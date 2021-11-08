- KOÇ: Uzun süredir üzerinde düşündüğün konular hakkında kesin sonuçlara bu hafta ulaşabilirsin. Atacağın adımların karşılığını almak motivasyonunu artırabilir. Salı günü senin günün olurken, güzel haberler alabilirsin.

- BOĞA: Kariyerinle ilgili gelişmelerin karşına çıkabileceği bir haftadasın. Hafta boyunca hiç beklemediğin kişiler seninle iletişime geçebilir. Yeni başlangıçlarla dolu bir haftaya adım atarken, radikal kararlar da gündeminde olacak.

- İKİZLER: Gökyüzündeki gezegen geçişleri, haftanın gidişatını şekillendirecek. Yaşam alanınla ilgili konular karşına gelirken, değişimi başlatmaktan çekinmeyeceksin.

- YENGEÇ: Gökyüzü hareketleri burcunu yakından ilgilendiriyor. Problemli olan ilişkilerin sıkça gündeme gelebilir. Ummadığın kişilerin beklemediğin davranışları seni biraz düşündürebilir.

- ASLAN: İhmal ettiğin konular ve sorumlulukların bu hafta gündeminde. Neden dersen, çünkü gökyüzü aklındaki konuları tekrar hatırlatacak. Aile içerisinde miras konuları gündeme gelebilir.

- BAŞAK: Sürekli aklına gelen bazı konular dikkatini dağıtıyor. Özellikle çevrenle yapacağın konuşmalar, kafa karışıklığını giderecek. Tek bir konuya odaklanacak olman, işlerini kolayca tamamlamanı sağlayabilir.



- TERAZİ: Düzen ve değişim konuları seni meşgul edecek. Özellikle yeni taşınmış bir Terazi burcuysan, hayatındaki eksiklikleri daha net görmeni sağlayacak. Cuma günü senin günün olacak.

- AKREP: Sosyalleşmeye yönelik adımlar atmak isteyebilirsin. Eğer eğitimine devam eden bir Akrep burcuysan, yurt dışı konuları gündemine gelebilir. Kim bilir belki gökyüzü beklediğin fırsatın sana geldiğini işaret ediyor olabilir.

- YAY: Çevrenle olan iletişiminde bir nebze daha temkinli davranmak isteyebilirsin. Kimseyi kırmak istemezsin değil mi? Kardeşin varsa, hayatındaki gelişmelere tanık olmak senin motivasyonunu artıracak.

- OĞLAK: Sezgilerine güveniyorsun. Özellikle iki seçenek arasında karar vermen gerekebilir. Eğer ilişkin varsa, sevgilin beklemediğin sürprizlerle kapını çalabilir, hazır mısın?

- KOVA: Maddi konularda her ne kadar kendini kısıtlamak istesen de bu hafta buna engel olamayabilirsin. Ani gelişen olaylar seni biraz savurgan gibi gösterebilir.

- BALIK: Beklemek sana göre değil. Bu hafta karşılaşacağın olaylar öz eleştiri yapmana neden olabilir. Bugüne kadar neyi bekledim?' dememek için harekete geçmen gerektiğinin farkında mısın?