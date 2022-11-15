Migren günlüğü tutun

Migren ağrısı çekiyorsanız ağrıları tetikleyen veya ağrılara iyi geldiği söylenen birçok bilgiye erişmişsinizdir. Kötü haber, bu bilgilerin birçoğu sadece efsane. Herkesin tetikleyicisi farklı. Migren ağrısı çekenlerin yüzde 20’si gıdaya karşı duyarlı. Herhangi bir yiyeceğin ağrınızı tetikleyip tetiklemediğini anlamak için bir günlük tutun. Baş ağrısının tarihi, saati, şiddeti ve yediğiniz içtiğiniz her şeyi bu günlüğe kaydedin

Migren ağrılarında neler çektiğinizi ancak yaşayan bilir. Sadece baş ağrısı değil. Uzmanlara göre nörolojik bir hastalıktır. Çoğunlukla mide bulantısı, kusma, ışığa, sese veya kokuya duyarlılık gibi belirtilerle birlikte görülür ve 3-4 gün boyunca devam edebilir. Konuşma veya odaklanma güçlüğü gibi bilişsel işlev bozuklukları da migren atağı sırasında görülebiliyor. Migren atağı sırasında çok basit görevler bile dünyanın en zor işiymiş gibi görülebilir. Bir migren atağı öncesinde kişilerin yaklaşık yüzde 30'u, kıvılcım veya zikzak görme ve vücudun bir tarafının karıncalanması gibi duyusal rahatsızlıklar da yaşayabiliyor. Araştırmalara göre kronik migrenli kişilerin yaklaşık yüzde 75'i teşhis edilmemiş durumda. Ayrıca migren hakkında bir sürü doğru ve yanlış var. Bu yazımda sizlere bunları açıklayacağım.



MİGRENİ TETİKLEDİĞİ SÖYLENEN BİLGİLER EFSANE OLABİLİR

Migrenin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bu hastalığa sahip kişiler iyi biliyor ki stres, hormon dengesizliği, parlak ışıklar, yüksek ses ve güçlü kokular migren atağı başlatabiliyor. Bununla birlikte genetik olarak aktarılan bir durum olduğu da uzmanların göz önünde bulundurduğu bir tez.

Migren ağrısı çekiyorsanız ağrıları tetikleyen veya ağrılara iyi geldiği söylenen birçok bilgiye erişmişsinizdir. Kötü haber bu bilgilerin birçoğu sadece efsane. İyi haber doğrusunu öğrenerek ağrınızı hafifletebilecek en uygun tedavi yolunu seçebilirsiniz.







Öncelikle hiç migren ağrısı yaşamamış veya yeni yaşamaya başlayanlar, migren sadece ağır bir baş ağrısı demek değil. Migren bir dizi başka semptoma neden olan nörolojik bir hastalık. Migren hastalarında mide bulantısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, ışığa, gürültüye ve kokuya karşı hassasiyet, konuşma ve dil sorunları olabilir. Normal bir baş ağrısında bu belirtiler görülmez. Araştırmalar migreni olan dört kişiden birinin işe veya okula gidemediğini, üç kişiden birinin ortaya çıkan belirtiler nedeniyle sosyalleşmekten kaçındığını gösteriyor.



ANİDEN ORTAYA ÇIKAN BAŞ AĞRISI BİR SORUNUN HABERCİSİ OLABİLİR

"Aniden ortaya çıkan baş ağrıları normaldir, endişelenmeyin" sözlerine kesinlikle hayır yanıtını vermek istiyorum. Çünkü birdenbire ortaya çıkan bir baş ağrısı, özellikle başka belirtiler de varsa, bir sorunun habercisi olabilir. Özellikle daha önceki migren ataklarınızdan farklı hissettiriyorsa mutlaka doktora başvurun. Yüksek ateş ve boyun tutulmasıyla birlikte görülmesi menenjite işaret edebilir. Kusma veya mide bulantısıyla görülen baş ağrıları migrenin yanı sıra beyin sarsıntısından da kaynaklanabilir. Bir tarafta uyuşukluk veya zayıflık, konuşma veya yürüme güçlüğü gibi inme semptomları varsa, baş ağrıları özellikle endişe vericidir. Eğer 'gök gürültüsü baş ağrısı' olarak adlandırılan, dayanılamayacak kadar korkunç bir baş ağrısı varsa bu yırtılmış bir anevrizma veya felç belirtisi olabileceğinden ciddiye alınmalı.









HERKESİN TETİKLEYİCİSİ FARKLI

Migren hastasıysanız peynir, özellikle eskitilmiş türleri ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak herkesin ağrısını tetikleyecek tek bir şey yok, herkesin farklı bir tetikleyicisi var. Hatta migren ağrısı çekenlerin yaklaşık yüzde 20'si gıdaya karşı duyarlı.

Herhangi bir yiyeceğin ağrınızı tetikleyip tetiklemediğini anlamak için bir günlük tutun. Baş ağrısının tarihi, saati ve şiddeti, önceki gece ne kadar uyuduğunuz, hava durumu, baş ağrısına kadar yediğiniz, içtiğiniz her şey ve aldığınız ilaçlar gibi bilgileri kaydedin.

Böylelikle hangi gıdaların veya durumların migren atağınızı tetiklediğini tespit edebilirsiniz.



'KAHVE İÇMEYİ BIRAK MİGRENİN İYİLEŞİR' BİLGİSİ YANLIŞ

Kahvenin migreni kötü etkilediğini duymuş olabilirsiniz. Hatta "kahve içmeyi bırak migrenin iyileşir" diyenler bile çıkmış olabilir karşınıza. Bu da tabi yanlış bir bilgi. Kafein baş ağrısına neden olabildiği gibi iyi de gelebilir. Aslında kafein birçok baş ağrısı ve migren ilacında ortak bir bileşendir. Kafeinin migreni hafifletmesinin nedeni hâlâ tartışmaya açık. Bazıları, beyni çevreleyen kan damarlarını daralttığına ve baş ağrısını hafifletmek için kan akışını azalttığına inanıyor. Diğerleri, ağrı sinyalini etkileyen alıcıları etkilediğine inanıyor. Kafeinin sizin ağrınızı nasıl etkilediğini sadece siz bilebilirsiniz. Kafein ağrınızı hafifletiyorsa her gün aynı saatte kahvenizi için. Ancak uyumanızı zorlaştıracaksa geç saatlerde kafein tüketmemeye özen gösterin zira uykusuzluk da migreninizi tetikleyebilir.



GERİ TEPME BAŞ AĞRILARINA DİKKAT

Reçetesiz satılan ağrı kesicilerin en iyi seçenek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ayda 1-2 kez ağrı kesici almanız gerekiyorsa bu tez doğru olabilir. Ancak düzenli olarak baş ağrısı çekiyorsanız, haftada 2-3 defa veya daha fazla ağrı kesici almaya ihtiyaç duyuyorsanız ilaçların etkisi geçtiğinde geri tepme baş ağrıları ortaya çıkabilir. Bir hafta içinde birden fazla gün baş ağrınız oluyorsa mutlaka bir uzmana görünün.