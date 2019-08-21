SAİT GÜRSOY

Çocuklarımızın tatili devam ederken hem onları hem de aileleri yakından ilgilendiren tatilde öğrenme kaybına dikkat çekmek istiyorum. Nedir bu tatilde öğrenme kaybı? Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatından uzak kaldığı dönemler içerisinde okullarda öğrenmiş olduklarının bir kısmını unutması olarak tarif edebiliriz. Bu konuda Missouri-Columbia Üniversitesi ve Tennessee Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, okullara uzun süre ara verilmesinin başarıya etkisi konusunu araştırmışlar ve çok ilginç sonuçlar elde etmişler. Bu önemli konuyu, Psikolog Yeliz Arda ile birlikte değerlendirdik.



Araştırma sonuçlarına göre

Yaz aylarındaki öğrenme kaybı, en az 1 aylık müfredat kaybına denk geldiği, yani bir üst sınıfa geçen bir öğrencinin 1 ay geriden başladığı,

Matematik ve okuma konusundaki en çok azalan ve öğrenme kaybı yaşanan en önemli beceriler olduğu,(son yıllardaki eğitim ve sınavlardaki en önemli iki konu)

Matematik kayıplarının yani öğrenme kayıplarının sosyoekonomik düzeyden bağımsız olarak yaşandığı, yani tüm ekonomik seviyelerdeki ailelerin çocuklarında matematik bilgi kayıplarının yaşandığı,

Ancak okuma başarısında ve öğrenme kaybında ise farklı sonuçlar elde edilmiş. Orta sınıf ailelerin çocukları okuma başarısında yazın artış gözlemlenirken, düşük ekonomik seviyedeki ailelerin çocuklarında kayıplar görülmüş. Yani orta sınıf ailelerin çocukları kitap alımlarında, kitaplara ulaşma çok daha kolay elde edebildiğinden okuma başarısının arttığı belirtilmiş.



Kayıp nasıl önlenir?

İmkânınız varsa bir yaz okulu programına çocuğunuzu kaydettirebilirsiniz. 2000 yılında 93 yaz okul çalışması sonuçlarına göre tüm ekonomik seviyedeki çocuklar için çok faydalı olduğu ve öğrenme kayıplarının yaşanmadığı tespit edilmiş.

Çocuğunuzun seviyesine ve müfredata bağlı olan, eğitim setlerinden edinebilirsiniz.

İyi hazırlanmış bir tatil seti çocuğunuzun her gün belli zamanda öğrenme sürecini verimli geçirmesini, öğrenme kayıplarını önlemeye yardımcı olur.

Merak edilen konularda araştırma yapmasını, bol bol kitap okumasını, eğlenceli matematiksel aktivitelerde bulunmasını sağlar (matematik konulu videolar izlenebilir).

Sportif faaliyetler de bu konuda sizlere yardımcı olacak. Düzenli yapılan spor, çocuğunuzun hem zaman yönetimi hem de takım çalışması ve en önemlisi sağlıklı olması açısından son derece destekleyici bir program.

Kültürel ve sanatsal gezilere katılımda çocuğunuzun hem öğrenme kaybı yaşamasına engel olacak hem de tam aksine yeni bilgiler öğrenmesini, farklı bakış açıları kazanmasını sağlayacak.

Çocuğunuzla beraber hafıza, strateji, kelime oyunları gibi hem eğlenceli hem de öğrenme kaybını önleyici oyunlar oynayabilirsiniz.

Kısacası, çok kıymetli olan çocuklarımızın yaz tatili boyunca, öğrenme kaybı yaşamaması, hatta yeni bilgiler edinmesi hem ailelerin hem de eğitimcilerimizin desteklemesi gereken bir süreçtir.