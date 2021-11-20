KOÇ

2021 yılını sizin için özetleyecek olursak; 'güçlü' kelimesi bu tanıma uygun olacaktır. Yıl boyunca karşılaştığınız sorumluluklara karşı sorumluluklar almak durumunda kaldınız. Ekonomik olarak yorgun ve kafanız dolu hissediyor olabilirsiniz. Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma, güven evinizi yakından ilgilendiriyor.

Aile ile kafa kafaya verip uzun soluklu planlar yapmanız gerekecek.

Eğer evli bir Koç burcuysanız; eşinizin ailesi ile yaşadığınız problemler sakinleşecek.

Tavsiyem; aralığın başına kadar verdiğiniz kararı bir kez daha gözden geçirmeniz.



BOĞA

Sevgili Boğa burçları, tutulmanın ev sahibisiniz. Parçalı Ay tutulması; yılın başında şok olduğunuz, yorulduğunuz sorunları toparlayabileceğinizi işaret ediyor. Yani Ay burcunuzda tutulurken size de desteğini esirgemeyecek.

Yatırım ve fırsatlar ayağınıza gelecek.

Daha tutumlu olacak ve maddi gücünüzü doğru kullanacaksınız

Tavsiyem; geri çekilip izleyin.



İKİZLER

Gökyüzünde parçalı bir Ay tutulması mevcut. Yılın başından bu yana ilişkilerde bir sağa bir sola savruldunuz. İster evli olun ister ilişkiniz olsun, emin olamadığınız bir duygu sarmalından geçtiniz. Kararsızlıklarınız son bulacak ve net kararlar alabileceksiniz.

Boşanmayı düşünen, evliliğinde sorun yaşayan bir İkizler burcuysanız tutulma size tavırlarınız konusunda yardımcı olacak.

İhmalkarlığına uğradığınız arkadaşınız ile sorunlarınızı konuşacaksınız.

Tavsiyem; karar vermekten korkmayın.







YENGEÇ

Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma; duygularınızı değiştirecek. Yönetici gezegeninizin ay olması ve Ay'da tutulma yaşanması iç dünyanızı ortaya çıkaracak. Geçmişten gelen küslükleri, sıkıntıları tekrar gündeminize alacaksınız.

İş arayan bir Yengeç burcuysanız eski iş yerinizden teklif alabilirsiniz.

Çocuğu olan bir Yengeç burcuysanız evladınızın tutulmayla hareketliliği artabilir.

Tavsiyem; insanlar arasındaki küslüklere ara bulucu olmaya çalışın derim.



ASLAN

Sevgili Aslan burçları toprak burcunda gerçekleşecek parçalı Ay tutulması; sizi destekliyor. Özellikle yılın başından bu yana çok emek verdim, aralıksız çalıştım dediğiniz bir süreç varsa mutluluğa ereceksiniz.

Çalışan bir Aslan burcuysanız pozisyonunuzda daha iyi yerlere gelebilirsiniz.

Eğitim gören bir Aslan burcuysanız elde ettiğiniz başarı sizi mutlu edecek türden olacak.

Tavsiyem; sorumluluk üstlenmekten korkmayın, tutulma size hitap ediyor!



BAŞAK

Sevgili Başak burçları Zodyak'ın 6. burcusunuz. Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma sizi yakından ilgilendiriyor. Son iki yıldır sahiplenme sevdiklerinizi koruma iç güdünüzün verdiği tedirginlik biraz daha yavaşlayacak.

Bireysel hayatınıza daha çok önem vermeye başlayacaksınız.

Kilonuza veya görünüşünüze kafanız takılabilir.

Tavsiyem; spora başlayabilir ya da diyete girebilirsiniz.

Diğer 6 burç yarın…