yere kadar müsaade edilir. Bir yerden sonrası kalbe yük!

Güven bağı bir kere zedelendi mi telafisi de kolay olmuyor. Tabii tekrar iletişim halinde kalabilir, kırıldığınız kişiyle konuşmaya devam edebilirsiniz. Ama kuracağınız sohbet ortamı hanginize samimi gelecek? Gözlerinin içine baktığınız kişiye karşı olan kırgınlığınızı hangi davranış telafi edebilecek? Güven, kazanılması zor, kaybedilmesi de çok kolay bir duygudur.



HER ŞEY KARŞILIKLI

Yorgunuz, var olma mücadelesi verdiğimiz yılların etkisi altındayız. Bu ve benzeri zor günleri atlatırken hep yanımızda birileri vardı. Bu kişiler yarın da yanımızda olmaya devam edecek ve aynı şekilde bizler de yanlarında olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Çünkü bir insan için en zor şey yalnız kalmaktır, birine güvenmektir. İletişimin sanal olduğu günleri yaşıyoruz. O yüzden de gerçekten güvendiğiniz, sevdiğiniz insanların gözünün içine bakarken, o samimiyeti hissedin. Siz hissedin ki karşınızdaki kişi de sizden ilham alsın. Unutmayın, her şey karşılıklı!