Neden Çin aşısı?

Çin’de yüzbinlerce kişi aşılandı. Sağlık çalışanları, pandemi önleme personeli ve sınır denetim personeli gibi belirli gruplar aşılanarak bir bakıma bağışıklık bariyeri oluşturuldu

Çin, aşı çalışmalarını bir adım önde götürüyor. Henüz virüs ortaya çıkalı bir yıl bile olmamışken, Çinli aşı üreticileri aşı adaylarını piyasaya sürmeye başladı. Sinovac, 46 milyon doz Covid- 19 aşısını Brezilya'ya ve 50 milyon doz Türkiye'ye sağlamak için anlaşma imzaladı. Ayrıca 40 milyon dozluk aşı konsantresi Endonezya'ya yerel olarak tedarik edilecek ve son ürün orada üretilecek.

CanSino, aşısının 35 milyon dozunu Meksika'ya teslim edecek, CNBG ise Orta Doğu ve Güney Amerika pazarlarına bakıyor. BAE, 2021'de CNBG ile ortaklaşa yaklaşık 100 milyon doz üretecek, diğer ülkelerle görüşmeler devam ediyor. CNBG, 2021'de bir milyardan fazla doz üretebileceğini açıkladı. Çin ayrıca, herhangi bir ürünün güvenli olduğunun kanıtlandığından emin olmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve küresel Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) liderliğindeki Covid-19 Aşı Küresel Erişim (COVAX) grubuna da katıldı.

Çin, ulusal aşılama programıyla ilgili olarak bu üç şirketin her birinde yapılan araştırmalardan memnun görünüyor. Haziran ayında CanSino, orduyu aşılama yetkisini aldı ve o zamandan beri hem Sinovac hem de CNBG, devam eden klinik denemelerin dışında Çin'deki büyük nüfusu aşılamak için onay aldı.

Sonuç olarak Çin'de yüzbinlerce kişi aşılandı. Sağlık çalışanları, pandemi önleme personeli ve sınır denetim personeli gibi belirli gruplar aşılanarak bir bakıma bağışıklık bariyeri oluşturuldu. CNBG'nin aşı çalışmaları sonucu ciddi bir istenmeyen yan etki görülmedi. Şirket Ekim ayında, Zhejiang eyaletinde Şangay yakınlarındaki Yiwu'da iki dozluk aşısını satmaya başlamıştı.



BAŞARI ORANI YÜKSEK

Sinovac'ın Endonezya'daki ortağı Bio Farma, Sinovac'ın Covid-19 adayının 3. aşama klinik deneylerinde yüzde 97'ye kadar etkili olduğunu açıkladı. Ancak Sinovac, bu rakamın, aşının serokonversiyon oranını temsil ettiğini söyledi. Serokonversiyon oranı, aşının Covid-19 antikorları üretip üretmediğini saptar ancak aşının Covid-19'a karşı koruma sağladığını kanıtlamaz. Yüzde 97 etkinlik, şu ana kadar bildirilen en iyi klinik araştırma verisi. Pfizer ve Moderna, Faz 3 denemelerinde sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 95 etkinlik oranları bildirdi. Adayını Almanya'nın BioNTech'iyle birlikte geliştiren Pfizer, Kasım ayında açıkladığı yüzde 94 etkinlik rakamını, Temmuz ayında başlayan 43 bin katılımcılı Faz 3 denemesinden elde etti. Moderna'nın Faz 3 denemesi de o ay başladı ve 30 bin gönüllü üzerinde denendi.



GÖNÜLLÜLERİN YÜZDE 99'UNDA ANTİKOR OLUŞTU

Sinovac'ın 3'üncü aşama deneme sonuçlarının Ocak'ta gelmesi bekleniyor. Faz 1 ve faz 2 denemesinde 743 katılımcıya en az bir doz aşı yapıldı. Faz 1 denemesinde, aşı olan gönüllülerin ortalama yüzde 33'ünde ilk iki hafta içinde istenmeyen yan etkiler görüldü. İlk 4 hafta içinde görülen yan etki oranı ise ortalama yüzde 14 oldu. Aşılamadan sonraki 14'üncü günde gönüllülerin ortalama yüzde 48'inde, 28'inci günde ise ortalama yüzde 81'inde antikora rastlandı. Faz 2 denemesinde, katılımcıların yüzde 30'unda 14'üncü güne kadar yan etki oluşurken, 28'inci günde bu oran yüzde 19 oldu. 14'üncü günde gönüllülerin ortalama yüzde 95'inde, 28'inci günde ise yüzde 99'unda antikor oluştuğu görüldü.