Ayak sağlığı ihmale gelmez!

Tıpkı cildiniz gibi ayak tırnaklarınızdaki değişiklikler de beslenmenizden kardiyovasküler hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununun habercisi olabi

Ayak tırnaklarınızdaki kalınlık ve renk değişiklikleri bir dizi sağlık sorununa işaret edebilir. Kabul edelim, ayak tırnaklarını boyamak eğlencelidir ancak tırnaklarınız tıbbi problemler için de size ipucu veriyor olabilir.

Tıpkı cildinizdeki gibi tırnaklardaki değişiklikler de beslenmenizde eksik olan besin maddelerinden, kardiyovasküler hastalıklar gibi daha ciddi sorunların erken aşamalarına kadar uzanan sağlık sorunlarına kadar pek çok şeyi ortaya çıkarabilir. Aslında tırnakların incelenmesi, dermatoloğa yapılan ziyaretin standart bir parçası olmalıdır.



FAZLA YÜKTEN ŞİKAYETÇİLER

Ayaklarımız tabiri caizse tam bir mühendislik harikasıdır. 26 kemik, 33 eklem ve 100'den fazla tendon, bağ ve kaslar; ömür boyu vücudunuzu destekler.

Hepimiz kötü ayakkabı seçimi ve yüksek topuklu ayakkabılar gibi stres faktörlerini iyi biliriz.

Bariatrik ameliyattan sonra ortalama 90 kilo kaybeden insanlar üzerinde yapılan bir araştırma, ayak ağrısı şikayetlerinin yüzde 83 oranında azaldığını tespit etti.

Bu da demek oluyor ki ayaklarımız fazla yükten oldukça şikayetçi… Peki ayak sağlığınız bu kadar önemliyken, ayak tırnaklarınızın size sağlığınız hakkında söyleyeceği şeyler var desem?

Unutmayın; fark ettiğiniz değişikliklerden endişeleniyorsanız, mutlaka doktorunuzdan randevu alın.

Yaşlanmak mı?

Uzmanlar, tırnaklarımızın cildimiz gibi olduğunu ve zaman geçtikçe daha fazla kuruyabildiğini söylüyor. Yaşlandıkça, nem muhafaza etmek daha zorlaşır.

Çünkü özellikle elleri sık sık yıkamak, tırnakların buharlaşmaya daha yatkın olmasını kolaylaştırır. Nem içeriğini daha etkin hale getirmek için tırnaklarınıza vazelin uygulayabilirsiniz.

Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa aynı zamanda anemi, hipotiroidizm, anoreksiya veya bulimia gibi yeme bozukluğu belirtileriniz olabilir. Vücudunuzun size verdiği ipuçlarını dinleyin ve uzmandan yardım isteyin.

Ayakkabılarınız çok sıkı olmasın

Çok sıkı ayakkabılar giymek, ayak tırnaklarının kalınlaşıp deforme olabilecek kadar travma yaşamasına neden olabilir.

Terli ayakkabı mantar enfeksiyonlarının üreme alanını oluşturur; bu nedenle ayaklarınızın nefes almasını sağlayan ayakkabılar tercih etmelisiniz.

Beslenmenize dikkat edin!

Tırnak yatağı boyunca küçük girintiler ve çukurlar; protein, demir veya folik asit eksikliğinizin işareti olabilir.

Demir ve folik asit yetersizliklerinin neden olduğu girintiler, sağlıklı kan akışının tırnaklara gitmemesinden kaynaklanmaktadır.

Deri hastalığı Çukur; aynı zamanda sedef hastalığı veya egzema gibi kronik iltihaplı bir deri hastalığının belirtisi olabilir.

Sedef hastalığı durumunda, tırnaklarınız o kadar kalınlaşabilir ki; tırnak yatağından kalkar, çünkü hücreler çok hızlı büyür ve düzgün şekilde dökülmez.

