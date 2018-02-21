Olgunlaşmamış yeşil muz kabızlık nedeni

Olgunlaşmış muzlar, kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olabilecek iyi bir lif ve potasyum kaynağıdır. Ancak yeşil muz; şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir

Hemen hemen herkeste görülen şişkinlik ve kabızlık en büyük sağlık sorunlarımızdan birisidir.

Sabahları rahatlıkla giyebildiğiniz kıyafetlerinizin, akşama doğru sizi sıkmaya başladığı oluyor mu? Cevabınız evetse, kabızlığın neden olduğu komplikasyonların günlük yaşam kalitenizi düşürmesine izin vermeyin ve bu haftaki önerilerime kulak verin...



Hazır gıdalara son!

Her fırsatta hazır gıdaların sağlığınıza ne gibi zararları olduğundan bahsediyorum. Bağırsaklarınızın sorunsuz çalışması için de doğru bir beslenme programına sahip olmanız gerekir. Hazır gıdalar, yağ oranları yüksek olduğu için sindirim sisteminizi yavaşlatır ve kabızlığa neden olur. Bu durumun en büyük nedeni ise hazır gıdaların raf ömrünü uzatan ancak doğal sindirim süreçlerimizi maalesef yok eden fruktanlar ve karbonhidratlarla dolu olmasıdır. Fruktanlar; ekmek, makarna ve krakerler gibi gıdalarda bulunur ve şişkinlik, kabızlık, ishal ve gaz gibi belirtilere neden olur. Hazır gıdalar yerine lif oranı yüksek olan meyveler, sebzeler, fasulye, fıstık, kahverengi pirinç, buğday ve yulaf gibi gıdaları beslenme listenize ekleyin. Uzmanlar, kabızlık problemi yaşamamak için günde 25 ile 30 gram arasında lif alınmasını öneriyor.



İki bardağı geçmeyin Kafeinli içeceklerle vedalaşın

Kafein ve alkol; vücudunuzu, düzgün bir bağırsak hareketi yapmasını sağlayan hidrasyondan alıkoyabilir. Kabızlığın en sık görülme nedeni kişinin çok az miktarda su tüketmesinden kaynaklıdır.

Fazla alkol ve kafeinli içecekler vücuttan suyu çektiği için kabızlığa neden olur. Alkol, anti-diüretik hormonu (ADH) engeller ve bunu yaparken de kişinin sık idrara çıkmasına neden olur. Kafein de bazı kişilerde ishale tam tersi etki yapabilecek bir uyarıcıdır. Yeterli su tüketilmemesinden kaynaklanan kabızlığı engellemek için günlük 2 litre su tüketmeye çalışılması gerekir.



Süt ve süt ürünlerinin fazlası zarar

Süt ve süt ürünleri tüketiminde zaman zaman aşırıya kaçılması da kabızlığa neden olan bir başka etkendir. Araştırmalarda günlük olarak 1 litre veya üzeri süt tüketen kişilerde kabızlık vakaları ile karşılaşılmıştır. Bu durumun nedeni İmmunoglobin G (IgG) isimli, kabızlığa neden olan bir süt proteini türüdür. Bu nedenle günlük iki bardağı geçmeyecek şekilde süt içmekte, aşırıya kaçmamakta fayda var.



Hareketsiz yaşam olumsuz etkiliyor

Egzersiz yapmanın vücudu düzenleyici bir etkisi olduğunu biliyorsunuz.

Tam tersi hareketsizlik ise birçok olumsuz duruma neden olur; kabızlık da bu durumlardan birisi. Az miktarda fiziksel aktivite kabızlık için büyük bir risk faktörüdür.

Bağırsak hareketinin azalması, bağırsakta daha az kan akımı ile ilgilidir.

Egzersiz, sindirim sistemi de dahil olmak üzere vücudun hayati organlarına olan kan akışını artırır ve metabolizmayı artırır.

