Covid-19 ile ikinci kez mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz

Bilim insanları, koronavirüsün grip ile benzerliği nedeniyle iyileşenlerin yeniden enfekte olabileceğinden şüpheleniyordu. Gripte olduğu gibi her yıl Covid- 19’a yakalanmak şaşırtıcı değil

Yeni koronavirüs hakkında ne zaman bir haber izlesek ya da bir makale okusak, yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Pandeminin zirvede olduğu Mart ve Nisan aylarında, birçok kişi 'Ya Covid-19'a yakalanırsam' korkusu yaşamak yerine 'Bulaşsa da atlatıp kurtulsam' diye aklından geçirmiştir. Bugün ise yeni koronavirüsün bir kez kapınızı çalmış olmasının bir daha çalmayacağı anlamına gelmediğini görüyoruz.



BAĞIŞIKLIK KALICI DEĞİL

Koronavirüse karşı bağışıklık hayalleri yeniden enfekte olanların haberleriyle birlikte suya düştü. İkinci kez aynı virüsle enfekte olmak virüse karşı kazanılan bağışıklığın kalıcı olmadığının en net göstergesi. Yeni koronavirüs hakkında yapılan araştırmalarda, hastalığa yakalanan herkeste antikor oluşmadığı, oluşanlarda ise antikor seviyelerinin birkaç ay içinde düşmeye başladığı gözlemlenmişti. Antikorların kalıcı olmaması ve yeniden enfekte olunabilmesi, Covid- 19'a karşı koruyucu bir bağışıklığın kolayca sağlanamayacağı yönündeki korkuları artırıyor. Şimdiye kadar dünyada yalnızca sayılı kişinin yeniden enfekte olduğunun rapor edilmesi, umutları başka bir yöne çevirdi; yeniden enfekte olmanın çok nadir görülüyor olması. Ancak bu konuda unutulmaması gerekenler var. Öncelikle bazı vakaların hastalığı asemptomatik olarak atlattığını biliyoruz. Belki ilk enfekte olduklarında farkına varmayanlar, ikinci kez enfekte olduklarında farkına vardı ya da tam tersi. Belki hafif vakalar, ilk enfekte olduklarında sağlık hizmeti almayarak rapor edilmedi. Konuyla ilgili birçok ihtimal oluşturulabilir. Buradan aslında virüs hakkında yapılan gözlemlerin yetersiz olduğu ve yeniden enfekte olmanın ne kadar yaygın olduğunun gerçekte bilinemediği sonucu ortaya çıkıyor. Covid-19'a yakalanan bir kişi üzerinde yapılan çalışmada, ikinci virüsün genetik olarak ilkinden farklı olduğu görüldü. Bu da gösteriyor ki, koronavirüsün bizi hasta edebilecek farklı alt türleri var.



ANTİKORLARIN KALICILIĞI MUAMMA

YENI koronavirüsün vücuda girmesinin ardından bağışıklık sisteminin virüse tepki olarak antikor üretmesi 1-2 hafta sürebilir. Antikorlar vücuttaki virüsü tanır ve zararsız hale getirmeye çalışır. Antikor seviyeleri zamanla düşebilir. Nature Medicine'de yayımlanan, SARS-CoV-2 ile enfekte olan semptomsuz kişileri içeren Ağustos 2020 çalışması, üç ay sonra çoğunun saptanamayan antikor seviyelerine sahip olduğunu buldu. Bazı araştırmalar, yeniden enfeksiyon meydana gelirse hafif olabileceğini öne sürüyor. Ancak dünyadaki beş yeniden enfeksiyon raporundan ikisinde, insanlar ikinci seferinde daha kötü semptomlar yaşadı. Bunun nedeni, ikinci viral suşun daha güçlü olması mı, ikinci kez yüksek dozda virüs alınması mı, yoksa bağışıklık sisteminin yeniden enfeksiyona daha kötü hastalığa yol açacak şekilde tepki vermesi mi olduğu bilinmiyor.