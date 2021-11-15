KOÇ: Tutulmanın olduğu bir haftaya adım atıyorsun. Aile içerisindeki konular bu hafta gündemin. Ailesiyle iş yapan bir Koç burcuysan, fikir ayrılıklarına dikkat, yol ayrımı olabilir.

BOĞA: Burcunda meydana gelecek Parçalı Ay Tutulması, geçmiş konuları gündemine taşıyacak. Sorunları geride bırakırken rahatladığını da hissedeceksin. İkili iletişimde keskin tavırlara dikkat! Perşembe günü senin günün.

İKİZLER: Tutulma seni de es geçmeyecek. Kararsızım dediğin her ne konu varsa tutulmanın etkisini, bu konularda hissedeceksin.

Geleceğe umutla bakarken, karar vermekten korkmayacaksın.

YENGEÇ: Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma içsel konuları senin önüne getirebilir. Bu hafta yoğun bir gündemin olurken, kendi isteklerini de ihmal etmek istemeyeceksin.

ASLAN: Sorumluluklarının arttığı bir haftaya adım atıyorsun.

Ne zaman artmadı der gibisin… Tutulma seni desteklerken alacağın kararların arkasında duracaksın.

Rüzgâr senin için esecek.



BAŞAK: Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma, bireysel hayatın önemini sana hatırlatacak. Spora başlaman gerektiğini düşünüyorsan, gök kubbenin mesajlarına kulak ver. Salı günü senin günün.

TERAZİ: Kuralcı halinden eser kalmayacak. İkili ilişkilerinde eskiden sorun ettiğin konular senin için birer birer çözülecek. Telefon trafiğinin azalacağı bir hafta olurken, kişisel seyahatlerin tutulmanın etkisiyle artış gösterebilir.

AKREP: Duygular mı mantık mı?

Kendini arafta hissederken, içinden çıkamadığın konular artık rafa kalkacak.

Çevrene karşı daha dikkatli davranırken, kelimelerini iki kere düşünme ihtiyacı duyacaksın. Salı günü senin için önemli.

YAY: Bu hafta gökyüzü gündemi yoğun. Burcun önce tutulma ile etkilenirken ardından da bir hafta sonraki burcunda meydana gelecek Güneş geçişi için hazırlıklara başlayacak.

Dikkatli davranman gereken konular karşına gelirken şunu aklından çıkarma, kesin hükümlü olmak sana göre değil.

OĞLAK: Belirsizlikleri hayatından söküp atıyorsun. Özellikle tutulmanın etkisiyle güzel bir hafta geçirirken, rahatladığını hissedeceksin.

İkili ilişkilerde kıskanç tavırlarını biraz kontrol edebilirsen, senden iyisi yok unutma.

KOVA: Keskin ve bir o kadar da somut adımlara merhaba.

Hareketli olan gökyüzü takvimi senin için bolca hareketli bir hafta olacağını işaret ediyor.

Güvendiğin kişileri gözün ararken, destek almaktan çekinmeyeceksin.

BALIK: Yılın son Ay Tutulması bu hafta gerçekleşecek. Tutulma sana cesaret verirken, cesaret edemediğin konuların üzerine gideceksin. Eğer yalnızsan ve hoşlandığın birisi varsa, kim bilir belki de harekete geçme vakti gelmiştir.