Yaşlılar, genç insanlara kıyasla daha sakin bir yaşama eğilimi gösterirler ve bu nedenle kabızlık riski daha yüksektir.

Fiziksel açıdan aktif insanların, aktif olmayan insanlara göre kabızlığa yakalanma olasılıkları daha düşüktür. Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi herhangi bir egzersiz türü, kabızlıklarla mücadelede size yardımcı olacaktır.



Yeterli miktarda su için

Eğer kabızlıktan muzdaripseniz, daha fazla sıvı içmek bu durumu rahatlatmayabilir.

Bununla birlikte düzenli olarak bol miktarda su içmek kabızlık riskini azaltır. Birçok gazlı içecek, dehidrasyona neden olan ve kabızlığı kötüleştirebilen kafeini içerir.



Doktorunuza danışın

Demir ve kalsiyum takviyeleri kabızlığa neden olabilir çünkü bu takviyeler sindirim sisteminin kasılmalarını yavaşlatabilirler.

Ancak bu tip vitaminleri alırken dikkat etmek gereklidir. Takviyeler, doktorlar tarafından belirli bir eksiklik varsa önerilir. Bu nedenle eğer bu takviyeleri almanızı gerektiren tıbbi bir durumunuz varsa ve bağırsakta herhangi bir yan etki oluşturduysa, doktorunuzdan alternatif seçenek isteyebilirsiniz.



Yeşil muz kabızlığın nedeni

Olgunlaşmış muzlar, kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olabilecek iyi bir lif ve potasyum kaynağıdır. Ancak olgunlaşmamış muzlar ise tam tersi kabızlığa neden olabilir. Yeşil muz, genel olarak sağlıklı kabul edilmekle birlikte bazı kişilerde şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bunun nedeni ise yeşil muzda kabızlık riskini artırabilen nişastanın bol miktarda bulunmasıdır.



Kahverengisini tercih edin Pastadan uzak durun

Hamur işleri ve pastalar, yağ oranı yüksek, lif oranı ve sıvı miktarı düşük seçeneklerdir. Bu nedenle her ne kadar görünümleri size oldukça cazip gelse de pastalar ve hamur işi ürünler yüksek oranda işlenmiş gıdalar içerir ve kabızlığa davetiye çıkarır.



Pirinç sindirim sistemini zorlar

Karbonhidratlar çoğunlukla bağırsak sağlığınız için iyidir ancak beyaz pirinç, kahverengi pirince göre lif açısından yoksundur. İkisi arasında bir seçim yapmanız gerekirse, daha sağlıklı bir bağırsak için kahverengi pirinci tercih edin.



Kabızlıkla ilgili bilmeniz gerekenler

Kabızlık genellikle yiyeceklerden çok fazla su absorbe edildiğinde ortaya çıkar.

Kabızlığın sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik, bazı ilaçlar ve yaşlanma bulunur.

Bazı durumlarda kabızlık yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir.

Müshil gibi ilaçlar kabızlığa son çare olarak kullanılmalıdır.



Kabızlığın belirtileri

Kabızlığın ana semptomları, haftada iki defa dışkılama, dışkının yumrulu veya sert şekilde olmasıdır. Diğer semptomlar ise şöyledir:

Karın ağrısı

Karın krampları

Şişkinlik ve mide bulantısı

İştah kaybı



Tedavisi için...

Çoğu vakada, kabızlık herhangi bir tedavi veya sağlık riski olmadan kendiliğinden çözülür. Ancak tekrarlanan kabızlıkların tedavisi, daha fazla egzersiz yapma, lif tüketme ve yeterli miktarda su içme gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. Genellikle, müshil gibi ilaçlar çoğu kabızlığı başarılı bir şekilde tedavi etse de yalnızca gerektiğinde kullanılmalıdır. Daha ciddi durumlarda, kişinin reçeteyle satılan bir ilaca ihtiyacı olabilir. Kabızlığın altında yatan nedeni anlamak önemlidir.