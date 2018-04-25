SAİT GÜRSOY

Franchising bir sistem. Markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisi... Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma gibi davranmasını sağlar. ABD'de doğan franchise sistemi, verimli ve kârlı oluşu sayesinde hızla dünyaya yayıldı. Sistemi kullanan markalar rakiplerinin çok önüne geçti. Yarış artık franchise markalar arasında yaşanıyor. Markalarla büyüyen yeni nesil alacağı markada, büyüklük ve yaygınlık arıyor.

Franchising, riski az ancak maliyeti yüksek bir sistem. Girişimcilere güvenle yatırım yapma imkânı sunuyor.

Kurdukları işte başarıyı garantili yollardan sağlamak isteyen girişimciler, bu sisteme yönelebiliyor. Ana şirket sahibine (franchisor) yapılan ödemeler, başlangıçta denenmiş bir işin ön yatırımından daha çok görülebilir. Ancak, denenmemiş bir işe girişildiğinde, hata bedellerinin toplamından daha az olabilir. Bu nedenle de, özellikle eğitim sektöründe sistem girişimcilere cazip gelebiliyor.

Alanında uzman öğretmenlerle öğrencileri giriş sınavlarına hazırlayan ve anaokulundan liseye kadar öğretim yapan kurumlar, bu yıl da büyümeye devam edecek. Eğitime talebin düşmeyeceği düşünüldüğünde, yapılan yatırımın 5 yılda maliyetini çıkarması, eğitim alanını yatırımcılar için cazip kılıyor.

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek yeni nesillerin yetiştirilme görevi okulculuğa emanet. Bu yüzden özel okulculuğun gelişmesi çok önemli, bunu da franchise sistemi ile zincir okulların çoğalması sağlayacak. Konuyla ilgili olarak, BİL Okulları Genel Müdürü Orhan Dağhan ile görüştüm.



Eğitimde eşitliğin yolu

Ülkenin her bölgesinde yaşayan çocuklarımızın aynı koşullarda eğitim görmesi belirli standartların uygulanmasını zorunlu kılar. Peki, bunu nasıl sağlayacağız: Franchising sistemi ile...

Eğitim yatırımcılarının dikkat etmesi gereken en önemli şey, özel okulların hızla büyüdüğü bu dönemde kaliteyi düşürmeden, anne ve babaların endişelerini karşılayacak ve tüm ülkede sistemi uygulayabilecekleri büyük ve güçlü bir markayı seçerek yatırım yapmaları.

Hizmet içi eğitimle tüm franchising okullarının öğretmen ve idari kadrolarının hem meslekî hem de kişisel gelişimlerinin desteklenmesi bu sistemin artılarından... Genel merkezin uygulama, sistem ve alt yapı standartlarını profesyonel bir kadroyla 360 derece denetleyip, marka sistemini geliştirmesi yine franchise modeli ile mümkün...

Kısacası, eğitimde yenilikçi, inovatif, farklı yaklaşımları teknoloji ve bilim ile birleştirmek paylaşımla, araştırmayla, dünya eğitim literatürünü incelemekle mümkün olacak. Bunun kaliteli ve kısa yolu ise, franchise sistemi ile önem kazanıyor.