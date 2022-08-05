SAİT GÜRSOY

Geleceğe dair önemli bir adım atmaya hazırlanan üniversite adayları ve ebeveynleri için geri sayım başladı. Bu süreçte onlara yardımcı olacak pek çok kaynak mevcut. Kariyer.net'in adaylar için hazırladığı Üniversite Rehberi de adayların doğru seçimi yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış dijital bir platform. Bu platform altında bugünün ve geleceğin iş dünyasının beklentileri de analiz edilmiş. Bu konuyu, Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan ile konuştuk.

127 bin işverene ait 232 milyon dijital ayak izi analiz edilerek hazırlanan işverenlerin tercihi isimli endeks, iş dünyasının hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha çok ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bölüm sıralamasına bakıldığında ilk 10'da 4 tane mühendislik bölümü var. Üretim-İmalat ve Ar-Ge gibi kritik departmanlarda Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine olan ihtiyaç ve buna bağlı olarak ilgi de artıyor. Bölüm sıralamasında Matematik Mühendisliği ilk sırada. Onu İşletme Mühendisliği, İşletme (Almanca), İşletme Enformatiği ve İletişim takip ediyor. İletişim bölümü bu sene bir sıra yükselerek ilk 5 bölüm arasına girmiş. Sıralamaya göre İmalat Mühendisliği son 3 yılda 79 sıra birden yükselmiş. Mezunlarının işe girme oranı ve ortalama işe girme süresi üzerinden hesaplanan en hızlı işe giren bölümler sıralamasında ise ilk üçte Üstün Zekâlılar Öğretmenliği, Polimer Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği yer alıyor.



BİLİŞİMDE YETENEK AÇIĞI VAR

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde 54'ü küresel olarak on yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyede yetenek açığı yaşadığını bildiriyor. Bu açığın büyük bir bölümü bilişim alanında yaşanıyor. Ülkemizdeki bilişim yeteneğine sahip çıkılmalı. Bunun için daha fazla dijital yeteneğin kazandırılması gerekiyor.

İşverenlerin de bu alandaki meslekleri tercih ettiği görülüyor. İşverenlerin tercihi sıralamasında Yazılım Mühendisliği ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri yükselişte olan bölümler arasında. Matematik Mühendisliği ya da İstatistik bölüm mezunları da bilişim alanında kariyer yapıyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, Veri Analizi gibi kavramlar artık hayatımızın bir parçası. Veri ve büyük datayla çalışacak dijital yeteneklere ihtiyacın önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını söylemek mümkün.

Tercih yapacaklar bu gibi teknolojik altyapılarla hazırlanmış çeşitli kaynaklardan faydalanarak burs imkânından üniversitenin sağladığı imkânlara, pek çok konuyu bir arada değerlendirebilir, karşılaştırma yapabilir.