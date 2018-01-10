Çay içmek yaşlanmayı yavaşlatır

Çayın kanserden diyabete, saçtan güneş lekelerine kadar pek çok konuda olumlu etkisi var. Sudan sonra en çok tüketilen çay, yaşlanmayla da mücadele ediyor

Sağlık okur-yazarlığını geliştirmek adına yaptığım çalışmalarım arasında, takipçilerimle twitter'dan düzenli olarak güncel sağlık araştırmalarını paylaşmak yer alıyor. Gözlemlerime göre bugüne kadar en fazla ilgiyi çayla ilgili attığım tweetler çekti. Bunun elbette bir nedeni var. Çay, dünya nüfusunun üçte ikisinin tükettiği en popüler içecektir. Birçok çalışma, kamelya sinensis yapraklarından yapılan geleneksel çayın sadece rahatlatıcı bir sıcak içecek olmadığını, aynı zamanda kanser, tip 2 diyabet, artrite karşı da yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çay; suyun yanında insanların tükettiği en ucuz içecek olma özelliğini de taşıyor. Çay içmek, eski çağlardan beri sağlığı teşvik edici bir alışkanlık olarak düşünülmüştür. Modern tıbbi araştırmalar, bu inanca bilimsel bir temel sağlamaktadır. Çay içeceğinin sağlıklı yararlarını destekleyen kanıtlar, bilimsel literatürde yayınlanan her yeni çalışmada daha da güçlenmektedir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Günümüzde, potansiyel sağlıklı yaşam ve hastalıklara karşı mücadele niteliklerine sahip olduğunu iddia eden yüzlerce farklı çay bulabilirsiniz. Araştırmalar, bu doğal karışımların bazılarının bağışıklığı güçlendirebilen, stresi kolaylaştıran ve hatta fiziksel dayanıklılığı artırabilen az miktarda mineraller içerdiğini gösteriyor. Sıcak çayın da sindirim sistemini canlandırdığı kanıtlanmıştır. Sudan sonra dünyadaki en popüler içecek olan çay, aynı zamanda antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile yaşlanmaya karşı mücadele etmesi sayesinde güzellikte de etkili.

CİLT KANSERİYLE SAVAŞIN

Biyokimya ve Biyofizik Arşivi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, polifenol sayesinde yeşil çay yudumlarken DNA onarımını artırabileceğini ve bunun da UV ışınlarına maruz kalmanın neden olduğu melanom dışı deri kanserleriyle savaşmakta etkili olduğunu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Yeşil çay için belirli bir günlük tavsiye bulunmamasına rağmen uzmanlar, günde 2-4 bardak içilmesini öneriyor. Uykusuzluk sorunu yaşamamak adına günün erken saatlerinde içmekte fayda var.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT Mİ?

Eğer losyonunuz çay içermiyorsa, büyük oranda nem kaybedebilirsiniz. Bir dermatolojik terapi çalışmasında, yüzde 6 konsantrasyonda bir yeşil çay yaprağı ekstraktını içeren bir losyon uygulayan gönüllülerin sadece bir ay sonra belirgin şekilde daha fazla nemli, esnek ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğu gösterildi.



YANIĞI İYİLEŞTİRİR

Eğer güneşe fazla maruz kaldıysanız, daha iyi hissetmek için çayın yatıştırıcı özelliklerinden yararlanın. Uzmanlar, en az bir düzine yeşil çay poşetini soğuk suda beklettikten sonra banyo suyuna atmayı ve sakinleşene kadar derinin hemen içine girmesini önermektedir. Yeşil çay, iltihaplı deride iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Yalnız organik yeşil çayları tercih etmelisiniz. Saç renginiz solgun görünüyorsa, tonunu parlatmak için çay kullanın. Çay hafif asidiktir. Asitik bileşenler saç kütikülünü kapatır ve saçın parlak görünmesini sağlar. Bir fincan kaynar suyun içine altı papatya çayı paketi koyun, 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın, sonra buzdolabında çayı (soğuk bir şampuan olarak kullanmak için) soğutun. Haftada bir veya iki kez saçınızı bu karışım ile yıkayın. İşte sağlık üzerindeki faydaları için yudumlamanız gereken çaylar…

