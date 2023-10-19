SAİT GÜRSOY

21'inci yüzyılın en önemli başlıklarından biri inovasyon. İnovasyonun eğitime entegre edilebilmesi güçlü ve nitelikli insan kaynağı açısından mühimdir. İnovasyonun okullarda daha geniş alana yayılması ve uygulanabilmesi için fikirlerini almak üzere Senin Kariyerin Danışmanlık Kurucusu aynı zamanda Yönetim Danışmanı, Eğitmen Gonca Elibol ile bir araya geldik. Elibol inovasyona çok önem veriyor. Geçen ay başlayan Genç Liderler Akademisi Sertifika programı ile gençlerin inovatif kültür almaları konusunda çalışmalar yürütüyor. 17-25 yaş arası gençlerin katııdığı bu sertifika programı online gerçekleşiyor. Eğitim farklı modüllerden oluşuyor. Programda ayrıca alanında başarılı kişiler, gençlere rol model olmaları için öğrencilerle buluşacak.

Fırsat verildiğinde gençlerimiz harika çalışmalar yapıyor. Gençlere inovatif bakış açısı kazandırabilmek için okullara büyük görev düşüyor. Bu konunun tüm okullarda yaygınlaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve öğretmenlere birkaç öneri sunmak isterim.



İŞTE BAŞLIKLAR

1- Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi: Eğer öğrenciler karmaşık sorunları tanımlama ve analiz etme becerilerini öğrenirlerse farklı bakış açıları kazanabilir. Bu onları bir sıfır öne geçirebilir.

2- Yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek: Öğrencilerden, öğrendikleri akademik bilgilerden yola çıkarak, toplumsal faydaya dönüştürülebilen projeler yapmaları istenebilir. Bilgiyi uygulamaya dönüştürebilmek en iyi öğrenme şeklidir. Her ders için proje ödevleri bu kapsamda değerlendirilebilir.

3- İşbirliği ve iletişim yeteneklerini geliştirin: Gençlere takım çalışmalarının önemini vurgulayarak "birlikten güç doğduğunu" teşvik etmek suretiyle biz bilincinin aşılanması sağlanabilir. Bütün başarılar takımlarca mümkündür.

4- İletişim, hitabet ve sunum becerilerinin güçlenmesi: Gençlerin fikirlerini özgürce paylaşabilmesi, pozitif etki uyandırabilmesi için etkili iletişim becerilerini öğrenmeleri gerekir. Hitabet sanatını da öğrenmesi fark edilmelerine katkı sağlamaktadır.

5- İnovasyon projeleri ve yarışmalar düzenlemek: Okulda ve okullar arası inovasyon projeleri ve yarışmaları düzenlenerek öğrencilerin yaratıcılıkları desteklenebilir. Bu konuda öğrencilere ödül verilebilir.

6- Eğitim programlarına inovasyonu entegre etmek: Okul müfredatının, inovasyon ve yaratıcı düşünme odaklı derslerle zenginleştirilmesi sağlanabilir. Hatta bu konuda özel programlar ve atölyeler düzenlenebilir.

Bu başlıklarda sıralanan önerilerin hayata geçmesi, elbette ülkemizin gelişmesi ve güçlü bir geleceğimiz açısından çok önemli. Gelişen bir ülkenin yolu, inovasyondan geçer.