Kulaktan dolma bilgilerle diyet yapmayın

Yanlış ve kulaktan dolma bilgilerle yapılan diyetler sonrasında kişiler, daha fazla kilo alıyorlar. Diyet yaparken sınırsız meyve yemeyin, vücudunuzun yağ depolamaması için yağ tüketimini tamamen kesmeyin

Diyet; yüksek kalorili yiyeceklerden uzak durarak daha az kalorili ve besin değeri yüksek yiyeceklere yönelerek uygulanan bir beslenme şeklidir. Hemen herkes hayatında en az bir kez diyet yapmayı denemiştir.

Ancak yanlış diyet uygulamaları sonrasında kişiler, genellikle verdikleri kiloları fazlasıyla geri almakta ve diyet süreci hüsran ile sonuçlanmaktadır.

Peki, diyet ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hangileridir?

Ana öğünlerden birini atlamak daha hızlı kilo verdirir:

Diyet yaparken ne kadar az yersem o kadar hızlı kilo veririm düşüncesi yanlıştır.

Bu nedenle ana öğünlerden birini atlarsanız, kendinizi bir öğünde yiyebileceğinizden çok daha fazlasını yerken bulabilirsiniz.

Diyet sırasında en doğru olan ise sık sık ve az miktarda yemek yemektir.



SOĞUK SU TÜKETİN

Diyet yaparken sınırsız meyve tüketilebilir: Aslına bakılırsa diyet sırasında daha çok sebze-meyve ağırlıklı beslenme önerilir. Hatta çiğ sebze tüketimi ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Ancak aynı durum meyve tüketimi için geçerli değildir. Çünkü meyvelerin çoğu şeker oranı yüksek besinlerdir.

Bu nedenle de alınması gereken kaloriye bağlı olarak günde ortalama olarak 2-3 porsiyon meyve tüketilmesine izin verilmektedir.

Yağ tüketimi tamamen bırakılmalıdır: Diyet yaparken yağı, proteini ve karbonhidratı tamamen bırakmak doğru değildir.

Özellikle yağ tüketimini tamamen bırakmak, vücudun yağ depolamasına neden olur.

Vücut, yağ stoklarını kullanmak yerine onları korumaya alır. Yağ miktarına dikkat ederek zeytinyağlı yemekler pişirilebilir ya da ara öğünlerde ceviz, badem ya da fındık gibi kuruyemişler tüketilebilir.

Yemekten önce su içmek iştahı keser ve kilo verdirir: Yemek öncesinde su içmek doğru değildir. Çünkü suyun bazikliğe yakın özelliği nedeniyle midenin asidik yapısı nötralize olur. Oysa midenin sindirim aşamasında, özellikle de proteinlerin sindirimi için asidik yapıda olması gerekmektedir. Su ile ilgili duyulan bir başka yanlış ise sabah kalkar kalkmaz ılık su içmekle ilgidir. Sıcak su zayıflamanızı kolaylaştırmaz! Aksine soğuk ya da serin su içmelisiniz. Soğuk ya da serin su içtiğinizde bedeniniz onu kendi ısısına çıkarmak için enerji sarf eder. Bu, hem metabolizmanızı hızlandırır, hem de ekstra kalori harcamanızı sağlar.



KADIN-ERKEK ARASINDAKİ ORAN EŞİTTİR

Kilo vermek kadınlar için daha zordur: Erkekler daha fazla kas kütlesine sahiptir ve daha az hormonal değişime uğrarlar. Bu da, ilk birkaç kiloyu vermeyi kolaylaştırır. Ancak, araştırmalara göre; zaman içinde kilo verme, sağlıklı bir diyet ve egzersiz rutinine sadık kaldıkça kadın erkek arasındaki oran eşitlenir.

Az yersem zayıflarım: Öğün atlamak, diyetteyken yapacağınız en önemli hatalardan biridir. Bu, metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur ve bedeniniz, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşündüğünden alarm durumuna geçerek kendini korumaya alır. İnsan bedeninin üç-beş haftalık kıtlığa dayanmasının mümkün olduğunu unutmayın.