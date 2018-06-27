Yarım çay kaşığı tarçın şekerinizi düşürür

Hareketli bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenmeyle diyabete yakalanma riskini azaltabilirsiniz. Tarçın, sirke ve yaban mersini, kan şekerinizi dengede tutmaya yardımcı olur

Prediyabet; kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak Tip 2 diyabet tanısı alacak seviyeye henüz çıkmadığı anlamına gelir. Kan şekeri seviyenizin yüksek seyrettiğini bu aşamada yakaladıysanız, diğerlerine göre şanslısınız demektir. Amerika'da yapılan ve 2015 yılında Amerikan Tıp Birliği dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; ABD'de yaşayanların yüzde 37'si prediyabetli. Bu, son derece yüksek bir rakam. 2016 yılında Florida Üniversitesi tarafından yapılan ve Amerikan Aile Hekimliği Kurulu'na ait bir dergide yayınlanan bir başka araştırma; toplumun yüzde 37'sini oluşturan prediyabet hastalarının sadece dörtte birinin bir hekime başvurduğunu ve diyabeti engellemek için uğraştığını gösterdi.



DİYABET ÖNLENEBİLİR

Her ne kadar prediyabet hastaları, gelecek 5-10 yıl içinde diyabet hastası olma riskine sahip olsa da; kan şekerini düşüren gıdalar tüketmek gibi yaşam tarzındaki bazı değişikliklerle bu riski azaltabilirler. Prediyabet, vücudunuzun bir süredir insüline dirençli olduğunu gösteren bir uyarı işaretidir. Ancak unutulmamalıdır ki, çoğu diyabet önlenebilir veya ertelenebilir. Daha hareketli bir yaşam tarzının, kilo vermenin, stresi azaltmanın, sigarayı bırakmanın ve kaliteli uyku sağlamanın yanı sıra; daha sağlıklı beslenme de prediyabetin önlenmesine yardımcı olabilir. Aşağıdaki ipuçlarını sizler için derledim...

Vücudunuzun kan şekerini dengede tutmasına yardımcı olabilmek adına yapmanız gereken ilk şeylerden biri, sağlıklı beslenmek ve günlük öğünlerinizi atlamamaktır. Kan şekeri düzeyinizin normal seviyede kalması adına günde üç ana yemek, iki veya üç ara öğün şeklinde beslenmelisiniz. Böylece kan şekeri dengesizliğinde ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı, yorgunluk, bulanık görme gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmada; bir yıl boyunca yemeklerini buğulama ya da haşlama yöntemleriyle pişiren kişilerin, ızgara ve kızartma yöntemini kullananlara kıyasla daha fazla kilo vermeyi başardıkları ve insülin dirençlerinde gelişme kaydettikleri görüldü. Bilim adamları, bu durumun ızgara ve kızartma yöntemiyle yemek pişirildiğinde gıdaların glikolize olmasına bağlı olduğunu düşünüyorlar. Bu durum, insülin direncine de sebep olur.



BOL BOL SU İÇİN

Ne zaman bir hastalığın tedavisi için tavsiyeler vermeye başlasam, ilk olarak hep 'Kilo verin' diyorum. Şişmanlık tek başına bir hastalık değildir ancak birçok hastalık için tek başına yeterli bir sebeptir. Diyabet başlangıcı teşhisi konan kişiler üzerinde yapılan bir araştırma, kilo vermenin bu hastalık için ne derece önemli olduğunu göstermiştir. Ayrıca su içmek sağlıklı yaşamanın altın kuralıdır. Su, hidrasyon kaynağınız olarak gereksiz sıvı kalorilerinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

Kan şekerinizin aniden yükselmemesi için glisemik indeksi yüksek besinler tüketmemeniz gerekir. Yazın gözde meyvelerinden olan üzüm, incir ve karpuz gibi meyveler; yüksek glisemik indeksine sahiplerdir. Bu meyveleri tüketirken porsiyon sınırını aşmamalısınız. Ayrıca meyvelerin üzerine kan şekerini dengelemesi için tarçın serpebilirsiniz



KAN ŞEKERİNİZİ YİYECEKLERLE DENGELEYİN

Aşağıdakı yiyecekleri beslenme listenize eklemeniz, kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir.

Yaban mersini: Yapılan araştırmalar, yaban mersininin insan sağlığına sayısız faydası olduğunu gösterdi. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre; yaban mersini, sahip olduğu biyoaktif maddeler sayesinde insülin duyarlılığını artırarak risk grubundaki kişilerde diyabet gelişme riskini azaltıyor. Gün içinde karbonhidrattan zengin beslenen birçoğumuz için adeta altın değerinde bir bilgi bu.

Tarçın: Tarçının kan şekeri üzerindeki dengeleyici etkisi uzun zamandır bilinen bir gerçek. Tarçının faydaları hakkında yapılan araştırmalar, tek faydasının kan şekerini dengelemek olmadığını gösterdi. Bu araştırmalara göre tarçın; kalp hastalıklarını önlemede, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserid seviyelerini düzenlemede de son derece etkili bir silah. Tarçın mucizesinden yeterince faydalanabilmek için 20 gün boyunca yarım çay kaşığı tarçın tüketmeniz, kronikleşen yüksek kan şekeri seviyenizi düşürmede yardımcı olacaktır.

Mercimek: Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Tip 2 diyabet hastası olmayan 3 binden fazla yetişkinin beslenmesi dört yıl incelendi. Baklagil tüketimi fazla olanların, özellikle de mercimek tüketenlerin en düşük diyabet riskine sahip olduğunu keşfettiler.

Baharat: Baharat kelimesi, yüzlerce çeşitten meydana gelen kabarık bir listeyi ifade eder. Kan şekerinizi dengelemede yardımcı olanlardan bahsetmek gerekirse; bu listenin başında çemen tohumu, zerdeçal, kimyon, zencefil, hardal, kişniş ve yaprak köri gelir.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin dünyaca kabul görmüş en önemli öğesidir. Genel beden sağlığını iyileştirmek ve korumak için adeta bir mucize olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ açısından son derece zengin bir gıda maddesidir. Bilinen en önemli faydası, karın bölgesi yağlanmasını azalttığıdır. Ancak yapılan araştırmalar, kan şekeri seviyesini dengelemede ve iştah bastırıcı etkisiyle bilinen leptin hormonunun salgılanmasında da önemli rol oynadığını gösterdi.

Sirke: Yapılan araştırmalar; sirkenin, diğer faydalarının yanında kan şekerini düzenlemede yardımcı olduğunu gösterdi. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; yemeğe bir miktar sirke ile başlayanların kan şekeri seviyesindeki denge, sirkeyle başlamayanlara göre çok daha olumlu.

Fındık: İsveç'te yapılan bir çalışmada; fındık ve tohumlarında bulunan sağlıklı çoklu doymamış yağların, insülin duyarlılığını artırarak Tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olduğu bulunmuş.