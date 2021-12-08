Arı ürünleri kalp sağlığına iyi geliyor

Bal, propolis, polen, arı ekmeği, arı sütü, bal mumu ve arı zehri... Arı ürünleri başta kalp sağlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor; kararında tüketmek, kalp atışını düzenleme, yüksek tansiyonu önleme gibi pek çok fayda sağlıyor

Arılar ekolojik sistemin devamında büyük bir etkiye sahip... Bununla birlikte ürünleriyle de insan sağlığına büyük katkıları var.

Bal, propolis, polen, arı ekmeği, arı sütü, bal mumu ve arı zehri, doğada başka hiçbir hayvandan veya bitkiden elde edilemeyen sayı ve çeşitlilikte biyolojik işleve ve tıbbi fonksiyona sahip. Her mevsim kullanılabilen ve faydalı olan bu ürünler, kış aylarında sağlığı biraz da fazla desteklemek gerektiğinden en çok aranan ürünlerin başında geliyor.



HÜCRE ÖLÜMÜNÜ ENGELLİYOR

Bal için arıların şaheseri diyebiliriz. Bildiğimiz haline gelmesi için arıların özenle çalışması ve ince hesaplar yapması gerekiyor. Isıl işlem görmemiş taze bal, antioksidan içeriği ile öne çıkar. Antioksidanlar vücuttaki hücrelerde birikebilen, erken yaşlanma, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi durumlara neden olabilen reaktif oksijen türlerini nötralize etmeye yardımcı olur. Ayrıca kan şekeri seviyeleri için de bal normal şekere göre daha iyidir. Araştırmacılar, balın iltihabı azaltan ve kan şekeri regülasyonunu iyileştiren bir hormon olan adiponektin düzeylerini artırabileceğini buldu.

Başka araştırmaya göre bal, kan basıncını düşürmeye, kan yağ seviyelerini iyileştirmeye, kalp atışınızı düzenlemeye ve sağlıklı hücrelerin ölümünü önlemeye yardımcı oluyor. 40 yaş üzeri 4 bin 500'den fazla kişiyle yapılan çalışmada bal tüketmek kadınlarda düşük yüksek tansiyon riski ile ilişkilendirildi.







ÖLÇÜLÜ KULLANILMALI

Tüm bunlara ek olarak bal yanık ve yaraların iyileşmesini destekliyor, çocuklarda öksürüğü bastırmaya yardımcı oluyor. Şekerin yerine kullanılabilecek sağlıklı bir alternatif olsa da vücutta şeker gibi davrandığı için ölçülü kullanılmalı. Ayrıca 1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilmemeli.

Arıların bir diğer mucizesi polenin sağlık üzerinde umut verici sonuçları olduğu ortaya konmuştur. Arı poleni proteinler, karbonhidratlar, lipidler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller, enzimler ve antioksidanlar dahil olmak üzere 250'den fazla biyolojik olarak aktif madde içerir.

Arı poleni, flavonoidler, karotenoidler, kersetin, kaempferol ve glutatyon gibi çok çeşitli antioksidanlarla yüklüdür. Bu özelliği ile vücudu serbest radikallerden ve kronik hastalıklardan korur. Yüksek kan lipidleri ve yüksek kan kolesterolü, kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır. İlginç bir şekilde, arı poleni bu risk faktörlerini azaltıyor.

Arı poleni, bağışıklığı güçlendirmede, yara tedavisinde, kanser tedavisinde, menopoz sorunlarında ve sindirim sistemini iyileştirmede de kullanılıyor ve olumlu sonuçlar ortaya koyuyor.



PROPOLİS, ARI ZEHRİ...

Arıların dezenfektanı diyebileceğimiz propolisin kimyasal yapısında 300'den fazla bileşik bulunur. Sayısız faydasının yanında hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Arılar tarafından işlenerek fermente edilmiş polen, arı ekmeği olarak biliniyor. Mineral, vitamin ve diğer fenolik bileşikler bakımından polenle aynı olmasına rağmen daha az protein içerir. Üreme hormonlarının sağlığı, kas gücünün ve hacminin artırılması, tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde kullanılıyor.

Kraliçe arıyı kraliçe yapan arı sütünün antibakteriyel, antitümoral, yaşlanma önleyici, antioksidan, kemik kırıklarını iyileştirme, saç uzatma, afrodizyak ve antialerjik gibi faydalı etkileri bulunuyor.

Arı zehri, alerjisi olanların hayatını tehdit ediyor olsa da birçok konuda sağlığa çok iyi geliyor. Eklem ağrıları, depresyon, epilepsi, kronik ağrılar ve migren ağrıları arı zehrinin tedavi ettiği rahatsızlıklar arasında...