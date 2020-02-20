Doğal şekerlerin sindirimi daha zordur

Armut, mango, süt ürünleri, buğday, soğan gibi besin maddeleri doğal şeker içerirler. Bu şekerler, yaş ilerledikçe sindirimi zorlaştırır. Özellikle reflüsü olanlar bu yiyeceklerle arasına mesafe koymalıdır

Hayatınızda size zarar veren biri varsa onu hayatınızdan çıkarmak sizi üzebilir ama bir süre sonra ruhsal sağlığınızın iyiye gittiğinin farkına varırsınız. Yiyeceklerle olan ilişkinize de böyle bakmanızı tavsiye edebilirim. Geçmişte çok sevdiğiniz, yerken keyif aldığınız ve sizi rahatsız etmeyen yiyecekler, bir süre sonra vücudunuzda olumsuz etkiler oluşturmaya başlayabilir. Yaş ilerledikçe vücut eskisi gibi çalışamaz ve bazı yiyecekler artık tolere edilemez hale gelebilir. Bunun nedeni de üst ve alt sindirim sisteminin yaşlanma etkilerine daha duyarlı olmasıdır. Midede yanma, ekşime hissi, şişkinlik, ishal ve gaz gibi belirtiler, artık bazı yiyeceklerle ayrılma vaktinizin geldiğini gösteriyor aslında. Fermente edilebilir oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve polioller, doğal olarak oluşan şekerlerdir. Bu şekerler, yaş ilerledikçe sindirimi zorlaştırmalarıyla bilinir. Bu şekerler birçok besin maddesinde bulunuyor: Mango, armut, şeftali gibi bazı meyveler, süt ürünleri, buğday, çavdar, soğan, sarımsak, nohut, mercimek, fasulye, bal, antep fıstığı, kaju fıstığı, kuşkonmaz, enginar, fruktozlu içecekler ve bazı yapay tatlandırıcılar. Bu doğal şekerlerin tamamı kişide aynı olumsuz etkiyi oluşturmuyor tabii ki. Rahatlıkla armut tüketebilen biri, soğan tükettiğinde rahatsızlık hissedebilir. Kişiler, belirli doğal şekerlere karşı duyarlılık geliştirebilir. Ancak her zaman bu duyarlılığı oluşturanın ne olduğu bulunamayabiliyor.



REFLÜNÜZ VARSA ERTELEMEYİN

Sindirimi zor gıdalarda başı süt ürünleri çekiyor. Çünkü sütte bulunan laktozu parçalamak için gerekli olan enzim laktaz, çoğu insanda yeteri kadar üretilemez. Doğumdan itibaren vücudun laktaz üretimi zamanla azalır. Laktaz üretiminin neden azaldığı tam olarak bulunamamış olsa da, insanların büyük bir kısmında yaşlandıkça laktozu sindirme yeteneğinin kaybolduğu bir gerçek. Hali hazırda reflü gibi bir rahatsızlığı olanlar içinse, sevdikleri bazı yiyecekler mide ekşimesini epey kötüleştirebilir. Buradaki zanlılar genellikle, biber, domates sosları, turunçgiller, çikolata, nane, yağlı ve kızarmış yiyeceklerdir. Bu ilişkiyi bitirmek dünyanın sonu değil, size iyi gelecek ve yeniden seveceğiniz başka yiyecekler de vardır.



YENİ YİYECEKLERE TEMKİNLİ YAKLAŞIN

YENİ bir yiyeceği hayatınıza almadan önce dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Önce o yiyeceği iyi tanıyın. Midenizin kapılarını birden değil, yavaşça açın ki vücudunuz nasıl tolere edecek gözlemleyebilin. Eğer yeni yiyecek de sindiriminizi mutsuz ederse, bu ilişkiyi başlamadan bitirin. Sağlıklı ve uzun süreli bir ilişki için biraz çabaladığınızda, yıllarca içiniz rahat bir şekilde sevdiğiniz yiyeceklerle birlikte olabilirsiniz.