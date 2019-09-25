SAİT GÜRSOY

Ülkemizde fikri mülkiyet kapsamında patent, faydalı model ve tasarım tescili konusunda sıkıntılı durumdayız. Türk Patent ve Marka Kurumu son yıllarda bu konuda farkındalığı artırmak için çok önemli adımlar atmaya başladı. Üniversitelerle işbirlikleri kuruldu. Bu çalışmalar meyvesini de vermeye başladı. Örneğin yerli patent tescillerinin yıllara göre değişimi incelendiğinde 2018'de patent sayısının 2017'ye göre yüzde 43'lük artışla 2805'e yükseldiği görülüyor. 2018'de tescil edilen faydalı model sayısı 307, tescil edilen tasarım sayısı ise 4284 olarak gerçekleşti. Rakamlarda iyileşme olmasına rağmen bu konuda yeterli farkındalık oluşmadığı ve dolayısıyla kültürün de zayıf olduğu görülmekte.

Tam da bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sürece dâhil oldu. MEB, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı ana temalarından birisini "patent, faydalı model ve tasarım geliştirme" olarak belirledi. Konu ile ilgili görüştüğüm, MEB mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer çalışmalara hızla başladıklarını belirterek konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bu iki açıdan oldukça önemli bir adım. Birincisi, bu konu aynı zamanda bir kültür meselesi olduğu için ortaöğretim seviyesinde bir kültür oluşturmadan sadece yükseköğretim aşamasında başarılı olmak zor. Ortaöğretim seviyesinde oluşturulacak kültür, yükseköğretimi de besleyecek. Bu nedenle ortaöğretimde ana odak konularından birisinin bu olması ülke sathında farkındalığı ciddi bir şekilde artıracak. İkincisi, mesleki ve teknik eğitim doğası gereği patent, faydalı model ve tasarım geliştirmede oldukça yüksek potansiyele sahip.



Tanıtım, eğitim ve rehberlik

Özer, eylül ayı içerisinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi kurduklarını ve 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürlerinin tamamının bu ay Türk Patent ve Marka Kurumunda eğitime alacaklarını belirtti. Özer ayrıca şunları söyledi: "Sonrasında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın tamamında öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik tanıtım, eğitim ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Diğer taraftan Ulusal Ajansla görüşmemizde 2020 yılında Erasmus+ programı kapsamında öğrenci ve öğretmen hareketliliğinde patent, faydalı model ve tasarımı odak noktalarından birisi olmasında mutabık kaldık. Diğer taraftan teknoparklarla geliştirdiğimiz iş birliklerini de bu amaçla kullanacağız."

Özer şöyle devam etti: "Bakanlık olarak yeni dönemde 100 patent, faydalı model ve tasarım tescilini hedefliyoruz. Bu süreçte mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle birlikte yürüttüğümüz proje okullarına ağırlık vereceğiz. Böylece sektörlerin de patent, faydalı model ve tasarım geliştirme konusunda birikimlerinden yararlanacağız. Patent konusunda yaptığı, ilkeli ve ciddi çalışmalarından dolayı değerli dostum, Mahmut Özer ve ekibini kutluyorum. Yolunuz açık olsun.