Akciğer hastalığı Gerçekten koyu pigmentli tırnak cilası kullanan ya da sigara içenler; tırnaklarının sarıya dönüştüğünü görebilirler. Ancak renk değişimi; lenf sıvısının lenfatik damarların dışına çıkmasıyla ortaya çıkan şişme, akciğer hastalığının veya lenfödemin bir işareti olabilir. Sarı renge, vücutta yetersiz dolaşım ve sıvı birikiminin neden olduğuna inanılıyor.

Kardiyovasküler hastalık işareti Kuluçka olarak bilinen yaygın bir durum, parmak şişerken ve yükselen tırnak parmak ucunun üzerine sarılmaya başladığında oluşur. Bu genellikle bir süre sonra oluşur. Parmak şişmesi, daha sonra kan damarlarının dilatasyona neden olan kandaki oksijen düzeyinin düşürülmesinden kaynaklanabilir. Bu nedenle tırnaklardaki bu değişim bazen akciğer veya kardiyovasküler hastalıkla bağlantılıdır.



EN ÇOK RASTLANAN AYAK PROBLEMLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

AYAK sağlığına, sadece estetik açıdan değil, ciddi bir sağlık problemi olarak bakmak gerekir. En çok rastlanan ayak problemleri ve tedavi yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

Tırnak etrafında cilt büyümesi Cildiniz ayak tırnağınızın köşesinde büyür, kızarıklık ve rahatsızlık yaratmaya başladığında büzülmüş bir tırnağınız vardır. Bu, iki farklı türde gelişir: Uygun olmayan kesimlerden kaynaklananlar ve sadece doğal olarak ortaya çıkanlar. Bu durumdan kaçınmak için ayak tırnaklarınızı daima yuvarlak kesin (tırnak parmağınızın ucuyla aynı şekle sahip olmalıdır) ve köşeleri kısaltmayın.

Kalınlaşmış, renksiz tırnaklar Ayak tırnaklarınız kalınlaşmışsa ve acıya neden oluyorsa, büyük olasılıkla bir tırnak mantarınız vardır. Ağız gargarası ve beyaz sirke ile mantarı doğal yönle önleyebilirsiniz. Ağız gargarasında antifungal özelliklere sahip timol ve mentol gibi maddeler bulunur. Sirke asidiktir ve mantar için zorlu bir ortam oluşturmaktadır. İkisini eşit oranlarda birleştirin ve parmaklarınızı günde 45 ila 60 dakika boyunca bu karışımla ıslatmaya özen gösterin. elma sirkesi kullanın

Ayak tabanı siğilleri Ayak tabanı siğilleri, genellikle iki ya da daha fazla olur. Birbirlerine yakın oldukları için lezyon gelişebilir. Ayrıca bir araya gelip mozaik siğillere dönüşebilirler. Genellikle ayağın yere temas ettiği alanlarda ortaya çıkarlar. Vücut ağırlığı yüzünden dışarı doğru değil, içeri doğru büyürler ve yürümeyi zorlaştıran ağrılara sebep olurlar. Ayağınızda siğiller oluştuysa, öncelikle bir ayak sağlığı uzmanına danışın. Henüz başlangıç aşamasındaysa, elma sirkesi kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, siğil oluşmaya başlayan bölgeye bir miktar elma sirkesi damlatıp bir süre bekletmektir.

Topuklardaki çatlaklar Kış aylarında sıkça karşılaşılan bu durum, yaz ayları geldiğinde son derece bakımsız ve sağlıksız bir görünüme sebep olur. Gerektiği anda müdahale edilmediği takdirde, çatlaklar derinleşip geri dönüşü daha zor bir hal almaya başlar. Üre ve laktik asit içeren bakım kremlerini kullanabilirsiniz.



TIRNAKLARDA DARBELER

Ayak tırnağınızın altındaki açık mavi çürük, muhtemelen o ağır çantayı ayağınızı bıraktığınız andan itibaren ortaya çıktı. Bu arada, tırnağın ucuna doğru kırmızı çizgi de travmayı, darbeyi gösterebilir ancak zamanla birlikte gitmelidir.