NANE VE KUTSAL FESLEĞEN ÇAYI

Nane çayı sindirime yardımcı olur. Mide rahatsızlığını hafifletip şişkinliği rahatlatabilir. Nane çayı ayrıca tıkalı bir burnu rahatlatmak, balgamı gevşetmek ve boğaz ağrısını yatıştırmak gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini azaltabilir. Yapılan son araştırmalar, nane nişastalı çayların konsantrasyonu artırabileceğini ve hafızanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi'ndeki bilim adamları, nane nişastalı çay ve papatya çayı içen gönüllüler arasında, nane çayı içenlerin daha dikkatli ve daha iyi çalışma ve uzun süreli hafıza sergilediğini keşfettiler.

OOLONG ÇAYI

Yaprağının rengi, yeşil ve siyah çayın arasında bir tonda olan oolang çayı, diğerlerine oranla biraz daha aromatic bir tada sahip. Yapılan araştırmalar, oolang çayının cilt döküntülerine iyi geldiğini ve diğerlerine oranla çok daha rahatlatıcı bir çay olduğunu tespit etmişler. Araştırmalar, oolong çayı içmenin metabolizmayı hızlandırdığını ve egzersiz yaparken benzer bir şekilde vücudun enerji harcamasını artırabildiğini gösteriyor. Bir porsiyon yani bir fincan çayda yaklaşık 75 mg kafein vardır.

RHODİOLA ÇAYI

Egzersiz yaparken iyi bir performansınız olmamasından mı endişe ediyorsunuz? En iyi sonucu almak için, biraz Rhodiola çayı için. Etli Rhodiola çiçeği, Soğuk Savaş döneminde Rus atletler tarafından araştırılıp test edildi. Ancak daha yeni araştırmalar, artan dayanıklılık ve daha hızlı egzersiz yapma zamanı gibi, spor yapma özelliklerini de desteklediğini ortaya koyuyor. Çay kafein içermez, bu yüzden daha sonra bir enerji kazasından zarar görmeden uyarıldığınızı hissedebilirsiniz.

YOSUN ÇAYI

Yosun, gezegendeki tiroid koruyucu iyodu, bağışıklığı artırıcı C vitamini ve enerji verme demirini içeren herhangi bir gıda maddesinin en geniş yelpazesini sunar ve bu besleyici faydalarından yararlanmanın bir başka yolu da yosunu demlemektir. Suda yaşayan bitki, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu çok miktarda mineralle doludur, ancak kendi başına üretemez. Uzmanlar, 'İnsan vücudu için gerekli yaklaşık 60 eser mineral var ve yosunlar bu minerallerin hepsine sahiplerdir' diyor. Çok sayıda bilimsel araştırma düzenli olarak yosun alımının saç sağlığını koruduğunu gösterdi.

ELMA SİRKESİ ÇAYI

Elma sirkesi, lekeleri gidermekten kilo vermeye kadar sağlıkla ilgili pek çok şey için kullanılmıştır. Doğal bir tedavi olarak lanse edilse de bazı gerçekler var. Çalışmalar, nişastalı gıdalarla tüketildiğinde kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor ve bu da tip 2 diyabeti yönetenler için yararlı bir araç haline geliyor. Bu kadar asidik bir sıvının, diş minesine hasar verme gibi sakıncaları var. Bu sebeple elma sirkesini çay olarak hazırlayarak su ile inceltmek akıllıca bir yöntem diyebiliriz. Elma sirkesini; içimi zor olabileceğinden suyun yanı sıra, bal ve karanfil ile tatlandırabilirsiniz.