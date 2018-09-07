Göz sağlığınız için tüketin

Mısırda bulunan zeaksantin ve lutein gibi karotenoidler, göz sağlığı açısından önemli faydalar sağlar. Mısır taneleri görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidleri içermenin yanı sıra A vitamini açısından da oldukça zengindir

Meksika ve Orta Amerika kökenli bir tahıl ürünü olan mısırın sağlığa birçok faydası vardır. Bu faydaları arasında kalp rahatsızlıklarının önlemesi, göz sağlığını koruması, cilt ve saç sağlığına olan faydaları, sindirim sistemine olan yararları sayılabilir. Mısır, dünyanın en popüler tahıllarından biridir ve birçok ülkede temel gıdalar arasında yer alır. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra yüksek lif oranına da sahip bir besindir. Bugünkü yazımda mısırın sağlığa faydalarını bulabilirsiniz... Mısır besin değeri oldukça yüksek olan bir gıdadır. Beslenmesine önem verenlerin mutfaklarında yer alan bu gıdanın sağlığa da birçok faydası bulunur. Mısır, sağlıklı bir metabolizmaya sahip olabilmeniz için günlük almanız gereken kaloriyi size sağlamakla kalmaz; aynı zamanda A, B, E vitaminleri ve birçok mineralin de zengin bir kaynağıdır. Yüksek lif içeriği; kabızlık, hemoroid ve kolorektal kanser gibi sindirim rahatsızlıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynamasını sağlar. İçinde bulunan antioksidanlar, ayrıca anti-kanserojen ajanlar olarak hareket eder ve Alzheimer hastalığını da önlemeye yardımcı olur.



MİNERALLERDEN ZENGİNDIR

Mısır, vücuda fayda sağlayan bol miktarda mineral içerir. Fosfor, magnezyum, manganez, çinko, demir ve bakır; tüm mısır çeşitlerinde bulunur. Aynı zamanda mısır, çoğu normal diyette bulunması zor olan selenyum gibi eser mineraller de içerir. Mısırda bulunan fosfor; büyüme, kemik sağlığı ve optimal böbrek fonksiyonlarını düzenlemek için gereklidir. Magnezyum ise kalp hızını korumak ve kemik mineral yoğunluğunu artırmak için oldukça önemlidir. Ayrıca mısır, tam bir vitamin deposu olma özelliği taşır. B1 vitamini, niasin, B3 vitamini ve C vitaminini de bol miktarda içeren mısıra, beslenme programınızda yer açmanızı öneririm.



GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇIN MISIR TÜKETİN

Dünyadaki en yaygın görme bozuk-lukları ve körlüğün başlıca nedenleri arasında makula dejenerasyonu ve katarakt yer alır. Enfeksiyonlar ve yaşlılık bu hastalıkların başlıca nedenleri arasındadır ancak beslenme de hastalığın görülmesinde önemli bir rol oynayabilir. Mısırda bulunan antioksidanlardan, zeaksantin ve lutein gibi karotenoidler, göz sağlığı açısından önemli faydalar sağlar. Mısır taneleri görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidleri içermenin yanı sıra göz sağlığı açısından önemli bir vitamin türü olan A vitamini açısından da oldukça zengindir.



ENERJİ KAYNAĞIDIR

Mısır içerdiği yüksek miktarda karbonhidratlar sayesinde enerji verir. Karbonhidratlar, vücudumuzun ve zihnimizin düzgün çalışması için gereken enerjiyi sağlar. Aynı zamanda beyin sağlığını korumak için de oldukça önemlidir. Mısır, enerji vermesi sebebiyle sporcular tarafından tüketilen bir besindir. Beslenme Biyokimyası dergisine göre, mısır tüketimi vücuttaki kolesterol emilimini azaltarak kötü kolesterolü düşürür. LDL kolesterolündeki bu azalma, kalp hastalıklarının azaltılmasını, aterosklerozun önlenmesini ve vücutta serbest radikallerin temizliğini içerir.



HİPERTANSIYON RİSKİNİ AZALTIR

Mısırın içeriğinde, kan basıncını düzenleyen ve hipertansiyonu önleyen fenolik fitokimyasallar vardır. Ayrıca mısır, böbreküstü bezlerinin optimal işlevselliği için faydalı olan B vitamini miktarı açısından da oldukça zengin bir besindir.



KANSER SAVARDIR

Antioksidan açısından zengin bir beslenme programının kanseri önlemeye yardımcı olduğu birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Bu doğrultuda antioksidanların serbest radikal hücrelerle savaştığını ve vücutta oksidatif hasarı önlediğini gösterende birçok çalışma vardır. Araştırmalarda mısırın haşlandığında, haşlanmamış mısıra göre daha fazla antioksidan içerdiği gözlenmiştir.



LİF YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİNDİR

MISIR tek başına, vücut için gerekli olan lifin yüzde 19'luk oranını karşılayarak diyetlerde rahatlıkla kullanılan bir besindir. Ayrıca içeriği ve etkileri sayesinde yüksek kolesterol düzeylerini düşürür ve kolon kanseri oluşumu riskini azaltır. Liften zengin beslenmek, sindirim sisteminizin sağlığı için altın değerindedir. Yüksek lifli besinler tüketmek sizi daha uzun süre tok tutar, sindiriminizi düzenler, kolon sağlığınızı artırır.



KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Bu faydalarının yanı sıra yüksek lifli gıdalar tüketilmesi; kanserden kalp hastalığına, kabızlıktan bağırsak sağlığına, karaciğer yağlanmasından obeziteye, kalp sağlığından şeker dengesinin sağlanmasına kadar birçok konuda size yardımcı olacaktır. Bu nedenle yüksek lifli gıdalarla dolu bir beslenme programına sahip olmanız oldukça önemli. Lif, kabızlığı önlemeye ve ayrıca kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardımcıdır. Yüksek lifli gıdaların aynı zamanda kilo verme ve kilonuzu dengede tutma konusunda da gizli silahınız olduğunu söyleyebilirim. Lif, midemizin açlık hormonu olarak bilinen ghrelini bastırır. Daha fazla lif tüketmeniz öğünler arasında daha uzun süre tok kalacağınız anlamına gelir. Lif, aynı zamanda kan şekerinizi sabit tutar, böylece yağ depolama hormonu olan insülin kontrolden çıkmaz.



MISIR NASIL SEÇİLİR?

Mısır, tüm dünyadaki pazarlarda ve marketlerde kolayca bulunabilir bir besin olma özelliğini taşıyor. Dondurulmuş mısır tüketmek yerine her zaman taze mısır tüketmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca taze mısır alırken kabuklarının kurumuş olmadığından emin olun ve besin değerini kaybetmemesi için aldıktan sonra birkaç gün içinde tüketmeye çalışın.