Zodyak'ın 12 burcu da birbirinden farklı düşünceler güder, aşka farklı açılardan bakar. Kolay değil, sonuçta gönlümüzü birine açmak, aşkı gerçek anlamda yaşamak, huzura kavuşmak… Bu yazıda her burcun aslında kalbine uyan ve bu minvalde ona iyi gelen bir eşi olduğunu kaleme aldım. Gelin kalpleri ve burçları ilgilendiren bu detaylara beraber bakalım.



KOÇ VE KOVA BURÇLARI

Ateşin öncüsü ve havanın sabit burcu, sanıldığından daha çok birbiri ile uyumlu iki burçtur. İlişkilerinde monoton bir havanın sürmesi mümkün olmadığı gibi ikisi de bir şekilde eğlenmenin yolunu bulur. Prensiplerini henüz ilişkiye başlamadan önce birbirlerine söyleyen ve buna göre yol haritası çizen bu burçlar, birlikte vakit geçirmekten oldukça keyif alır.



BOĞA VE YENGEÇ BURÇLARI

Bir tarafta mağrurluğunu dile getirmekten kaçmayan toprak, bir tarafta da dürüstlüğünden ödün vermeyen su burcu… Bu ikili en uygun ilişkinin nasıl olacağının adeta dersini verir çevresindeki kişilere. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi duygusal olarak bütün egolarını bir kenara bırakabilmeleridir.



ASLAN VE YAY BURÇLARI

Bu iki burç arasındaki uyum öylesine yüksektir ki tartışma yaşasalar bile bu asla bir küslüğe dönüşmez. Aşkı, hayatı güzelleştiren bir olgu olarak yaşayan bu iki burç aralarına asla üçüncü kişileri sokmamakla bilinir. Aşkları yoruma kapalıdır ve kendi aralarındadır. Öyle ki bu çift bulundukları ortamda asla yalnız kalmaz, sosyaldir.



TERAZİ VE İKİZLER BURÇLARI

İki hava burcu aynı kalpte, ancak birisi öncü diğeri de değişken. 'Bu sorun olur mu?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevabı ise basit; hayır. Çünkü bu çift, en küçük hobilerin uyumundan en büyük dertlere ortak göğüs germeleriyle, uzun ömürlü ilişkinin baş aktörleridir. Terazi burcunun sadakati ve İkizler'in tutkusu bu ilişkiyi daima ayakta tutar.



AKREP VE BALIK BURÇLARI

Sezgilerin bu iki burçta yoğunlaşması onların birbirine ne kadar kalpten bağlı olduğunun bir temsilidir. Uzunca süren konuşmalar ve sinir harbi onlar için asla bir seçenek değildir. Çünkü gözleri ile bakışarak anlaşabilir bu çift… Gök kubbe bu iki burcun tutkusuna sınır koymaz. Daima birbirilerini tamamlarlar.



BAŞAK VE OĞLAK BURÇLARI

Toprağın kararlı değişkeni ve öncüsünün uzun ömürlü bir ilişkisi olmaz diyenlerdenseniz eğer yanılıyorsunuz demektir. Çünkü bu iki burç kendi iç dünyalarına olan saygılarıyla, ilişkinin ilk gününden itibaren gelecekleri için ortaklaşa çalışır. Sevgi ve saygılarını göstermekten de hiçbir zaman çekinmezler.