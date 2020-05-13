Oruç tutmak beyni geliştirir ruh halinizi olumlu etkiler

Araştırmalar, oruç tutmanın belli bir bölge ya da organda değil, tüm vücut üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını gösteriyor. Oruç tutmak, beyin hücrelerinin büyümesini teşvik ediyor, ruh halini olumlu etkiliyor

Oruç tutmak, artık sağlık ve kilo kaybı konularında sıkça duyulan sözcükler olmaya başladı. Her ne kadar farklı yöntemlerle denense de aç kalmak üzerine kurulu bir sistem. Özellikle kilo vermek isteyenler arasında oldukça popüler. 2016 yılında Journal of Translational Tıp dergisinde yapılan bir araştırma, 8 hafta boyunca aralıklı oruç tutanların, diğer kontrol grubuna göre daha fazla vücut yağı kaybettiğini ortaya koydu.



DAHA FAZLA KİLO VE YAĞ KAYBI

Obesity dergisinin 2018'de yaptığı bir başka çalışmaya göre ise oruç tutmak, kalori kısıtlamaları olan düzenli bir diyete göre daha fazla kilo ve yağ kaybı sağlıyor. Oruç, faydaları araştırıldıkça artık daha çok uzman tarafından sadece kilo kaybı için değil, sağlık için de önerilir hale geldi. Üstelik oruç tutmak belli bir bölgeye ya da organa fayda sağlamıyor, tüm vücut üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor.



CİLT

Serbest radikallere maruz kalmak; cilt hücrelerine zarar vererek kırışıklıklara, lekelere ve ince çizgilere neden olabilir. Oruç tutmak, hücreleri daha dayanıklı hale getirir, cildin daha pürüzsüz ve daha sıkı kalmasını sağlayarak oksidatif stresin neden olduğu hasara dayanmalarına yardımcı olur.



KASLAR

Kilo verirken daima kasları ve yağ dokularını kaybedersiniz. Ancak oruç tutmak yağ yakımını artırır. Bu nedenle diğer diyetlerden daha az kas kütlesi kaybedersiniz. Daha yağsız kas kütlesi de metabolizmayı hızlandırır.



BEYİN

Oruç; bilişsel işlevi artırır, yeni beyin hücrelerinin büyümesini teşvik eder, hatta ruh halinizi daha olumlu hale getirebilir. Periyodik olarak kalori kısıtlaması beyne bağlantılarını güçlendiren koruyucu proteinler üretmesi için sinyal verir.



KALP

Oruç tutmak; kötü kolesterol seviyesini yüzde 32'ye, trigliseritleri yüzde 42'ye kadar düşürebilir ve kan basıncı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde kalp hastalığı riskiniz önemli ölçüde azalır.



PANKREAS

Pankreas, bir yemeğin ardından yiyeceklerden glikozu emmek ve enerji için kullanmak üzere insülin salgılar. Oruç tutmak, vücudu insüline daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle glikozu işlemek için daha az glikoza ihtiyaç duyulur. Bu da daha düzenli kan şekeri seviyelerini teşvik eder ve tip 2 diyabete karşı korur.



KARACİĞER

Yapılan bazı araştırmalar, oruç tutmanın karaciğer yağlanmasıyla savaşabileceğini düşündürüyor. Oruç tutmak, karaciğerin yağ asitlerini emmesini ve aşırı yağın orada depolanmasını önleyen proteinlerin üretimini teşvik eder.



KARIN

12-14 saat arası oruç tutmak, inatçı karın yağları da dahil olmak üzere vücudun enerji için yağ yakmaya başlamasını sağlar. Bir çalışmaya göre, bir gün 500 kalori ve diğer gün normal beslenme düzenini sürdürenler, yani aralıklı oruç tutanların, geleneksel diyet yapanlar kadar kilo verdiği görüldü.