Dünyanın kaderi arıların kanatlarında

Tükettiğimiz gıdaların yüzde 90’ı, dünya üzerindeki 80’den fazla bitki türünden elde ediliyor. Sağlıklı bir beslenme şeklinin olmazsa olmazlarından elma, badem, havuç, brokoli ve ayçiçeği gibi besin kaynaklarını bugün tüketebiliyorsak bunu sadece ve sadece arılara borçluyuz

Arı denildiğinde hemen hemen herkesin aklına bal geliyor. Hatta birçok kişi arıların bu dünyadaki amacının bal yapmak olduğunu düşünebilir. Oysa arılar dünya için baldan çok daha fazlasını yapıyor. Yaratılmış her bir canlı ekosisteme kendine özgü bir şekilde katkıda bulunur. Arılar da uçan böcekler olmaktan öte belki de dünyanın devamlılığı için en önemli görevi üstlenmiş durumda. Bu görev bal üretmekten ibaret değil. İnsanlığın kaderi adeta arıların kanatlarının ucunda.



MİNİCİK BİR ARI

Arıların bir damla bal üretebilmesi için ömürleri boyunca yaklaşık 30 bin çiçeği dolaşması gerekiyor. Çiçekten çiçeğe devam eden bu rutin yolculukları sırasında istemeseler de milyonlarca polen tanesini taşıyarak bitkilerin üremesini ve doğanın sürekliliğini sağlıyorlar. Tükettiğimiz gıdaların 3'te biri de, arıların bu yolculukları sayesinde sofralarımıza geliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80'inin arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor olması, arıların insanlık için neden bu kadar önemli olduğunun somut bir cevabı. Tükettiğimiz gıdaların yüzde 90'ı, dünya üzerindeki 80'den fazla bitki türünden elde ediliyor. Sağlıklı bir beslenme şeklinin olmazsa olmazlarından elma, badem, havuç, brokoli ve ayçiçeği gibi besin kaynaklarını bugün tüketebiliyorsak bunu sadece ve sadece arılara borçluyuz. Bir işçi arı ortalama 40 gün yaşar ve kısacık ömrünün sadece son 20 günü bal toplamak için kovan dışına çıkar. Düşünsenize, sağlıklı bir yaşam sürmek için bir arının sadece 20 gün doğada dolaşmasına muhtacız. Eğer bu olmasaydı bazı sebze ve meyveleri hiç tadamayacaktık. Bazı çiçekleri hiç koklayamayacak, bazı ağaçların gölgesinde oturup dinlenemeyecektik. Besin zincirinin tepesindeki insan da kaçınılmaz olarak bu durumdan olumsuz etkilenecekti.



6 AYAKTA 60 MARİFET

Arılar doğanın devamlılığını sağlamak gibi önemli bir görevin yanında aynı zamanda doğrudan insan sağlığına faydalı. Bal, propolis, arı sütü, polen, arı zehri, bal mumu ve arı ekmeği gibi insan sağlığına faydalı ürünler arıların doğal güçlerinden. Arı ürünleriyle yapılan tedavilerin geçmişi Eski Mısırlılara kadar dayanıyor. Yüzlerce yıl öncesinden arıların ve arı ürünlerinin önemi keşfedilmiş, kullanılmaya başlanmış. Yani bugün apiterapi dediğimiz arı ürünleriyle yapılan tedavilerin temeli çok eskilere dayanıyor. Bal arılarının sağladığı doğal ürünler, doğadaki hiçbir canlıdan elde edilemeyecek öneme sahip. Alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılan arı ürünlerinin kanser, diyabet ve romatizma gibi kronik hastalıkları tedavi etme ve önlemede etkili olduğu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış durumda. Yani arıların 6 ayağında 60 marifet var dersek az bile söylemiş oluruz.